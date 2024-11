Riesige unterirdische Höhle in Vietnam könnte Lebensraum für urzeitliche Reptiloiden sein

Teile die Wahrheit!

Schlangengötter finden sich in den religiösen Traditionen Mesopotamiens, Mittel- und Südamerikas, Indiens, Chinas und Japans. Sogar die Bibel beschreibt reptilienartige Wesen, die mit Menschen interagieren.

Könnten diese Geschichten eine Rasse reptilienartiger Außerirdischer beschreiben? Und wenn ja, gibt es sie heute noch?

Eine aktuelle Folge von Ancient Aliens auf dem History Channel hat überzeugende Beweise für die größte Höhle der Welt in Vietnam ans Licht gebracht. Hang Son Doong ist einer der wenigen unerforschten Orte der Erde, der mit mysteriösen Sichtungen seltsamer reptilartiger und grauer Kreaturen in Verbindung steht , die auf zwei Beinen stehen.

Es gibt Legenden über diese Kreaturen, die den Seraphim oder den geflügelten Schlangen in der kabbalistischen Tradition ähneln.

Hang Son Doong, was übersetzt „Bergflusshöhle“ bedeutet, gehört zum Grottensystem Phong Nha-Ke Bang in der zentralen Provinz Quang Binh in Vietnam. Es wurde 1990 zufällig von einem Einheimischen namens Ho Khanh entdeckt, als er die Dschungel in Zentralvietnam besuchte.

Es ist über 200 Meter breit, 150 Meter hoch und mindestens 6,5 Kilometer lang. Ein ganzer Häuserblock in New York City würde hineinpassen.

Im Jahr 2019 arbeitete Howard Limbert, ein britischer Höhlenforscher und Leiter des Expeditionsteams der BCRA (British Cave and Research Association), mit dem Herausgeber von CNBC zusammen, um ein Update über die Entdeckung der kolossalen Son-Doong-Höhle in Vietnam zu liefern.

Nur 1.000 Touristen dürfen sie jedes Jahr besuchen, und Oxalis Adventure ist das einzige Unternehmen mit der Erlaubnis, Reisende hineinzubringen.

2009 führte Ho Khanh die Mitglieder der BCRA-Expedition zur Erkundung der größten Höhle der Welt, doch sie wussten erst nach Abschluss der Vermessung von ihrer Größe. Laut Limbert erkundete sein Team die Son-Doong-Höhle erstmals 1994, und der Fluss, der durch diese Höhle fließt, versinkt in einem geschlossenen Tal, in das kein Zugang besteht.

Für Limbert und sein Team war es eine Herausforderung, den Standort der Höhle zu finden, da Ho Khanh die Spuren zum Eingang verloren hatte. Er erzählte Limbert, dass es reines Glück war, dass er den Eingang zur Höhle gefunden hatte.

Er war im Dschungel unterwegs, um Holz zu sammeln, und musste bei Gewittern Schutz suchen. Nach jahrelanger Suche fanden sie die Höhle 2009 wieder.

Legenden und Kreaturen der Son-Doong-Höhle

Dieses drei Millionen Jahre alte unterirdische Reich hat die Aufmerksamkeit der Theoretiker der antiken Astronautik auf sich gezogen. Laut Einheimischen sind die seltsamen Kreaturen, die dort leben sollen, das Bemerkenswerteste an der Son-Doong-Höhle.

Sie berichten, dass sie reptilartige, menschenähnliche Wesen aus der Son-Doong-Höhle kommen sahen und glauben, dass diese Wesen tatsächlich tief in dieser Höhle leben.

Interessanterweise ähneln diese reptilartigen, humanoiden Wesen den Seraphim, also den geflügelten Schlangen der kabbalistischen Tradition. Der kabbalistischen Lehre zufolge sollen die Seraphim ins Erdinnere gegangen sein und dort gelebt haben.

Gerüchten zufolge existiert diese unterirdische Welt, wie US-Soldaten berichteten, die während des Vietnamkriegs schreckliche Echsenmenschen aus ihr auftauchen sahen.