Die Lahun-Pyramide sieht gar nicht aus wie eine typische Pyramide. Eher wie ein Klumpen Lehm. In Wahrheit aber ist das, was da so spektakulär aus der ägyptischen Erde ragt ein Grabmal.

Die Pyramide von „El Lahun“ stammt aus dem Mittleren Reich und wurde von Sesostris II. im 19. Jahrhundert v. Chr. errichtet. Bleibt nur noch die Frage, wer diesen Ort so schrecklich zugerichtet hat. Von Frank Schwede

Die Pyramide von „El Lahun“ ist im eigentlichen Sinne gar keine Pyramide. Zumindest hat sie nicht das Aussehen einer Pyramide. Vielmehr ähnelt sie einem in die Landschaft gesetzten Klumpen Lehm.

Was ist hier passiert? Hat ein Komet oder eine Atom- oder Plasmawaffe das einst mächtige Bauwerk verbrannt und geschmolzen? Andere vermuten einen riesigen Baumstamm, der mit Sand bedeckt wurde, um daraus eine Verschwörung zu machen.

Das Internet ist voll mit solchen abenteuerlichen Theorien und Geschichten, die als Grund für das merkwürdige Aussehen der Pyramide genannt werden. Doch keine dieser Geschichten entspricht auch nur annähernd der Wahrheit.

Vermutlich wurden sogar einige Aufnahmen der Pyramide mit einem Photoshop-Programm nachbearbeitet, um sie geschmolzen und verbrannt aussehen zu lassen. Tatsache ist, dass sie weder verbrannt noch geschmolzen ist.

Eine typische Internettheorie, anhand von Fotos und nicht anhand von Untersuchungen aufgestellt.

Beispielsweise wie die geschmolzene Steintreppe im Tempel von Dendera, 55 Kilometer nördlich von Luxor in Oberägypten. Die Tempelanlage ist eine der wichtigsten Tempelstätten Ägyptens und war der Göttin Hathor gewidmet. (Wer löschte die antiken Zivilisationen aus und zerstörte historische Städte wie Sodom und Gomorrha? (Video))

In den Sozialen Medien wird von den Internet-Theoretikern der Old World behauptet, die Treppe sei geschmolzen:

„Die Treppe zum Hathor-Tempel ist für die Archäologie ein absolutes Rätsel. Die aus reinem Granit gebauten Steinstufen scheinen geschmolzen zu sein. Es ist schwer vorstellbar, was solche massiven Steinstufen zum Schmelzen gebracht haben könnte.

Die Temperaturen, die zum Schmelzen von massivem Gestein wie diesem nötig wären, müssen enorm hoch gewesen sein. Es wird gesagt, dass ein Teil von Dendera auf einer noch älteren Stätte errichtet wurde, und obwohl nie ein schlüssiger Beweis gefunden wurde, gab es Spekulationen über einen Atomkrieg im alten Ägypten.“

Der Forscher Brien Foerster, der mehrfach direkt vor Ort war, schreibt trocken auf seiner Facebook-Seite: „Nicht geschmolzen, sondern Sandstein.“

Wenn man sich nämlich die Aufnahmen genauer ansieht und heran zoomt, kann man genau erkennen, dass es keinerlei Schmelz- und Brandspuren gibt. Es sind lediglich verfallende und erodierte Lehmziegel. (Die Vorstellung, dass Ägypter die Pyramiden nicht ohne Hilfe von Außerirdischen gebaut haben können, gewinnt an wissenschaftlicher Zustimmung)

Die Wahrheit hinter dem merkwürdigen Aussehen ist ganz einfach, wenn auch nicht ganz spektakulär. Die untypische Form kommt daher, dass die Pyramide einmal mit Kalksteinblöcken verkleidet war.

Aber antike Grabräuber haben ihr alle Steine und Schätze geraubt, mit Ausnahme einer erstaunlichen Uräusschlange aus massivem Gold, die jetzt im Ägyptischen Museum in Kairo ausgestellt ist.