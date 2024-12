2025: Eindrücke aus der geistigen Welt – für viele eine Befreiung, für viele der Untergang ihrer bisherigen (Schein)Welt

Mit Assad ist aus Sicht der wichtigen Spieler ein großes Problem beseitigt worden, aber sie werden viele neue Probleme ernten und sie werden sich viele Jahre mit den neuen Problemen herumschlagen. Dann bekam ich dazu aus der geistigen Welt noch eine sehr mysteriöse Info: Damit hat sich eine weitere Prophezeiung erfüllt. Aber letztlich wird das Ergebnis wieder ganz anders sein, als vorhergesagt.

Die geistigen Kollegen sagen seit Jahren, dass die dunkle Seite nichts mehr zustande bringen wird. Sie können teilweise sogar die geplanten Aktionen umsetzen, aber das Ergebnis wird dann ganz anders sein als geplant. Am Beispiel Syrien oder Ukraine: Die wirklichen (End)Ziele wird die dunkle Seite nicht erreichen, ganz im Gegenteil. Das Ergebnis wird für sie verheerend sein.

Was die Ukraine betrifft: Die USA, die NATO und die EU wollten mit dem Ukraine-Konflikt Russland besiegen bzw. zumindest sehr stark schwächen. Seit über zwei Jahren gibt es in der Ukraine einen sehr blutigen Konflikt. Russland ist mittlerweile stärker als vor dem Konflikt und das Ergebnis wird sein, dass die NATO und die EU zerfällt und die USA jede Glaubwürdigkeit verloren hat.

Was den Nahost-Konflikt und Syrien betrifft: Syrien wird für die wichtigsten Spieler (die USA, Israel und die Türkei) ein riesiges Problem werden und eine dauerhafte Friedenslösung wird man erst in ein paar Jahrzehnten erreichen. Und bis dahin werden die großen Spieler unter dem Syrienproblem leiden.

Allgemeine energetische Trends 2025

In den letzten Beiträgen habe ich schon erwähnt, dass ich bis ca. März / April 2025 nur eine dunkle, graue Energie sehe, es dann aber bis ca. Juni / Juli / August etwas heller wird und es dann nochmals viel heller wird. Da hat sich etwas geändert. Ab Juli / August nehme ich seit kurzem eine hell rosige Energie wahr. Eine hell rosige Energie ist meist ein Symbol für Herzensenergie, für Mitgefühl und Liebe.

Das Herz ist aber zugleich ein Symbol für die wahre Natur des Menschen, denn über das Herz sind wir mit unserem höheren Selbst verbunden. Das heißt, auf energetischer Ebene dürfte es ab Mitte nächsten Jahres viel angenehmer werden, aber man muss immer bedenken, bis sich diese energetischen Energien auf der 3D Ebene manifestieren, braucht es Zeit – meist mehrere Monate.

Weiters muss man berücksichtigen, dass die Menschen für diese Energien empfänglich sein müssen. Das wiederum bedeutet, dass anfangs nur ein kleiner Teil der Menschen – die geistigen Kollegen verwenden dazu meist den Begriff „Vorhut“ – diese Energien aufnehmen und in der Praxis umsetzen können. Zugleich habe ich den Eindruck, dass aufgrund der Wahrnehmungen anderer medialer Menschen, ab Mitte nächsten Jahres viele Menschen in den Transformationsprozess einsteigen werden und diese Menschen dann annähernd das, was die Vorhut seit vielen Monaten (manche sogar seit einigen Jahren) erleben, erfahren werden.

Und natürlich wird es eine ganz große Mehrheit geben, die noch nicht offen sind für die neuen Energien und diese Menschen werden heftig durchgeschüttelt werden.

Ein paar Anmerkungen zur Trumps Präsidentschaft

Wenn ich meinen geistigen Kollegen ein paar Detailfragen zu Trump stelle, bekomme ich gegenwärtig immer die gleiche Info: Man muss abwarten. Es gibt zwei wichtige Termine oder Fristen. Der erste Markstein ist die offizielle Angelobung von Trump Ende Jänner 2025. Dann kommt noch eine ganz wichtige Zeit. Es sind die ersten Monate von Trumps Administration.

Hier ist die Frage, was können und wollen sie tatsächlich umsetzen. Es ist eine große Frage, ob die von Trump vorgesehenen „Ministern“ tatsächlich vom Senat „bestätigt“ werden und ob diese dann in den ersten Monaten tatsächlich das umsetzen, was sie bisher sagten. Denn nach der Wahl gelten andere Regeln als vor der Wahl. Vor der Wahl werden oft aus taktischen und medialen Gründen Dinge verbreitet, die man eigentlich gar nicht wirklich umsetzen will. Wenn ich die Hinweise aus der geistigen Welt richtig interpretiere, muss man also die ersten Monate der Trump Administration abwarten.

