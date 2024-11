Das Pfizer-Geheimnis, das sie 75 Jahre lang unter Verschluss halten wollten: Der „sichere und wirksame“ Impfstoff mit 9 Seiten voller Nebenwirkungen!

Jetzt, da diese Informationen öffentlich sind, ist es an der Zeit, Antworten zu verlangen. Die Aufsichtsbehörden müssen untersuchen, warum diese Liste der Nebenwirkungen nicht früher veröffentlicht wurde. Pfizer sollte wie jedes andere mächtige Gesundheitsunternehmen für solche Transparenzlücken zur Verantwortung gezogen werden.

Die Öffentlichkeit hat jedes Recht darauf, genau zu wissen, was sie ihrem Körper zuführt . Wenn diese Nebenwirkungen von Anfang an bekannt waren, warum wurden sie dann nicht offen diskutiert?

Wem nützt es, die Öffentlichkeit im Dunkeln zu lassen? Diese Fragen verlangen klare Antworten – und sie werden unsere Sicht auf zukünftige medizinische Empfehlungen prägen.

TURBO-KREBS: Pfizer & Moderna COVID-19 mRNA-Impfstoffe verursachen aggressiven „Turbo-Krebs“ – 6 neue Artikel über COVID-19-Impfstoff-Turbo-Krebs im April 2024 veröffentlicht

Die Literatur zum Thema TURBO-KREBS wächst rasant – im April 2024 wurden 6 neue Artikel zum Thema „COVID-19-Impfstoff Turbo-Krebs“ veröffentlicht – 26 insgesamt – der Damm bricht und wird Pfizer & Moderna mit sich reißen!

Die mRNA-Impfstoffe COVID-19 von Pfizer und Moderna verursachen aggressive „Turbokrebserkrankungen“. …für einige von uns ist dies mittlerweile klar, für andere jedoch …

„Turbokrebs kommt in der Literatur nicht vor – ich konnte keine Artikel dazu finden!“ – das ist Unsinn. Ich stoße täglich auf Berichte von Menschen, die stark unter Propaganda leiden und einer Gehirnwäsche unterzogen wurden, sogar von vielen Ärzten und Doktoren, die sich auf einem Walmart-Parkplatz für einen Krispy-Kreme-Donut oder kostenlose Pommes die experimentellen mRNA-Impfungen gegeben haben.

Nun, schauen Sie jetzt nicht hin, aber in den letzten zwei Wochen sind sechs Artikel zum Thema Turbokrebs erschienen, was eine Gesamtzahl von ungefähr 26 Artikeln ergibt (ungefähr).

Ich liste sie alle auf :

(April 2024, Zhang und El-Deiry) – Die SARS-CoV-2-Spike-S2-Untereinheit hemmt die p53-Aktivierung von p21(WAF1), TRAIL-Todesrezeptor DR5 und MDM2-Proteinen in Krebszellen (2024 Apr, Rubio-Casillas et al) – Review: N1-Methylpseudouridin (m1Ψ): Freund oder Feind des Krebses? (2024 Apr, Gibo et al) – Erhöhte altersbereinigte Krebsmortalität nach der dritten mRNA-Lipid-Nanopartikel-Impfstoffdosis während der COVID-19-Pandemie in Japan (2024 Apr, Abdurrahman et al) – Primäres kutanes adenoidzystisches Karzinom an einem seltenen Ort mit einer Immunreaktion auf einen BNT162b2-Impfstoff (April 2024, Ueda et al.) – Fetale hämophagozytische Lymphohistiozytose mit intravaskulärem großzelligem B-Zell-Lymphom nach Impfung gegen das Coronavirus 2019 bei einem Patienten mit systemischem Lupus erythematodes: ein verflochtener Fall (April 2024, Gentilini et al.) – Ein Fallbericht über akute lymphatische Leukämie (ALL)/lymphoblastisches Lymphom (LBL)

Trotz aller Bemühungen der großen Pharmakonzerne und ihrer korrupten Verbündeten in Politik, Medien und Ärzteverbänden (und offenbar auch Wikipedia) lässt sich die Wahrheit über mRNA-induzierten Turbokrebs nicht unterdrücken oder verbergen. Sie kommt ans Licht und es gibt kein Zurück, tut mir leid …

Ich sehe 2024 als Wendepunkt – die Artikel über Turbokrebs kommen jetzt in großer Zahl herein. Mehr Fallberichte, mehr Hypothesen, mehr Beweise für mRNA-induzierten Turbokrebs in der Bevölkerung. Viele weitere werden folgen.