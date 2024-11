Wir sind die Generation der Offenbarung des Johannes

Was muss passieren, damit die Menschen endlich aufwachen? Sprengköpfe regnen buchstäblich vom Himmel . Die Russen haben im Wesentlichen simuliert, wie ein Atomangriff auf die viertgrößte Stadt der Ukraine aussehen würde, und dennoch scheinen die meisten Menschen nicht allzu beunruhigt zu sein.

Die Russen haben nur konventionelle Sprengköpfe eingesetzt, aber sie warnen uns deutlich, dass es beim nächsten Mal ganz anders sein könnte. Unterdessen könnten wir im Nahen Osten jederzeit eine massive Eskalation erleben. Von Michael Snyder

Jesus hat uns ausdrücklich gewarnt, dass die Tage kurz vor seiner Rückkehr eine Zeit der „Kriege und Kriegsgerüchte“ sein würden, und wenn Sie noch nicht begriffen haben, dass wir in einer Zeit der „Kriege und Kriegsgerüchte“ leben, weiß ich nicht, was ich sagen soll.

Wenn wir wirklich in der Endzeit leben, steht uns Krieg bevor.

Tatsächlich erfahren wir in Offenbarung 6:8, dass Krieg einer der Hauptgründe dafür sein wird, dass ein Viertel der gesamten Weltbevölkerung während der Siegelgerichte stirbt …

Und ich sah, und siehe, ein fahles Pferd. Und der darauf saß, dessen Name war Tod, und die Hölle folgte ihm. Und ihnen wurde Macht gegeben über den vierten Teil der Erde, zu töten mit Schwert und Hunger und Tod und durch die Tiere der Erde.

Das kommt.

Vielleicht glauben Sie nicht, dass es sofort passiert, aber wenn die Bibel wahr ist, wird es passieren.

Und derzeit sind wir einem apokalyptischen Weltkrieg näher als seit dem Zweiten Weltkrieg.

Gestern traf eine von ukrainischem Territorium abgefeuerte britische Rakete einen Militärstützpunkt in Russland und verwundete einen hochrangigen nordkoreanischen General …

Ein hochrangiger nordkoreanischer General sei bei einem ukrainischen Angriff in der russischen Region Kursk verletzt worden, teilten westliche Beamte am Donnerstag mit.

Es ist das erste Mal, dass westliche Regierungsvertreter von einem hochrangigen nordkoreanischen Militäroffizier sprechen, der im eskalierenden Russland-Ukraine-Konflikt Opfer geworden sei.

300x250

Mehr als 10.000 nordkoreanische Soldaten sind in Kursk stationiert, um den Kreml zu ermutigen, die ukrainischen Truppen, die dort im August eine Offensive gestartet hatten, zurückzuschlagen, wie US-Behörden mitteilten.

Dieser Konflikt in der Ukraine hat sich zu einem wahrhaft globalen Kampf entwickelt.

Der ehemalige Oberbefehlshaber des ukrainischen Militärs erklärte kürzlich in einer Rede mutig, dass der Dritte Weltkrieg im Jahr 2024 beginnen werde …

Der frühere Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, Waleri Saluschny, sagte, die direkte Beteiligung der autokratischen Verbündeten Russlands am Krieg gegen die Ukraine bedeute den Beginn des Dritten Weltkriegs.

300x250 boxone

„Ich glaube, dass wir im Jahr 2024 mit absoluter Sicherheit davon ausgehen können, dass der Dritte Weltkrieg begonnen hat“, sagte Zaluzhny, der heute Gesandter der Ukraine im Vereinigten Königreich ist, während einer Rede bei der UP100-Preisverleihung von Ukrainska Pravda.

„Denn im Jahr 2024 steht die Ukraine nicht mehr Russland gegenüber. Soldaten aus Nordkorea stehen vor der Ukraine. Seien wir ehrlich. Schon jetzt töten die iranischen ‚Schaheddin‘ in der Ukraine ganz offen und ohne jede Scham Zivilisten“, sagte Zaluzhny und fügte hinzu, dass nordkoreanische und chinesische Waffen in die Ukraine fliegen.

Auf der anderen Seite erkennt auch Wladimir Putin an , dass es sich bei den Geschehnissen in der Ukraine mittlerweile um einen „globalen“ Krieg handelt …

Am Donnerstag sprach Präsident Wladimir Putin eine strenge Warnung aus, nachdem die Ukraine mit neu zugelassenen US- und britischen Langstreckenraketen Langstreckenangriffe auf russisches Territorium gestartet hatte.

„Kiew hat einen Langstreckenraketenangriff auf Militäreinrichtungen auf international anerkanntem russischen Territorium gestartet“, begann er seine Fernsehansprache. Er bestätigte, dass britische Storm Shadow-Raketen und amerikanische HIMARS-Raketen auf Ziele in den Regionen Brjansk und Kursk abgefeuert wurden.

