Präsident Putins Auftritt bei der Plenarsitzung (Rede + Fragen und Antworten) auf dem jährlichen Treffen des Valdai-Clubs in Sotschi fühlte sich an wie ein Hochgeschwindigkeitszug auf Tempomat.

Völlig cool, ruhig, gelassen, in voller Kontrolle über einen Himalaya von Fakten, kein politischer Führer in der jüngeren Vergangenheit und Gegenwart würde auch nur annähernd das bieten, was einer umfassenden, detaillierten Weltanschauung gleichkommt, die über ein Vierteljahrhundert lang auf höchster geopolitischer Ebene gereift ist.

Putin begann seine Ansprache mit einem Verweis auf die Oktoberrevolution von 1917 und zog eine direkte Parallele zu unseren turbulenten Zeiten: „Die Stunde der Wahrheit schlägt“. In einer klaren Hommage an Gramsci erklärte er, wie eine „völlig neue Weltordnung“ „vor unseren Augen entsteht“.

Der subtile Verweis auf den jüngsten BRICS-Gipfel in Kasan konnte kritischen Geistern in der globalen Mehrheit unmöglich entgehen. Kasan war ein lebendiges, atmendes Zeugnis dafür, dass „die alte Ordnung unwiderruflich verschwindet, man könnte sagen, bereits verschwunden ist, und sich ein ernsthafter, unversöhnlicher Kampf um die Bildung einer neuen entfaltet.

Unversöhnlich vor allem deshalb, weil es nicht einmal um Macht oder geopolitischen Einfluss geht, sondern um einen Konflikt der Prinzipien, auf denen die Beziehungen zwischen Ländern und Völkern in der nächsten historischen Phase aufbauen werden.“

So kurz und knapp wie möglich sollte dies als der aktuelle Big Picture-Rahmen verstanden werden: Wir befinden uns nicht in einem reduktionistischen Kampf der Kulturen oder dem „Ende der Geschichte“ – das Putin als „kurzsichtig“ bezeichnete –, sondern stehen vor einem systemischen Konflikt grundlegender Prinzipien, der über Sieg oder Niederlage entscheidet. Das Ergebnis wird dieses Jahrhundert prägen – wohl das Eurasien-Jahrhundert, da „die Dialektik der Geschichte weitergeht“.

Putin selbst witzelte, dass er während seiner Ansprache in „philosophische Abschweifungen“ verfallen würde. Tatsächlich ging er weit über eine bloße Widerlegung einseitiger konzeptioneller Irrtümer hinaus, da „die westlichen Eliten dachten, dass ihr Monopol die Endstation für die Menschheit sei“ und „der moderne Neoliberalismus zu einer totalitären Ideologie verkommen ist“.

In Bezug auf KI fragte er rhetorisch: „Wird der Mensch ein Mensch bleiben?“ Er lobte den Aufbau einer neuen globalen Architektur, die sich in Richtung einer „polyphonen“ und „polyzentrischen“ Welt bewegt, in der „maximale Repräsentation“ an erster Stelle steht und die BRICS-Staaten „einen koordinierten Ansatz entwickeln“, der auf „souveräner Gleichheit“ basiert. (Lawrow: Die Ukraine und ihre Marionetten spielen mit dem Feuer, die Wiederherstellung des Friedens ist nicht Teil ihres Plans)

Sechs Grundsätze für eine globale nachhaltige Entwicklung

Souveränität musste eines der vorherrschenden Themen während der Valdai-Fragerunde sein. Putin bestand darauf, dass Russland „unsere eigene souveräne KI entwickeln muss.

Da Algorithmen voreingenommen sind und einigen wenigen großen Unternehmen, die das Internet kontrollieren, massive Macht verleihen, ist die Notwendigkeit von ‚souveränen Algorithmen‘ zwingend erforderlich.“

Auf die Frage nach der eurasischen Sicherheit und den USA als dominierende Seemacht im Vergleich zu einem multipolaren Eurasien betonte er den „Konsens und den Wunsch in Eurasien nach einer anti-hegemonialen Bewegung“ und nicht nach einem „Block Eurasien“. Darin liege der Reiz der „multivektoralen Außenpolitik“ Eurasiens, die „mehr politische Unabhängigkeit“ impliziere.

Das wichtigste Beispiel für die „Harmonisierung von Interessen“ sei die Partnerschaft zwischen Russland und China, und das sei auch der Grund für den „Erfolg der BRICS“.

Vergleichen Sie dies mit der „Unfähigkeit in Europa, ein System der ‚Unteilbarkeit der Sicherheit‘ zu etablieren und die ‚Blockpolitik zu überwinden‘; stattdessen setzte Europa auf die NATO-Erweiterung: “Nach dem Ende des Kalten Krieges bestand die Möglichkeit, die Blockpolitik zu überwinden. Aber die USA hatten Angst, Europa zu verlieren. Die USA haben fast eine koloniale Abhängigkeit geschaffen. Ehrlich gesagt habe ich das nicht erwartet.“

Putin gab einen faszinierenden Einblick in eine persönliche Erfahrung und bezog sich dabei auf ein Gespräch – auf Deutsch – mit dem ehemaligen deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl im Jahr 1993, als Kohl unverblümt sagte, dass „die Zukunft Europas“ mit Russland verbunden sei.

Doch das führte letztendlich zu „dem wichtigsten Problem auf unserem eurasischen Kontinent, dem Hauptproblem zwischen Russland und den europäischen Ländern: dem Vertrauensdefizit (…) Wenn sie uns sagen, dass sie die Minsker Abkommen über die Ukraine nur unterzeichnet haben, um der Ukraine die Möglichkeit zur Wiederbewaffnung zu geben, und dass sie nicht die Absicht hatten, diesen Konflikt friedlich zu lösen, von was für einem Vertrauen können wir dann sprechen? (…)