Oft sagt man, die ersten 100 Tage einer Regierung sind bestimmend. Und dann landet man zeitlich zufälligerweise genau wieder im März / April 2025, wo sich die Energiesituation nach meiner Wahrnehmung ändern wird. Zufälligerweise gibt es genau in diesem Zeitraum auch sehr bedeutsame astrologische Konstellationen.

Die Monate Februar und März 2024 werden ganz kritisch werden. Da kann es zu sehr großen Spannungen innerhalb der USA und in der Geopolitik (vorallem mit Russland und dem Iran) kommen.

Aus der geistigen Welt bekomme ich immer wieder einige Hinweise, dass Trump nur einen Teil seiner Vorhaben umsetzen kann und dass er vor allem nicht der Prinz in der goldenen Rüstung auf einem weißen Pferd ist, der die Welt retten wird. Für Europa kann es kurzfristig ziemlich heftig werden, langfristig wäre es zwar sehr vorteilhaft, aber zuerst würde Europa, die EU und auch die NATO unter den Vorhaben Trumps leiden.

Das Haus wird wackeln, aber nicht einstürzen

In einer Vision habe ich die energetische Entwicklung in 2025 symbolhaft als Holzhaus gesehen. Es krachte im ganzen Haus und das Haus wackelte, aber es stürzte nicht ein. Die Kollegen haben schon oft angemerkt, dass es das große Ereignis nicht geben wird. Es wird ein langsamer Zerfall sein. 2025 wird es in allen Lebensbereichen (Politik, Wirtschaft, Währungen, Gesundheitsbereich, allgemeine Verwaltung, …) krachen, aber in keinem Bereich wird es zu einem totalen Kollaps kommen. Im zweiten Teil werde ich einige praktische Beispiele dazu bringen.

Vom Schein zum Sein

Ein zentrales Entwicklungsziel der kommenden Menschheitsepoche ist, dass der Mensch wieder seine wahre Natur erkennt und manifestiert. Die geistige Welt sagt dazu öfters: Geist und Materie werden sich integrieren, das Bewusstsein wird in der Materie erwachen und die Manifestation des Menschens wird sich durch Bewusstsein auszeichnen. Daher nennt die geistige Welt das kommende Zeitalter auch das Zeitalter des Bewusstseins.

Im menschlichen Evolutionsprozess gab es recht unterschiedliche energetische Konfigurationen. Anfangs hat der Geist den Körper dominiert, später dann der Körper den Geist. Irgendwann waren Geist und Körper energetisch ungefähr gleich stark und es hat sich die Psyche gebildet, die mit der Zeit immer stärker wurde. Gegenwärtig hat die Psyche die Herrschaft über den Geist und den Körper übernommen, wobei in der westlichen Welt der Verstand alles dominiert.

Frau Fuchs hat vor einiger Zeit dazu einen Beitrag mit dem Titel veröffentlicht: „Warum Sie sich für ihre Psyche und für Bewusstsein interessieren sollten? – Wer ist hier eigentlich der Chef?“

Im Beitrag schreibt Frau Fuchs unter anderem:

Sind Sie der Chef ihrer Psyche?

Im Grunde ist eine Firma ohne Chef wie

eine Psyche ohne Chef, also eine Psyche ohne Bewusstsein.

Wenn ich Sie jetzt also frage:

„Sind Sie der Chef ihrer Psyche?“

– Wissen Sie, wer die innere Führung übernommen hat oder was ihre Psyche gerade so treibt?

– Wissen Sie welche Ziele ihre Psyche gerade verfolgt?

– Kennen Sie ihre psychischen Mitarbeiter – Verstand und Gefühl?

– Bekommen Sie mit, was der Verstand gerade denkt oder das Gefühl gerade fühlt?

– Sind Verstand und Gefühl ein gutes Team bei ihnen? Vertragen sie sich, ziehen sie gemeinsam am Strang oder kämpft der Verstand nicht eher gegen das Gefühl an?

– Was passiert, wenn Ihre zwei Mitarbeiter – Verstand und Gefühl – einen Konflikt haben? Wer entscheidet dann? Gewinnt der Verstand oder gewinnt das Gefühl? Oder entscheiden Sie dann gar selbst?

Wer ist der „wahre Chef“?

Aber wer ist der eigentliche Eigentümer dieser Psyche, wer der „wahre Chef“?

Der wahre Chef wäre das Bewusstsein.

Solange der Eigentümer, also der „wahre Chef“ nicht ist, wird jemand anderes die Führung der Firma übernehmen. Fehlt das „bewusst sein“, übernimmt ein Teil der Belegschaft die innere Führung.

Üblicherweise übernimmt der Verstand, der Kopf, die psychische Führung,

seltener das Gefühl und noch seltener der Körper.

