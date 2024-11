Vor 33 Jahren forderte die UNO eine globale Entvölkerung von 100 Millionen Menschen pro Jahr

Im Jahr 1991 veröffentlichte die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) einen umstrittenen Text, in dem sie zu einer extremen globalen Entvölkerung aufrief. Darin wurde die Ausrottung von 350.000 Menschen täglich oder 100 Millionen Menschen jährlich gefordert.

Die im UNESCO-Magazin versteckte Erklärung war Teil einer breiteren Kampagne der UNO zur extremen Entvölkerung und wirft tiefgreifende Fragen über den wahren Zweck und die Agenda dieser globalistischen Institution auf.

Im selben Jahr sprach der damalige Präsident George H. W. Bush von einer „Neuen Weltordnung“, ein Begriff, der umfassende Veränderungen auf globaler Ebene suggerierte.

Der eindringliche Aufruf zur Bevölkerungsreduzierung wurde auch in einer Veröffentlichung der UNESCO wiederholt. Dort wurde die Frage gestellt: „Was müssen wir tun, um Leiden und Krankheiten zu beseitigen?“

In der Veröffentlichung wurde argumentiert, dass der Kampf gegen Krankheiten und Hunger zwar ehrenhaft erscheinen mag, das Bevölkerungswachstum jedoch die Zukunft der Menschheit bedrohen könne. (Bevölkerungskontrolle: Wir erleben die Umsetzung der letzten Phasen eines Plans, an dessen Ausarbeitung 50 Jahre gearbeitet wurde)

In der Erklärung heißt es: „Das ist eine wunderbare Idee, aber auf lange Sicht vielleicht nicht unbedingt von Vorteil. Wenn wir versuchen, sie umzusetzen, gefährden wir möglicherweise die Zukunft unserer Spezies …

Die Weltbevölkerung muss stabilisiert werden, und um das zu erreichen, müssen wir täglich 350.000 Menschen ausrotten.“

Ein globales Engagement

Das Interview des UNESCO-Kuriers mit Club of Rome-Mitglied Jacques Yves-Cousteau

„Wir müssen täglich 350.000 Menschen eliminieren.“

Die UNESCO, die ursprünglich mit dem Ziel gegründet wurde, Frieden, Kultur und Bildung zu fördern, war daher in zahlreiche Kontroversen verwickelt.

Die UNESCO wurde 1945 als Sonderorganisation der Vereinten Nationen gegründet und hat eine Schlüsselrolle bei der Förderung der Zusammenarbeit in Wissenschaft und Bildung gespielt. Diese Erklärung aus dem Jahr 1989 veränderte jedoch ihr öffentliches Image.

Für viele war es Ausdruck einer beunruhigenden Verschiebung hin zu einem linksradikalen Autoritarismus und dem Ziel einer Bevölkerungskontrolle unter dem Deckmantel der Nachhaltigkeit – weit entfernt von seiner ursprünglichen Mission.

Dieser Ruf nach Bevölkerungsreduzierung löst weiterhin hitzige Debatten aus, wobei die globale Elite (insbesondere die Davoser) immer häufiger eine Bevölkerungsreduzierung fordert, um die sogenannte globale Erwärmung zu bekämpfen.

Kritiker warnen jedoch davor, dass diese Ansätze die Gesellschaft an gefährliche moralische Grenzen drängen und so ethische und individuelle Rechte in Frage stellen.

Diese 33 Jahre alte Erklärung ist noch heute ein eindrucksvolles Beispiel für die Agenda der globalen Elite und ihre völkermörderische Besessenheit, die Zahl der Seelen auf diesem Planeten zu reduzieren.

Yuval Noah Harari, die rechte Hand von Klaus Schwab, hat die Angewohnheit, die leisen Töne laut auszusprechen. Letzte Woche gab er zu, was viele schon lange vermutet hatten.

Laut Harari, der damit für sein neues Buch Werbung machte, lautet die große politische Frage des 21. Jahrhunderts: „Wozu brauchen wir so viele Menschen?“

Und es ist nicht das erste Mal, dass Yuval Noah Harari seine Pläne für die Menschheit offenlegt. Erst kürzlich erklärte er, das WEF betrachte die überwiegende Mehrheit der Menschheit als überflüssig, nutzlos und überflüssig.

Laut Harari haben die sogenannten „einfachen Leute“ allen Grund zur Angst vor einer Zukunft, in der sie „überflüssig“ werden .

Der WEF-Berater schätzte, dass die weitverbreitete Angst unter den „ einfachen Leuten “ in der Furcht wurzelt, in einer von „schlauen Leuten“ regierten Zukunft „ abgehängt “ zu werden .

Solche Befürchtungen seien berechtigt, meinte Harari, der im Namen der Eliten sprach und bestätigte: „Wir brauchen die überwiegende Mehrheit von Ihnen einfach nicht.“

Hararis Kommentare sind zutiefst beunruhigend, denn wenn man sie in den Kontext der Kommentare anderer WEF-Berater und -Mitarbeiter wie Bill Gates stellt, wird klar, dass ihnen die Invalidität und die Entvölkerung des Landes am Herzen liegen.

Und die UNO arbeitet Hand in Hand mit dem WEF. Hier verrät Christiana Figueres die Pläne der Elite.

Alan Gregg, ein Vertreter der Rockefeller-Stiftung, sagte, die Welt habe Krebs und der Krebs sei der Mensch. Prinz Phillip, der Ehemann von Königin Elisabeth, sagte, wenn er wiedergeboren werden könnte, würde er gern als Killervirus auf die Erde zurückkehren, um die Bevölkerungszahl zu senken. Ein netter Kerl, dieser Phillip.

Charles Wurster vom Environmental Defense Fund sagte, die Menschen seien die Ursache aller Probleme, wir müssten einige von ihnen loswerden. Bill Clinton unterzeichnete den Biodiversitätsvertrag, in dem es hieß, wir müssten die Weltbevölkerung auf eine Milliarde reduzieren.

Peter Singer, ein einflussreicher Professor aus Princeton, der Ihre Kinder unterrichtet, möchte Abtreibungen NACH der Geburt des Babys durchführen lassen. Sie haben 28 Tage Zeit, um zu entscheiden, ob Sie es behalten möchten. Er sagte, das Christentum sei unser Feind; wenn die Tierrechtsbewegung Erfolg haben solle, müssten wir die jüdisch-christliche religiöse Tradition zerstören. Anscheinend haben Tiere mehr Rechte als Menschen.

Vielleicht ist das der Grund, warum die Machthaber Abtreibungspartys fördern.

