Wir leben in einer Zeit, in der man davon ausgeht, dass praktisch jedes große Ereignis von Chaos begleitet wird. Nach dem Hurrikan Helene kam es zu Plünderungen. Nach dem Hurrikan Milton kam es zu Plünderungen. Von Michael Snyder

Der Krieg im Nahen Osten hat dieses Jahr im ganzen Land wilde Proteste und Unruhen ausgelöst. Und selbst wenn etwas wirklich Gutes passiert, betrachten viele Menschen es nur als Vorwand für noch mehr Aufruhr, Plünderungen und Gewalt. So haben beispielsweise die Los Angeles Dodgers gerade die World Series gewonnen.

Doch anstatt friedlich zu feiern, plünderten junge Männer in Los Angeles Geschäfte und warfen Feuerwerkskörper auf die Polizei …

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags gerieten die Feierlichkeiten zur World Series in Los Angeles ins Chaos: Gangs plünderten Geschäfte und auf der Straße wurden Feuerwerkskörper auf Polizisten geworfen.

Viele der Randalierer interessieren sich wahrscheinlich nicht einmal besonders für Baseball.

Doch als die Dodgers gewannen, erkannten viele Leute, dass dies eine Gelegenheit war, sich auszutoben. Nach Angaben des LAPD kam es zu „Plünderungen in mehreren Geschäften in der Gegend der 8th Street und Broadway“ … Nachdem die Los Angeles Dodgers die New York Yankees besiegt und die World Series 2024 gewonnen hatten, kam es am Mittwochabend auf den Straßen von Los Angeles zu Plünderungen. (10 Anzeichen dafür, dass die Wirtschaft kurz vor den Wahlen im Chaos steckt) Das Los Angeles Police Department (LAPD) teilte mit, es seien Berichte über „Plünderungen in mehreren Geschäften in der Gegend von 8th und Broadway“ eingegangen und die Menschen seien aufgefordert worden, sich von der Gegend fernzuhalten. Dies ist mittlerweile viel zu häufig der Fall. Wenn eine Mannschaft eine wichtige Meisterschaft gewinnt, ist grundsätzlich damit zu rechnen, dass die Bürger dieser Stadt zu Randalieren und Plünderungen kommen. Ein Nike-Geschäft, das eigentlich vernagelt war, um Plünderungen zu verhindern, wurde schwer getroffen. Uns wird gesagt, dass ein „Mob von Plünderern“ gesehen wurde, „die Waren trugen und in Autos warf“ … 300x250 Die Polizei von Los Angeles veröffentlichte Aufnahmen eines Mobs von Plünderern, die kurz nach 23 Uhr in einen vernagelten Nike-Laden ein- und ausgingen, Waren trugen und diese in Autos warfen, die etwa sechs Kilometer vom Dodger Stadium entfernt vor dem Laden geparkt waren. Wenn sie dies tun, wenn sie „feiern“, was tun sie dann, wenn sie extrem wütend sind? Vielleicht möchten Sie darüber nachdenken. Die Randalierer plünderten nicht nur Geschäfte, sondern setzten auch einen Stadtbus in Brand … 300x250 boxone Während Plünderer Geschäfte plünderten, versank in anderen Teilen der Innenstadt von Los Angeles das Chaos. Das LAPD sagte, eine „feindselige Menge“ – schätzungsweise 200 bis 300 Menschen – habe gegen 00:35 Uhr Ortszeit etwa eine Meile vom Dodger Stadium entfernt einen MTA-Bus in Brand gesteckt. Auf Citizen gepostete Aufnahmen zeigten den Moment, in dem eine riesige Menschenmenge – die meisten davon trugen Trikots und Kleidung der Dodgers – den mit Graffiti besprühten Bus umringte und sich darauf setzte.

Es erübrigt sich zu sagen, dass das, was wir gerade in Los Angeles erlebt haben, nicht mit dem Chaos zu vergleichen ist, das möglicherweise auf diese Wahl folgen könnte.

Eine Umfrage nach der anderen hat gezeigt, dass die Amerikaner angesichts der kommenden Ereignisse äußerst beunruhigt sind. Dazu zählt auch eine neue Umfrage, die gerade von Associated Press veröffentlicht wurde …

Einer neuen Umfrage zufolge blicken die amerikanischen Wähler mit großer Sorge auf die Präsidentschaftswahlen. Sie befürchten, dass die Wahlen nach und nach ausgehen könnten. Dazu gehören das Potenzial für politische Gewalt, Versuche, das Wahlergebnis zu kippen, und die weitreichenden Folgen für die Demokratie.

Dieser Umfrage zufolge ist ein großer Teil des Landes sehr besorgt über die Möglichkeit von Gewalt nach den Wahlen …

Etwa 4 von 10 registrierten Wählern geben an, sie seien „äußerst“ oder „sehr“ besorgt über gewaltsame Versuche, die Ergebnisse nach der Wahl im November zu kippen.

Ein ähnlicher Anteil ist besorgt über rechtliche Bemühungen, dies zu erreichen. Und etwa 1 von 3 Wählern gibt an, sie seien „äußerst“ oder „sehr“ besorgt über Versuche lokaler oder staatlicher Wahlbeamter, die endgültige Bekanntgabe der Ergebnisse zu verhindern.

Relativ wenige Wähler – etwa ein Drittel oder weniger – sind darüber „nicht sehr“ oder „überhaupt nicht“ besorgt, dass irgendetwas davon passieren könnte.

Zum jetzigen Zeitpunkt erscheint es durchaus wahrscheinlich , dass Donald Trump am 5. November als Sieger hervorgehen wird.

Für viele Linke ist das buchstäblich das Schlimmste, was jemals passieren könnte.

Ich weiß, dass das für viele von Ihnen vielleicht etwas verrückt klingt, aber so sehen sie die Welt tatsächlich.

Nie zuvor hat die Linke einen Politiker mehr gehasst als Donald Trump. Und wenn er nach allem, was in den letzten acht Jahren passiert ist, diese Wahl gewinnt, wird es für Millionen von Demokraten so aussehen, als würde die Welt untergehen.

Und wenn Präsident Trump nach seiner Vereidigung versucht, das Chaos nach der Wahl zu unterbinden, wird das nur alles bekräftigen, was die Linke über ihn glaubt. Wie Lee Smith bemerkt hat, stehen wir wirklich am Rande eines sehr beunruhigenden Szenarios …

Bekannte Szenarien für die Zeit nach den Wahlen prognostizieren derart weitverbreitete Unruhen, dass der neugewählte Präsident gezwungen wäre, das Insurrection Act anzuwenden.

