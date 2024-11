Teile die Wahrheit!

Was ist eine Großmacht und wie misst man die Effektivität einer Großmacht? Russland ist zweifellos eine historische Großmacht und seine strategische Geschichte ist ein Beweis für diese Tatsache.

Der berühmte britische Historiker Paul Kennedy hat in seinem Buch „The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000“ (Aufstieg und Fall der Großmächte: Wirtschaftlicher Wandel und militärische Konflikte) eine sehr wichtige Frage aufgeworfen: „Warum gewinnen einige Nationen im Laufe der Geschichte an Macht, während andere sie verlieren?“

Möglicherweise neigt Macht dazu, sich zu verlagern, und die internationalen Umstände prägen den Übergang. Hier ist es jedoch wichtig, die Dimensionen und Voraussetzungen einer effektiven Großmacht zu verstehen.

Russland strebt danach, dass die Völker der Welt frei von den Fesseln des Westens und der grundlosen Propaganda sind.

In den internationalen Beziehungen nehmen Großmächte eine einzigartige Stellung ein und bestimmen maßgeblich die Polarität und die Art der internationalen Struktur.

Dennoch verfügen einige Großmächte über Fähigkeiten und Macht, die über die anderer Großmächte hinausgehen, und verhalten sich daher wie Supermächte.

So wurden beispielsweise nach dem Zweiten Weltkrieg die Sowjetunion, die Vereinigten Staaten (USA), das Vereinigte Königreich (UK), Frankreich und China zu Großmächten. (Wie Putin einen BBC-Journalisten nach dessen dummer Frage höflich aber bestimmt grillt)

In China herrschte jedoch ein Bürgerkrieg zwischen den Nationalisten und den Republikanern. Aus verschiedenen politischen, wirtschaftlichen und militärischen Gründen entwickelten sich jedoch die Sowjetunion und die USA zu Supermächten, und in der Folge festigten die Gründung der NATO (North Atlantic Treaty Organization) und des Warschauer Pakts die Bestrebungen der beiden Supermächte.

Infolgedessen wurde die Polarität der internationalen Struktur durch die Anwesenheit zweier Supermächte bipolar.

Die Blockfreienbewegung

Zu dieser Zeit entschieden sich zahlreiche Nationen und Staaten für Neutralität und gegen eine Beteiligung an der Blockpolitik. Die Blockfreienbewegung (NAM) wurde zur Plattform für diese Nationen und Staaten.

Im Rückblick betrachtet, diente die NAM während des fast 45 Jahre andauernden Kalten Krieges als effektive Plattform für neutrale Nationen und Staaten. Die NAM lehnte auch Blockpolitik, internationale Ausrichtung und Bündnisse ab. Sie förderte den Multilateralismus und internationale Organisationen.

Versuchen wir nun, die Dimensionen und Voraussetzungen einer Großmacht zu verstehen.

Dimensionen einer Großmacht

Die Geschichte ist die wichtigste Dimension bei der Bestimmung des Status einer Großmacht. Russland hat eine einzigartige Geschichte, die sowohl reich als auch lebendig ist. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erlebte Russland einen Wandel in seiner Innenpolitik, der im Oktober 1917 zur bolschewistischen Revolution führte.

Nach der Gründung der Sowjetunion erlangte es enorme Macht und besiegte im Mai 1945 tatsächlich das nationalsozialistische Deutschland.