Wieder Angriff auf Amazon gegen das Buch: Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme

Der Autor beschreibt zunächst wie sich unsere Wahrnehmung aufbaut, von Frequenzen über Wellen bis zur Quantenphysik, was ihm sehr gut gelingt, und spannt den Bogen zu körpereigenen Prozessen wie der göttlichen Verbindung der Zirbeldrüse mit dem Schöpfer.

In einem klasse Kapitel präsentiert er die Theorie der Erschaffung von „Tara“ und die Existenz einer vergessenen Zivilisation vor über 500 Millionen Jahren.

Weiterhin wird erklärt, ob es die Anunnaki und Nibiru überhaupt gibt und woher die Begriffe und die Legenden stammen.

In weiteren Kapiteln lernen wir die Archonten kennen, wie sie innerhalb der Matrix agieren, wie die Reptilien innerhalb der Realität wirken, welchen Anteil der Mensch in seinem Körper von ihnen trägt und wie in Kombination mit der Saturn-Mond-Matrix unsere Welt funktioniert.

Besonders gut gefielen mir die Kapitel über den Vatikan, deren versteckte Symbolik, unerforschten Geheimnisse, das Malzeichen des Tieres, der Drache, der falsche Prophet und der Antichrist.

Das nachfolgende Kapitel über die Fälschungen der Jesuiten in Bezug auf Germanien sind im Grunde eine Pflichtlektüre für alle Interessierten der deutschen Geschichte und wie wir belogen werden. In dem Teil zu der Alten Welt Ordnung (Old World Order) wird sehr detailliert beschrieben, wie die Geschichte gefälscht worden sein soll. Begleitet mit etlichen Beispielen in Bildern. Insgesamt ist das Buch gut geschrieben, die Sachverhalte wie z. B. das wir trotz begrenzter Wahrnehmung glauben die Realität richtig wahrzunehmen werden simpel und teilweise humorvoll beschrieben. In dem Buch gibt es KEINE Rechtschreibfehler und keine Grammatikfehler. Es gibt KEIN Kapitel über Aliens und KEIN Kapitel über den Globus. Es ist ein Buch für kritische Geister die tiefer und fundierter in die Materie eintauchen wollen. Fazit: Augenöffner und Gehirnreinigung.

Hier der Pressetext zum Buch:

Diesen Einfluss haben die Programme der Matrix auf unser aller Leben!

In der Matrix, die wir bewohnen, gibt es unterschiedliche Programme, die eine Illusion oder Desillusion bewirken. Wie im Fernsehen oder bei einem Computer hat ein jedes Programm eine bestimmte Auswirkung bzw. einen absichtlichen Nutzen. Folgen Sie mir in diesem „Programmführer“ zu den Tiefen und Höhen der menschlichen Wahrnehmung, die das Bewusstsein täuschen oder schärfen, je nachdem, welche Informationen uns über ein Programm zur Verfügung stehen.

Lesen Sie die Untersuchungen und Entschlüsselungen der hyperdimensionalen Torsionsfeldphysik, über die Quantenphysik, die Hindu-Mystik, ob die Zirbeldrüse die göttliche Verbindung zum Schöpfer ist, welche alternativen Theorien der menschlichen Schöpfung es gibt, was die Anunnaki, die Nibiru-Vertuschung und die Ursprünge der Menschheit gemeinsam haben, was es mit der Archonten- und Reptilien-Theorie auf sich hat, die Entstehung, deren Sinn auf der Erde und wie sie Teil unserer Körper sind, was genau die Saturn-Mond-Matrix innerhalb des holographischen Universums in uns auslöst und was wir tatsächlich in der Realität wahrnehmen.

Natürlich darf der Vatikan mit seiner Agenda, den Lügen, den Symbolen und seiner Verdrehung der Geschichte, die Rolle der Jesuiten im Hinblick auf den Jahrhunderte andauernden Krieg gegen Germanien, und die Rolle des Antichristen, des falschen Propheten, nicht fehlen.

Zu guter Letzt analysieren wir die Alte Welt Ordnung, was alles in der Vergangenheit geschah, den Reset der Zeitleiste, unterdrückte Technologie, die Neubesiedlung der Städte und wie das Narrativ verdreht und manipuliert wurde, um so eine weitere Illusion zu erschaffen. Schalten Sie ein und durchschauen wir zusammen die Programme der Matrix!

Inhaltsverzeichnis

Vorwort ……………………………………………………………………… S. 4