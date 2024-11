Niederlande: 15-Minuten-Gettos der Agenda 2030 in Bau

Teile die Wahrheit!

Wie sieht das Leben in den 15-Minuten-Städten aus, die in den Niederlanden bereits realisiert wurden? Woran können wir die Verwandlung unserer Städte in Smart Cities erkennen und vor allem, wie können wir sie verhindern?

Darüber spricht die niederländische Aktivistin Maartje van den Berg im aktuellen Interview mit kla.tv.

Letzte Woche interviewte der alternative Nachrichtensender kla.tv Maartje van den Berg, um über „intelligente Städte“ und „15-Minuten-Städte“ in den Niederlanden zu sprechen.

„Diese so genannten „Smart Cities“ und „15-Minuten-Städte“ werden uns [in den Niederlanden] als ‚grün‘ und ‚gesund‘ verkauft. Gleichzeitig wollen wir, dass die Menschen in ihren eigenen Vierteln leben und sich dort wohlfühlen, wo alles in ihrer Nähe ist und sie nicht aus dem Haus gehen müssen.

Und wenn man ein Auto braucht, weil es autofreie Zonen sind, und wenn man [sein Viertel] verlassen muss, ist es besser, sich ein Auto mit jemandem zu teilen. Sie haben Knotenpunkte außerhalb der Städte eingerichtet, wo man Autos oder Fahrräder teilen kann“, sagt sie.

Dies ist nicht nur in Planung, sondern wird bereits in kleineren Städten und Gemeinden in ganz Holland umgesetzt. Und 2025, in drei Monaten, wird Amsterdam CO2-freie Zonen einführen.

In diesen Zonen „dürfen Diesel-Lkw und -Transporter nicht mehr in unsere Städte fahren“, so van den Berg. Gleichzeitig werden Knotenpunkte gebaut, an denen Carsharing-Autos geparkt und genutzt werden können. (Rockefeller – Das Spiel kontrollieren)

In Amsterdam wurde im vergangenen Jahr eine autofreie Zone getestet. Sechs Wochen lang wurde die Hauptverkehrsstraße von Amsterdam mit physischen Barrieren blockiert, um Fahrzeuge daran zu hindern, in die Stadt hinein- oder aus ihr herauszufahren.

„Viele Menschen waren sehr verärgert, aber auch sehr besorgt, weil Krankenwagen nicht durchkamen und es viele Unfälle gab“, erklärt sie.

Die Stadtverwaltung von Amsterdam musste sich eingestehen, dass ihr Pilotprojekt, mit physischen Barrieren „Amsterdam grüner und gesünder zu machen“, gescheitert war.

Stattdessen beschloss die Stadtverwaltung die Einführung eines „intelligenten Zugangs“ in Amsterdam. „Intelligenter Zugang“ bedeutet die Installation von „Nummernschilderkennungskameras“, erklärt van den Berg.

„Am 1. Januar 2025 werden 14 Gemeinden CO2-freie Zonen einführen, und es wird eine Geldstrafe geben, wenn man mit einem Diesel-Lkw in diese Zonen fährt.

Nummernschilderkennung (LPR), auch bekannt als automatische Kennzeichenerkennung (ANPR), ist eine Bildverarbeitungstechnologie, die zur Identifizierung von Fahrzeugen anhand ihrer Nummernschilder verwendet wird. Im Laufe der Jahre haben wir gesehen, wie Stadt- und Gemeindeverwaltungen in verschiedenen Ländern ANPR eingeführt haben.

In Deutschland machen die Städte das Gleiche „sagt van den Berg. Sie führen ebenfalls Umweltzonen ein. Und das Gleiche passiert in Belgien und Frankreich, in Portugal und Spanien… Die Finanzierung für all diese Programme, die sich Horizon 2020 nennen, kommt von der Europäischen Union. … und den Green Deal. Alle [EU-]Regierungen haben den Green Deal unterschrieben … also setzen sie alle diese Richtlinien um“.

In diesem Jahr hat der Stadtrat von Oxford auch die sogenannten „Bus Gates“ vorangetrieben. Wie in Amsterdam hat auch Oxford zuvor physische Barrieren getestet, um verkehrsarme Stadtviertel („LTNs“) zu schaffen, was zu Protesten der Anwohner führte. Londons Bürgermeister Sadiq Khan versucht seit Jahren, seine Version von LTNs, die Ultra Low Emission Zone („ULEZ“), umzusetzen, was ebenfalls auf Widerstand stößt. Und die Isle of Man plant die Installation von ANPR an ihren Ein- und Ausfahrten.

Während die niederländischen Gemeinden und Kommunen Kameras installieren, werden gleichzeitig Parkplätze abgebaut, so van den Berg. Es ist schon jetzt schwierig, einen Parkplatz zu finden, aber „bis Ende 2025 werden 10.000 [Parkplätze] wegfallen … und es werden keine neuen Parkausweise mehr ausgestellt“.