2025 – Das Jahr der großen GLOBALEN Transformation (Video)

2025 bietet beste Voraussetzungen als das Jahr der globalen Umwälzung in die Geschichtsbücher einzugehen. Seltene Himmelsphänomene und eine hohe Sonnenaktivität triggern diesen Prozess. Schon uralte Prophezeiungen liefern Hinweise, dass eine tiefgreifende innere und äußere Transformation bevorsteht. Naht jetzt das lang erhoffte Ende des Kali-Yuga? Von Frank Schwede

2025 startet mit einem fulminanten kosmischen Schauspiel: Sechs Planeten, Mars, Jupiter, Uranus, Neptun, Venus und Saturn, werden am 21. Januar in einer Reihe am Himmel stehen.

Das ist ein seltenes Ereignis, das sogar mit bloßem Auge sichtbar ist. Wer allerdings auch Neptun und Uranus sehen will, braucht ein starkes Teleskop. Die beste Zeit, um die Planetenkonstellation zu beobachten, ist die Zeit kurz nach Sonnenuntergang.

Ein weiteres Großereignis findet schon eine ganze Weile auf der Sonne statt und wird in der zweiten Jahreshälfte des kommenden Jahres seinen Höhepunkt erreichen. Die Rede ist von gewaltigen Sonnenstürmen, die uns das ganze Jahr hindurch begleitet haben und für teils spektakuläre Polarlichter am Nachthimmel gesorgt haben.

Die Erde befindet sich aktuell im 25. Sonnenzyklus, der im November 2019 begonnen hat und erst 2030 enden wird. Forschern ist klar, dass 2024 ein sehr bedeutsames „Sonnenjahr“ war, weil teils heftige und außergewöhnliche Sonnenstürme nicht nur das globale geophysikalische Energiegleichgewicht verändert haben, sondern auch erheblichen Einfluss auf das Bewusstsein der Menschen hatten.

Wissenschaftler gingen zunächst davon aus, dass die Eruptionen eher schwach ausfallen würden, doch haben sich ihre Voraussagen am Ende als falsch erwiesen. Vor allem der große Sturm vom Mai hat eine Menge Energie gebracht. Ein weiterer heftiger Sturm der Klasse G-5 folgte am 30. Juni. Forscher sprechen in diesem Fall vom stärksten geomagnetischen Sturm der letzten zwei Jahrzehnte. Die extrem hohe Sonnenaktivität wird voraussichtlich bis Juli kommenden Jahres in ähnlicher Weise anhalten.

Die National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) hat zuletzt einen Rekord von 299 Sonnenflecken innerhalb von nur 24 Stunden beobachtet. Das ist der höchste Wert der Sonnenfleckenaktivität seit 22 Jahren. Forscher gehen sogar davon aus, dass sich die Aktivität möglicherweise noch weiter erhöht.

Nicht nur Polarlichter werden von geomagnetischen Stürmen beeinflusst. Auch Lebewesen, einschließlich des Menschen, spüren sie psychisch und physisch Ebene. (Prophezeiungen für Europa: NEUZEIT – Chronik der Zukunft)

Die Sonne und ihr Einfluss auf das Leben auf der Erde

Eine Gruppe von Wissenschaftlern ist sich mittlerweile sogar sicher, dass die Sonne hauptverantwortlich ist für die derzeit beobachteten Klimaschwankungen. Sie haben herausgefunden, dass mit zunehmender Sonnenaktivität auch die Temperaturen ansteigen.

Der Weltraumphysiker David Sibeck hat beobachtet, dass Partikelströme in beide Richtungen zwischen der Sonne und der Erde fließen. Er bezeichnet dieses Phänomen als Flusstransferereignisse. Seinen Worten nach hat dieses Ereignis in den letzten Jahren erheblich zugenommen.

Rückblickend kommen Forscher zu dem Ergebnis, dass die gesamten zurückliegenden sechs Jahre aufgrund der hohen Sonnenaktivität psychisch und physisch für viele Menschen ausgesprochen intensiv zu spüren waren.

Erst ab 2027 könnte sich das bessern. Forscher rechnen sogar damit, dass sich die Situation weiter zuspitzen könnte, was nach Ansicht von Medizinern vor allem auf die hohe Sonnenaktivität zurückzuführen ist.

Besonders auf die Psyche und das Bewusstsein hat die Sonne einen großen Einfluss, was den Prozess der Transformation deutlich beschleunigt. Viele alte Kulturen, allen vor an die Mayas, haben diesen Zyklenwandel in ihren Prophezeiungen genau in dieser Zeit gesehen.

Vor allem die Tibeter, die alten Ägypter, die Cherokee- und auch die Hopi-Indianer bezogen sich auf die Zeitrechnung des Mayakalenders, der sich auf einen 26.000 Jahreszyklus bezieht.

Die Maya beschäftigten sich ausgiebig mit Astronomie und Sternenkunde. Sie besaßen zwei Kalender. Einer ist bis heute als Sonnenkalender bekannt. Laut einer Legende erschienen den Vorfahren der Maya vierhundert Götter von den Plejaden, um ihnen Astronomie und Medizin zu lehren.