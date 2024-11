Der designierte Präsident Donald J. Trump hat heute Robert F. Kennedy Jr., den Gründer von Children’s Health Defense, für den Posten des Ministers des US-Gesundheitsministeriums nominiert.

Der designierte Präsident Donald J. Trump gab heute Abend bekannt, dass er Robert F. Kennedy Jr., den Gründer von Children’s Health Defense (CHD), für die Leitung des US-Gesundheitsministeriums (HHS) nominiert hat.

„Ich freue mich sehr, Robert F. Kennedy Jr. als US-Gesundheitsminister (HHS) bekannt zu geben“, verkündete Trump auf X. „Zu lange wurden die Amerikaner von der Lebensmittelindustrie und den Pharmakonzernen erdrückt , die sich in Bezug auf die öffentliche Gesundheit der Täuschung, Fehlinformation und Desinformation schuldig gemacht haben.“

Quellen bestätigten heute, dass Kennedy das Angebot angenommen habe.

Laut CNN :

„Kennedys Auswahl, über die zuerst Politico berichtete , ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass nur wenige Tage vor der Wahl Howard Lutnick, Co-Vorsitzender von Trumps Übergangsregierung, gegenüber CNN erklärt hatte, Kennedy werde ‚keine Stelle beim Gesundheitsministerium bekommen‘.“

„,Er würde nicht die Leitung des HHS übernehmen?‘, wurde er bei ,The Source with Kaitlan Collins‘ gefragt. (Gesundheit: DMSO ist das Ivermectin für Schlaganfälle und neurologische Schäden)

„‚Nein‘, sagte Lutnick, ‚natürlich nicht.‘

„Diese Antwort löste in Trumps Umfeld einen internen Aufruhr aus, da Trump Kennedy klar machte, dass er die endgültigen Entscheidungen treffen würde.“

Während der COVID-19-Pandemie wurde Kennedy als führender Kritiker der Pandemiepolitik bekannt, darunter Lockdowns, experimentelle Impfstoffe und Zwangsmaßnahmen. Infolgedessen zensierte die Biden-Regierung gezielt Kennedy .

Im April 2023 nahm Kennedy Urlaub von der CHD, um als Demokrat für das Präsidentenamt zu kandidieren . Später wechselte er die Richtung und kandidierte als Unabhängiger . Im August setzte Kennedy seinen Wahlkampf aus und unterstützte den ehemaligen Präsidenten Donald Trump .

Nachdem Kennedy Trump unterstützt hatte, starteten er und sein Team die Kampagne „Make American Healthy Again“ . Er gelobte, alles zu tun, um giftige Chemikalien aus unserer Nahrung , unserem Boden, unserem Wasser und unserer Luft zu entfernen.

Im Falle seiner Bestätigung würde Kennedy den mächtigsten Regierungsposten im Bereich der öffentlichen Gesundheit innehaben . Das HHS beaufsichtigt zahlreiche öffentliche Gesundheitsbehörden, darunter die Centers for Disease Control and Prevention, die US-amerikanische Food and Drug Administration und die National Institutes of Health.

Kennedy hat angedeutet , dass die Trump-Regierung wichtige Änderungen in der Gesundheitspolitik vornehmen werde, darunter die Empfehlung, die Fluoridierung des Wassers einzustellen.

Wissenschaftler des Gesundheitsministeriums und vieler großer Forschungseinrichtungen haben festgestellt, dass die Fluoridierung des Wassers ein Risiko für die neurologische Entwicklung von Kindern darstellt.

Er hat außerdem zugesagt, sich des Themas Impfstoffsicherheit anzunehmen, wenn ihm in der Trump-Administration eine entsprechende Funktion zugesprochen wird.

Kennedy hat erklärt, er könne Amerika innerhalb von zwei Jahren wieder gesund machen, indem er sich mit chronischen Krankheiten, Suchterkrankungen, giftigen Fertiggerichten und unsicheren Medikamenten befasse.

RFK Jr. könnte eine existenzielle Bedrohung für die Pharmaindustrie darstellen, wenn er Trumps Kabinett beitritt: Hier ist der Grund

Er verspricht, Amerika wieder gesund zu machen, indem er den enormen Einfluss der Pharmakonzerne auf die US-Gesundheitspolitik eindämmt und die Lebensmittelstandards verbessert. Hier erfahren Sie, warum die Pharmalobby es schwer haben wird, das zu akzeptieren.

„Er wird eine große Rolle im Gesundheitswesen spielen, eine sehr große Rolle. Er weiß das besser als jeder andere“, sagte Donald Trump letzte Woche, als er nach RFK Jr.s möglicher Zukunft in seiner Regierung gefragt wurde. „Er hat einige Ansichten, denen ich seit langem voll und ganz zustimme.“

Quellen verrieten den Medien am Samstag, dass Kennedy bereits gebeten worden sei, dem Trump-Team Empfehlungen für die Besetzung von Posten im Gesundheitsministerium und in der Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelzulassungsbehörde zu unterbreiten.

