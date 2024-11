Wird es zum Zusammenbruch der Weltwirtschaft führen, wenn die Unterseekabel durchtrennt werden, die uns mit dem Internet verbinden?

Ich wusste auf diese Frage keine Antwort und fragte daher Google. Das hier ist, was Google mir antwortete …

Kommunikationsstörung

Die Menschen würden den Zugriff auf Telefonanrufe, Videos, Nachrichten und Streaming-Dienste verlieren.

Finanzielle Auswirkungen

Der elektronische Handel wäre beeinträchtigt und die Stabilität der Finanznetzwerke wäre gefährdet.

Auswirkungen auf kritische Infrastrukturen

Betroffen sein könnten Stromnetze, Verkehrsnetze und Wassernetze.

Landesweite Auswirkungen

Ein Land könnte vom Internet abgeschnitten werden, was Auswirkungen auf Banken-, Geschäfts- und Gesundheitsnetzwerke hätte.

Reparaturverzögerungen

Die Reparatur der Kabel könnte Monate dauern.

Das hört sich wirklich schlimm an.

Im Laufe der letzten beiden Jahrzehnte ist unsere gesamte Wirtschaft zunehmend vom Internet abhängig geworden.

Wenn wir plötzlich vom Rest der Welt abgeschnitten wären, würde ein weitverbreitetes wirtschaftliches Chaos herrschen …

Zahlungssysteme und Geldautomaten würden ausfallen. Billionen von Dollar würden aus der europäischen und amerikanischen Wirtschaft verschwinden, da die Banken vom globalen Finanzsystem abgekoppelt wären, was weltweite wirtschaftliche Folgen hätte. Arbeitsplätze und Unternehmen, die auf das Internet angewiesen sind, würden ebenfalls ausfallen. Bildungseinrichtungen hätten Schwierigkeiten, Online-Lernen anzubieten, was die Ausbildung der Schüler behindert und den Zugang zu Wissen und Ressourcen einschränkt.

Auch der E-Commerce wäre betroffen, was zu Störungen in den Lieferketten und Engpässen bei lebenswichtigen Gütern führen würde. Der stationäre Handel wäre von der Kommunikation mit den Lieferanten abgeschnitten, was den Zugang zu Lebensmitteln und anderen lebenswichtigen Gütern einschränken würde.

Würde jemand nur ein paar Dutzend Kabel durchtrennen, stünden wir plötzlich vor der größten Katastrophe für die US-Wirtschaft seit dem Zweiten Weltkrieg.

So verletzlich sind wir.

Und es gibt bereits einen Präzedenzfall. Erst vor zwei Jahren sabotierte „jemand“ die Nord Stream-Pipelines, die russisches Gas nach Europa lieferten …

Am 26. September 2022 kam es zu einer Reihe von Unterwasserexplosionen und daraus resultierenden Gaslecks an drei von vier Rohrleitungen, die dadurch funktionsunfähig wurden.[8] Der Erdgaspipelines Nord Stream 1 (NS1) und Nord Stream 2 (NS2), zwei von 23 Gaspipelines zwischen Europa und Russland.[9] Die Lecks befanden sich in internationalen Gewässern,[a] jedoch innerhalb der Wirtschaftszonen Dänemarks und Schwedens.[10] Beide Pipelines wurden gebaut, um Erdgas von Russland durch die Ostsee nach Deutschland zu transportieren. Sie sind mehrheitlich im Besitz des mehrheitlich staatlichen russischen Gasunternehmens Gazprom.

Ich denke, wenn es hart auf hart kommt, würden beide Seiten nicht zögern, die Untersee-Internetkabel zu kappen.

Der Einsatz von Atomwaffen wäre ein weitaus dramatischerer Schritt, und es wird berichtet, dass die Russen im Jahr 2022 kurz davor standen, dies zu tun …

Wladimir Putin war offenbar im Jahr 2022 so nahe daran, eine Atombombe abzufeuern, dass Liz Truss ihre kurze Amtszeit damit verbrachte, sich auf die Folgen vorzubereiten.

Einer neuen Biografie von Frau Truss zufolge verbrachte die frühere Premierministerin ihre letzten Tage in Downing Street 10 mit der Untersuchung von Wetterkarten und der Vorbereitung auf britische Strahlenfälle, nachdem amerikanische Spione sie gewarnt hatten, dass Putin gefährlich nahe daran sei, auf den Knopf zu drücken.

Aus den „erlesenen“ Geheimdienstinformationen der USA ging hervor, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Russland auf den ukrainischen Schlachtfeldern eine taktische Atomwaffe stationieren oder im Schwarzen Meer eine noch größere Bombe testen könnte, bei 50 Prozent liegt.

Andererseits glaube ich, dass wir in eine Zeit eingetreten sind, in der die Globalisten in der westlichen Welt so verzweifelt sind, dass buchstäblich nichts mehr ausgeschlossen ist.

Unsere Welt ist heute stärker vernetzt als je zuvor, doch das könnte sich jederzeit ändern.

Sobald jemand beschließt, Kabel durchzuschneiden , wird es richtig verrückt.

Genießen Sie also das Internet, solange Sie noch können, aber bereiten Sie sich auch auf den Tag vor, an dem Sie sich nicht mehr darauf verlassen können.

…

Quellen: PublicDomain/theeconomiccollapseblog.com am 14.11.2024