RFK Jr. warnt: Tony Fauci und Bill Gates werden unter der zweiten Trump-Regierung VERHAFTET

Robert F. Kennedy Jr. hat seine Pläne dargelegt, wie er die Bundesgesundheitsbehörden aus der „erdrückenden Wolke der Machtergreifung durch Konzerne“ befreien und sie zu ihrer grundlegenden Verpflichtung auf evidenzbasierte Wissenschaft und öffentliches Wohl zurückführen will.Am 15. November nominierte der designierte Präsident Donald Trump Kennedy offiziell zum Minister für Gesundheitspflege und Soziale Dienste (HHS). Kennedy ist die Gründerin von Children’s Health Defense, einer gemeinnützigen Organisation, die Gesundheitsepidemien bei Kindern durch die Vermeidung toxischer Einflüsse ein Ende setzen will.

„Zu lange wurden die Amerikaner von der Lebensmittelindustrie und den Pharmakonzernen erdrückt, die in Sachen öffentliche Gesundheit Täuschungen, Fehlinformationen und Desinformationen verbreitet haben“, postete Trump auf X.

„Die Sicherheit und Gesundheit aller Amerikaner ist die wichtigste Aufgabe jeder Regierung, und das HHS wird eine große Rolle dabei spielen, sicherzustellen, dass alle vor schädlichen Chemikalien, Schadstoffen, Pestiziden, pharmazeutischen Produkten und Lebensmittelzusatzstoffen geschützt sind, die zur überwältigenden Gesundheitskrise in diesem Land beigetragen haben.“

„Herr Kennedy wird diese Behörden wieder in die Tradition wissenschaftlicher Forschung auf Goldstandard und zu Vorbildern der Transparenz führen, um die Epidemie chronischer Krankheiten zu beenden und Amerika wieder groß und gesund zu machen!“, schloss Trump.

Als Antwort darauf veröffentlichte Kennedy auf X seine Vision, „Amerika wieder gesund zu machen“.

„Wir haben die einmalige Chance, die besten Köpfe aus Wissenschaft, Medizin, Industrie und Regierung zusammenzubringen, um der Epidemie chronischer Krankheiten ein Ende zu setzen“, schrieb Kennedy.

„Ich freue mich darauf, mit den über 80.000 Mitarbeitern des Gesundheitsministeriums zusammenzuarbeiten, um die Behörden aus der erdrückenden Wolke der Konzernherrschaft zu befreien, damit sie ihre Mission weiter verfolgen können, die Amerikaner wieder zu den gesündesten Menschen auf der Erde zu machen.“

„Gemeinsam werden wir die Korruption beseitigen, die Drehtür zwischen Industrie und Regierung aufhalten und unsere Gesundheitsbehörden zu ihrer reichen Tradition der Goldstandard-basierten Wissenschaft zurückführen“, fuhr Kennedy fort.

„Ich werde den Amerikanern Transparenz und Zugang zu allen Daten bieten, damit sie fundierte Entscheidungen für sich und ihre Familien treffen können.“

Kennedy warf der Pharmaindustrie insbesondere vor, kostengünstige und wirksame Behandlungen wie Ivermectin, Hydroxychloroquin und Nutrazeutika zugunsten profitablerer Alternativen zu unterdrücken.

„ Der Krieg der FDA gegen die öffentliche Gesundheit geht bald zu Ende. Dazu gehört auch die aggressive Unterdrückung von Psychedelika, Peptiden, Stammzellen, Rohmilch, hyperbaren Therapien, Chelatbildnern, Ivermectin, Hydroxychloroquin, Vitaminen, sauberen Lebensmitteln, Sonnenschein, Bewegung, Nutrazeutika und allem anderen, was der menschlichen Gesundheit dient und von der Pharmaindustrie nicht patentiert werden kann.

Wenn Sie für die FDA arbeiten und Teil dieses korrupten Systems sind, habe ich zwei Botschaften für Sie: 1. Bewahren Sie Ihre Unterlagen auf und 2. Packen Sie Ihre Koffer“, schrieb Kennedy in einem anderen Beitrag auf X.

Trump würde Kennedy Macht über gesundheitsbezogene Initiativen geben

Neben der Nominierung Kennedys als Gesundheitsminister kündigte Trump einige Tage vor seinem Sieg auch an, dass er bereit sei, Kennedy eine gründlichere Prüfung der Impfstoffsicherheit zu gestatten .

Kennedy, der sich schon lange gegen bestimmte Impfungen ausspricht, behauptete, dass heute 60 Prozent der Amerikaner chronische Krankheiten hätten, verglichen mit nur sechs Prozent, als sein Onkel John F. Kennedy Präsident war.

Er behauptete auch, dass fast 77 Prozent der amerikanischen Jungen heute nicht mehr für den Militärdienst geeignet seien, da chronische Krankheiten und die Zahl der Diabetes-Erkrankungen bei Kindern stark zugenommen hätten. Jedes dritte Kind sei als Diabetiker oder Prädiabetiker eingestuft worden.

Auch die Autismusrate ist dramatisch gestiegen: Während Kennedys Generation war eins von 10.000 Kindern Autismus, heute ist es eines von 34 Kindern. Kennedy führte all diese alarmierenden Gesundheitstrends auf die Impfungen zurück, die Kindern üblicherweise verabreicht werden.

Trump dachte über all diese Standpunkte nach und als er in einem Interview mit NBC News am 3. November zu Kennedy und seiner Sichtweise zu Impfstoffen befragt wurde, sagte er:

„Nun, ich werde mit [Kennedy] und anderen Leuten sprechen und ich werde eine Entscheidung treffen, aber er ist ein sehr talentierter Mann und hat starke Ansichten.“