Unterdessen haben sich die Pharmaunternehmen bereits auf das Schlimmste vorbereitet. Einige Führungskräfte hoffen angeblich, dass es zu einem Streit zwischen Trump und RFK Jr. kommt, bevor Kennedy ihren jeweiligen Gewinnen schaden kann.

„Wir brauchen jemanden, der sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse und Beweise stützt, und nicht jemanden, der diese ablehnt“, sagte John Maraganore, ehemaliger CEO des Bostoner Biotechnologieunternehmens Alnylam, in einem am Freitag veröffentlichten Artikel gegenüber der FT und kommentierte damit Kennedys Aussichten.

Kennedys Beteiligung an Trumps Gesundheitspolitik „wäre auf vielen Ebenen schrecklich“, sagte ein ranghoher, ungenannter Gesundheitsmanager. „RFK wird ausrasten. Er marschiert herum und sagt, was er von der Regierung will, bevor Trump eine Chance hatte, Luft zu holen. Irgendwann wird Trump ihm gegenüber sauer sein“, meinte ein anderer.

Kennedys schlechter Ruf bei den Pharmaunternehmen ist verständlich, wenn man die Aufmerksamkeit bedenkt, die er im Wahlkampf während seiner Präsidentschaftskandidatur 2024 und davor erhalten hat – durch seine Arbeit als Umweltanwalt, Vorsitzender von Children’s Health Defense und Autor des 2021 erschienenen Buches „The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health“ , das zwanzig Wochen auf der Bestsellerliste der New York Times stand.

Kennedy nutzte die nationale Aufmerksamkeit, die er in den letzten drei Jahren erhielt, um seine Lieblingsthemen zu fördern: Impfstoffsicherheit und öffentliche Gesundheit. Seine beißenden Bemerkungen zu diesen Themen und seine Fähigkeit, jetzt Gehör beim designierten Präsidenten zu finden, erklären, warum die Pharmaindustrie ihn für so gefährlich hält. Hier eine Auswahl:

Impfgegner?

Kennedy wurde von den etablierten Medien in praktisch jedem Artikel, in dem er erwähnt wurde, als „Impfgegner“ verleumdet, gewürgt und zensiert, obwohl er wiederholt betonte, er sei „nie gegen Impfungen“ gewesen.

„Ich habe 40 Jahre lang gegen Quecksilber in Fisch gekämpft. Niemand hat mich als Fischgegner bezeichnet. Mir gefällt die Idee, dass wir Sicherheitsgurte in Autos haben. Niemand nennt mich als Autogegner. Ich möchte Impfstoffe, die genauso sicher sind wie jedes andere Medikament und die ausreichend getestet wurden. Das bedeutet nicht, dass ich gegen Impfungen bin. Es bedeutet nur, dass ich vernünftig bin und gesunden Menschenverstand habe“, sagte Kennedy 2023 in einem angespannten PBS-Interview.

„Kriminelle“ Pharmaunternehmen

„Die Pharmaindustrie ist – ich möchte das nicht sagen, weil das extrem klingen würde – ein kriminelles Unternehmen, aber wenn man sich die Geschichte ansieht, ist das eine zutreffende Charakterisierung. So stellen beispielsweise die vier größten Impfstoffhersteller Sanofi, Merck, Pfizer und Glaxo alle 72 Impfstoffe her, die heute für amerikanische Kinder faktisch vorgeschrieben sind. Zusammen haben diese Unternehmen im letzten Jahrzehnt 35 Milliarden Dollar an Strafen und Schadensersatz gezahlt“, sagte er 2023 gegenüber Lex Fridman.

„Die Pharmaindustrie ist – ich möchte das nicht sagen, weil das extrem klingen würde – ein kriminelles Unternehmen, aber wenn man sich die Geschichte ansieht, ist das eine zutreffende Charakterisierung. So stellen beispielsweise die vier größten Impfstoffhersteller Sanofi, Merck, Pfizer und Glaxo alle 72 Impfstoffe her, die heute für amerikanische Kinder faktisch vorgeschrieben sind. Zusammen haben diese Unternehmen im letzten Jahrzehnt 35 Milliarden Dollar an Strafen und Schadensersatz gezahlt", sagte er 2023 gegenüber Lex Fridman.

