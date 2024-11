Stehen wir am Rande eines dritten Weltkriegs? Ein CEO einer Großbank glaubt das

Teile die Wahrheit!

Befinden wir uns bereits in der Anfangsphase des Dritten Weltkriegs?

Jamie Dimon, CEO von JPMorgan, glaubt, dass dies angesichts der schwelenden Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten der Fall sein könnte.

In einer Rede am Institute of International Finance meinte er kürzlich, dass es nicht die Frage sei, ob es zu einem größeren Konflikt kommen werde, sondern wann.

„Der Dritte Weltkrieg hat bereits begonnen. In mehreren Ländern finden bereits koordinierte Bodenkämpfe statt.“

Dimon verwies auf die immer enger werdende Allianz zwischen Russland, Nordkorea und dem Iran. Er hatte diese Länder zuvor als „Achse des Bösen“ bezeichnet. Während seines Vortrags warnte er, dass sie in Zusammenarbeit mit China aktiv versuchen, die aktuellen globalen Strukturen zu zerschlagen und eine Bedrohung für die Stabilität des Westens darstellen.

„Und sie reden davon, es jetzt zu tun. Sie reden nicht davon, 20 Jahre zu warten. Und wenn man sich die Geschichte ansieht, ist das Risiko enorm.“

Dimon beharrte darauf, dass die Vereinigten Staaten eine aggressivere Intervention in Erwägung ziehen sollten.

„Wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass wir nicht das Risiko eingehen können, dass sich das Problem von selbst löst. Wir müssen sicherstellen, dass wir uns an den richtigen Maßnahmen beteiligen, um das Problem richtig zu lösen.“

Natürlich haben die USA nicht die beste Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, Probleme „ordentlich“ zu lösen. Diese Strategie bringt ihre eigenen Eskalationsrisiken mit sich.

Unabhängig davon, ob die USA sich aktiver engagieren oder nicht, sollten sich Anleger auf jeden Fall der geopolitischen Risiken bewusst sein.

Dimon sagte, die Sorgen über eine mögliche harte wirtschaftliche Landung seien „winzig“ im Vergleich zu der Gefahr, dass diese lokal begrenzten Konflikte im Nahen Osten und in der Ukraine zu einem globalen Krieg eskalieren könnten.

„Sehen Sie sich an, wie wir in den Zweiten Weltkrieg hineingestolpert sind. Als die Tschechoslowakei aufgeteilt wurde – das klingt ein bisschen wie die Ukraine – war es vorbei. Bis sie in Polen einmarschierten.“

Dimon sagte, Analysten von JPMorgan spielen Szenarien durch, in denen ein Krieg eskaliert. Er sagte, einige dieser Szenarien würden „einen schockieren“.

„Ich möchte sie nicht einmal erwähnen.“

Offenbar beinhalteten einige dieser Szenarien eine Eskalation bis hin zu einem Atomkrieg. Er wies darauf hin, dass der russische Präsident Wladimir Putin mit „atomarer Erpressung“ gedroht habe.

„Wenn Ihnen das keine Angst macht, sollte es das.“

Dimon sagte, ein Atomkrieg sei die größte Bedrohung für die Menschheit.

„Es ist nicht der Klimawandel, es ist die Verbreitung von Atomwaffen. Wir müssen sehr vorsichtig sein bei dem, was wir in den nächsten Jahren erreichen wollen.“