Er sagte, diese Aktion drohe, den Ukraine-Konflikt in einen globalen Krieg zu verwandeln . „Der vom Westen angestiftete regionale Ukraine-Konflikt hat Elemente eines globalen Konflikts angenommen “, führte Putin aus und wies darauf hin, dass diese Systeme ohne die direkte operative Beteiligung westlicher Militärspezialisten nicht eingesetzt werden könnten.

Putin warnte uns, dass Schlimmes passieren würde, wenn die westlichen Staats- und Regierungschefs der Ukraine erlaubten, von ihnen gelieferte Langstreckenraketen auf sein Land abzufeuern.

Natürlich beschlossen die westlichen Staats- und Regierungschefs, seinen Bluff zu durchschauen, und dann erfuhren sie, wie ernst es den Russen mit ihren roten Linien wirklich ist.

Nach dem spektakulären Angriff auf Dnipro trat Putin im Fernsehen auf und gestand der Weltöffentlichkeit, dass sein Land gerade eine Hyperschallrakete eingesetzt hatte , um diese Sprengköpfe abzuliefern …

Heute hielt Wladimir Putin eine außerplanmäßige Live-Ansprache an die Nation. Er behauptete, dass die Ukraine am 19. November sechs ATACMS-Raketen und am 21. November mehrere Storm Shadow-Raketen für Angriffe auf Ziele in den russischen Regionen Kursk und Brjansk eingesetzt habe.

Laut Putin revanchierte sich Russland am 21. November mit einem kombinierten Angriff auf eine Einrichtung der ukrainischen Rüstungsindustrie. Außerdem wurde „ein Feldtest unter Kampfbedingungen“ für eines der neuesten Mittelstreckenwaffensysteme Russlands durchgeführt: eine atomwaffenfreie Hyperschallrakete. „Unsere Ingenieure nannten sie ‚Oreshnik‘ [‚Hasel‘]“, erklärte Putin lächelnd.

So weit hätte es nicht kommen müssen.

Donald Trump hat die Wahl gewonnen, und Joe Biden und seine Schergen hätten ihm die Entscheidung über eine Eskalation des Ukraine-Konflikts überlassen sollen.

Aber stattdessen scheint es, als wollten sie es Trump oder irgendjemandem sonst sehr schwer machen, diesen Krieg zu beenden. Mir gefällt sehr gut, wie Tucker Carlson diesen Punkt in einem kürzlichen Interview zum Ausdruck brachte …

„Wenn man daran zweifelt, wie ernst es der Opposition der Öffentlichkeit ist, nicht nur gegenüber Trump, sondern gegenüber der Mehrheit des Landes, die ihn gewählt hat, dann versuchen sie, ihm mit einem dritten Weltkrieg das Genick zu brechen“, drängte Carlson.

Russland ist wütend darüber, dass die Biden-Regierung die Beschränkungen für den Einsatz in den USA entwickelter Langstreckenraketen aufhebt, und Putin hat wiederholt erklärt, ein solcher Schritt würde bedeuten, dass sich die NATO-Staaten im Krieg mit Russland befänden.

Carlson fuhr fort: „Ich kann mir keine verzweifeltere oder bösere Tat von Tony Blinken vorstellen, der meiner Meinung nach verzweifelt und böse ist. Ihm einen Krieg überlassen?“

Die meisten Amerikaner haben keine Ahnung, wie viel Schaden US-Außenminister Antony Blinken angerichtet hat.

Es wird so schön sein, ihn Washington verlassen zu sehen. Doch natürlich gibt es in Washington jede Menge anderer Kriegstreiber, und sie werden auf eine Fortsetzung des Krieges in der Ukraine drängen. Wenn wir auf diesem Weg bleiben, wird das zu einem Atomkrieg führen. Am Ende von Offenbarung Kapitel 6 scheint es eine Beschreibung eines zukünftigen Atomkonflikts zu geben … 12 Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und siehe, da geschah ein großes Erdbeben, und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der Mond wurde wie Blut, 13 Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Feigen abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird. 14 Und der Himmel schwankte wie eine zusammengerollte Schriftrolle, und alle Berge und Inseln wurden von ihrem Platz gerückt. 15 Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Hauptleute und die Starken und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Höhlen und Felsen der Berge. 16 Und er sprach zu den Bergen und Felsen: Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes! 17 Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen; und wer kann bestehen? Ist Ihnen aufgefallen, dass nur sehr wenige Menschen gern über diese besondere Passage sprechen? Aber wir sollten darüber reden, denn wir steuern gerade auf einen globalen Brand unvorstellbaren Ausmaßes zu. Wir leben wirklich in der Endzeit. Wir sind tatsächlich die Generation der Offenbarung des Johannes . Die Prophezeiungen der Bibel erfüllen sich direkt vor unseren Augen und doch befindet sich der Großteil der Bevölkerung noch immer in einem sehr tiefen Schlaf. Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 25.11.2024 https://de.provithor.com/products/microdosing-magic-mushroom-starter-pack/?ref=CX8N_An9qezXcE

About aikos2309 See all posts by aikos2309