„Und das Problem ist, dass sie Serienverbrecher sind", sagte Kennedy und nannte das Beispiel des nichtsteroidalen Entzündungshemmers Vioxx von Merck. „Sie haben Menschen getötet, indem sie wissenschaftliche Erkenntnisse verfälschten. Und das haben sie getan. Sie haben die Öffentlichkeit belogen. Sie sagten: ‚Das ist ein Kopfschmerzmittel und ein Schmerzmittel gegen Arthritis.' Aber sie haben den Leuten nicht gesagt, dass man davon auch Herzinfarkte bekommt … Als wir sie verklagten, fanden wir die Memos ihrer Erbsenzähler, in denen stand: ‚Wir werden so viele Menschen töten, aber trotzdem Geld verdienen'", sagte Kennedy. „Die Art und Weise, wie das System aufgebaut ist, die Art und Weise, wie es den Ärzten verkauft wird, die Art und Weise, wie niemand ins Gefängnis muss, sodass es eigentlich keine Strafe gibt, all das wird zu einem Teil der Geschäftskosten", sagte Kennedy. Die Rolle der Pharmaindustrie bei der Opioid-Abhängigkeit der Amerikaner Die Opioid-Epidemie ist ein perfektes Beispiel für den korrumpierenden Einfluss der Pharmaindustrie, glaubt Kennedy. Er erinnert sich an deren Lobbyarbeit bei der FDA, um Ärzten zu sagen, Oxycodon mache nicht süchtig, und daran, dass „eine ganze Generation von Oxycodon abhängig wurde. Und als sie erwischt wurden und wir es schwieriger machten, an Oxycodon zu kommen, greifen jetzt all diese süchtigen Kinder zu Fentanyl und sterben." „In diesem Jahr wurden 106.000 Menschen getötet. Das sind doppelt so viele Menschen wie während des 20-jährigen Vietnamkriegs. Aber in einem Jahr kamen doppelt so viele amerikanische Kinder ums Leben. Sie wussten, dass es passieren würde, und sie taten es, um Geld zu verdienen. Ich weiß also nicht, wie man das nennen soll, außer dass es sich um ein kriminelles Unternehmen handelt", sagte Kennedy. Kennedy gegen die Verstümmelung von Kindern RFK Jr. hat sich gegen die „geschlechtsangleichende Pflege" und die Hormontherapie bei Kindern ausgesprochen und Erstere als „chirurgische Verstümmelung" und Letztere als „Kastrationsmedikamente" bezeichnet. „Minderjährige dürfen nicht Auto fahren, wählen, zur Armee gehen, sich tätowieren lassen, rauchen oder trinken, weil wir wissen, dass Kinder die Konsequenzen von Entscheidungen mit lebenslangen Auswirkungen nicht vollständig verstehen … Menschen mit Geschlechtsidentitätsstörung oder die ihr Geschlecht ändern möchten, verdienen Mitgefühl und Respekt, aber diese schrecklich folgenschweren Verfahren sollten bis zum Erwachsenenalter aufgeschoben werden. Wir müssen unsere Kinder schützen", twitterte er im Mai. Das sind weitere schlechte Nachrichten für die Pharmaindustrie, die die Transgender-Rechte-Bewegung geschlossen unterstützt und seit Ende der 2000er Jahre enorm von Hormontherapie-Medikamenten und chirurgischen Eingriffen profitiert hat. RFK Jr. über chronische Krankheiten Kennedy hat außerdem geschworen, die „Epidemie chronischer Krankheiten", mit der Amerika konfrontiert sei, zu beenden – ein weiterer potenzieller Schlag für die Pharmaindustrie, und zwar der vielleicht schwerwiegendste. „In unserer heutigen Gesellschaft gibt es nichts Profitierenderes als ein krankes Kind", sagte RFK Jr. im August zu Tucker Carlson. „Weil all diese Unternehmen an ihm verdienen – die Versicherungsgesellschaften, die Krankenhäuser, das medizinische Kartell, die Pharmaunternehmen haben lebenslange Renten … Sie wollen, dass sie für den Rest ihres Lebens krank sind … Als mein Onkel Präsident war, litten 6 % der Amerikaner an chronischen Krankheiten. Heute sind es 60 %. Wissen Sie, wie hoch die jährlichen Kosten für die Behandlung chronischer Krankheiten in diesem Land waren, als mein Onkel Präsident war? Null. Es gab noch nicht einmal Medikamente dagegen. Null. Heute sind es etwa 4,3 Billionen Dollar", sagte Kennedy. RFK Jr.s Lösung? Umfassende Reformen RFK Jr. hat auf Statistiken verwiesen, denen zufolge die Hälfte des Budgets der FDA von den Pharmaunternehmen stammt, die sie eigentlich regulieren soll, und fordert, dass dies ein Ende haben müsse. Er sagte auch, dass „ganze Abteilungen" der Bundesbehörde „ausgeräumt" werden müssten und dass viele der von den großen Pharmaunternehmen verursachten Probleme durch wirksame Regulierung, strengere Strafen für schädliche Produkte, ein Vorbild an den Regulierungs- und Gesundheitssystemen anderer Länder und eine Änderung der allgemeinen Kultur des US-Gesundheitssystems „behoben" werden könnten. Quellen: PublicDomain/childrenshealthdefense.org/sputnikglobe.com am 15.11.2024

