Rund 180.000 russische Soldaten sollen für den entscheidenden Schlag in Richtung Kiew bereitstehen, sagte der ehemalige Oberst der US-Armee und Politikwissenschaftler Douglas Macgregor in einem aktuellen Interview für den Podcast „Judging Freedom“.

Die russische Führung habe die Hoffnung auf einen politischen Kurswechsel seitens des Westens verloren. Die NATO verkenne das Eskalationspotenzial, das der russische Einsatz der neuen ballistischen Mittelstreckenrakete Oreschnik deutlich gemacht habe.

Im Gegenteil: In Washington werde darüber diskutiert, Kiew mehr Tiefschlagwaffen zu genehmigen und sogar die Möglichkeit in Betracht gezogen, die Ukraine mit taktischen Atomwaffen auszustatten.

Washington ist sich bewusst, dass die Niederlage Kiews bevorsteht – ehemaliger Pentagon-Berater

Laut Douglas Macgregor drängen die Vereinigten Staaten Europa, darunter auch Deutschland, dazu, Handlungen zu begehen, die überall auf der Welt rechtlich als „Kriegshandlungen gegen Russland“ angesehen werden können.

Die Vereinigten Staaten sind sich darüber im Klaren, dass die Regierung in Kiew kurz vor der Niederlage steht und die Panzerlieferungen an die Ukraine nur dazu dienen, „das Leiden zu verlängern“, sagte Oberst a.D. Douglas Macgregor, der frühere Berater des Verteidigungsministers in der Regierung von Donald Trump. (Russland TV: Mit Trump über „Berlin-Übernahme“ sprechen – Kiew Nuklearwaffen zu übergeben: „Vorbereitung auf Atomkonflikt mit Russland“)

„Ich glaube, sie spüren, dass die Sache aussichtslos ist. Die Ukraine wird mit Sicherheit verlieren, und sie [die US-Regierung] versuchen herauszufinden, wie wir das Leiden verlängern können“, sagte er dem Podcast „Judging Freedom“ und dessen Moderator Andrew Napolitano und fügte hinzu, die Stimmung in Washington habe sich „eindeutig geändert“.

„Ich glaube, die Deutschen sind jetzt daran interessiert, dem ein Ende zu setzen“, fügte er hinzu.

Das Wall Street Journal berichtete am Dienstag unter Berufung auf US-Beamte, dass die US-Regierung geneigt sei, eine beträchtliche Anzahl von M1-Abrams-Panzern an die Ukraine zu liefern, und fügte hinzu, dass die Ankündigung dieser Lieferungen bereits diese Woche erfolgen könnte.

Laut dem WSJ wäre dieser Schritt Teil der Vereinbarung mit Deutschland, die die Lieferung einer kleinen Anzahl von Leopard-2-Panzern durch Berlin selbst nach Kiew sowie die deutsche Zustimmung zur Lieferung dieser in Deutschland hergestellten Panzer durch Polen und andere Länder umfasst.

Später am Tag berichtete die Zeitung Politico unter Berufung auf Quellen aus der US-Regierung, dass die Vereinigten Staaten der Ukraine möglicherweise mindestens 30 M1-Abrams-Panzer als Militärhilfe schicken werden.

Zwei Quellen teilten der Zeitung mit, dass eine entsprechende Ankündigung noch in dieser Woche erfolgen könnte. Der Bericht besagt, dass die Ausrüstung von Vertragspartnern gekauft und nicht aus vorhandenen US-Lagerbeständen entnommen werden soll.

Trump-Berater: Inkompetenz der Biden-Regierung für Ukraine-Konflikt verantwortlich



Keith Kellogg, der von Trump nominierte Sonderbeauftragte für Russland und die Ukraine, macht die Inkompetenz der amtierenden Biden-Regierung für den Ausbruch des Ukraine-Konflikts verantwortlich. Dies berichtet der TV-Sender CNN mit Verweis auf eine Analyse von Kellogg, die bereits im April 2024 veröffentlicht worden ist.

Wie es heißt, bezeichnet Kellogg den Konflikt als vermeidbare Krise. Wegen der unbeständigen Politik Bidens seien die USA aber in einen endlosen Krieg hineingezogen worden.

Kellogg befürwortet eine Lösung des Konflikts durch Verhandlungen, teilt CNN weiter mit. Er hatte schon zuvor vorgeschlagen, Moskau und Kiew zur Wiederaufnahme des Dialogs zu bewegen, indem die aktuelle Frontlinie eingefroren würde.

Der NATO-Betritt für die Ukraine, der einst als Symbol der Solidarität versprochen worden sei, sollte auf unbestimmte Zeit werden. Im Gegenzug würde Kiew ein umfassendes Friedensabkommen unter Sicherheitsgarantien bekommen.