Der “alte spirituelle Weg” verfolgte das Ziel, sich von den psychischen und körperlichen Bindungen zu befreien.

Der “neue bewusste Weg” ist, sich dieser Mechanismen bewusster zu werden und anders damit umzugehen. Es geht nicht mehr darum, die Psyche und den Körper hinter sich zu lassen, sondern sich in allen Bereichen weiter zu entwickeln.

Im Jahr 2025 werden mehrmals höchst intensive kosmische Energien die Erde fluten, die massive Auswirkungen auf die Menschen haben werden. Die Menschen, die seit einiger Zeit den Transformationsprozess durchleben, wird es vermutlich besser gehen, sofern sie die Energien durchfließen lassen und erden. Wer sich den Energien hingeben kann, wird inspiriert und gestärkt. In meiner Fieberzeit hatte ich mehrere Visionen, in denen mir gezeigt wurde, dass das zentrale Element das Herz ist. Die Energie sollte in das Herz und von dort in alle anderen Komponenten (Verstand, Gefühl, Körper, Energiehüllen) fließen.

Im letzten Beitrag “Die energetische Welle reiten oder untergehen” habe ich zwei grundsätzliche energetische Handlungsmuster beschrieben und folgende Grafik gebracht.

Die Energien, die 2025 auf uns einströmen, haben je nachdem wie offen man ist und wie weit man sich seiner Psyche bewusst ist und von ihr gesteuert wird, sehr unterschiedliche Wirkung. Die Menschen, die offen und schon im Transformationsprozess sind, müssen nur aufpassen, dass sie nicht von der Intensität der Energien überrascht werden. Ende März und im April und dann wieder im Juni und Juli werden zwei Energiewellen eintreffen.

In dieser Zeit werden auch viele Menschen ihren Transformationsprozess beginnen. Viele dieser Menschen werden dann in kurzer Zeit das erleben, was die Menschen, die schon länger im Transformationsprozess sind, erlebt haben. Beispielsweise werden vermutlich viele auch irgendwelche körperliche Symptome haben. Sie werden auch psychische Probleme bekommen. Der psychische Druck wird zunehmen.

Dann gibt es noch die Gruppe von Menschen, die sich nicht verändern und sich gegen die kosmischen Energien abschotten wollen. In diesen Menschen wird sich ein massiver energetischer und psychischer Druck aufbauen und viele von denen Menschen werden leider dann komisch werden und irgendwie die aufgestauten Energien und Emotionen ausagieren.

Die kosmischen Energien werden bei allen zahlreiche psychische (und teilweise auch körperliche) Impulse auslösen. Wenn man sich auch in so einer Zeit beobachten kann, dann ist das eine ideale Zeit, sein Bewusstsein auszuweiten und sich seiner Psyche und der psychischen Dynamiken bewusst zu werden. Dann kann man feststellen, dass man viele Vorstellungen und Einstellungen hat, dass viele von ihnen aber mit der Realität nichts zu tun haben. Das man sehr häufig in einer psychischen Blase lebt und aus einer psychischen Blase heraus agiert. So kann man die energetischen Wellen dazu benutzen, sich von Scheinvorstellungen zu trennen und mehr Sein als Schein zu werden.

Auswirkungen auf die 3D Ebene

Die kosmischen Energien werden sich etwas zeitverzögert auch auf die 3D Ebene auswirken. Leider muss man 2025 auch mit gröberen Naturereignissen rechnen. 2025 erreicht zudem laut einigen Experten der aktuellen Sonnenzyklus seinen Höhepunkt. Vermehrte oder verstärkte Erdbeben und Überflutungen sind sehr wahrscheinlich.

In vielen Lebensbereichen hat der Zerfallsprozess schon begonnen. Die Inflation steigt, viele Unternehmen werden insolvent oder entlassen zahlreiche Mitarbeiter. Im Gesundheitsbereich und im Finanzsystem gibt es eine Krise nach der anderen. Das politische System wackelt schon kräftig.

2025 wird sich alles noch verstärken, beschleunigen und und auch für Menschen, die sich bisher nicht für die Themen interessierten, offensichtlich werden. Die energetischen Einflüsse und die äußeren Turbulenzen werden viele Menschen überfordern.

Kein Großereignis – kein plötzlicher Kollaps

Ich möchte nochmals betonen, was die geistigen Kollegen immer wieder zu mir sagen: Es wird nicht das große Ereignis geben, kein System wird plötzlich völlig kollabieren. Es wird ein schleichender Prozess der Auflösung und des Zerfalles sein. Es mag manchmal der Eindruck entstehen, als stünden wir in irgend einem Lebensbereich kurz vor einem Kollaps. Er wird aber nicht eintreten, auch wenn die Medien hysterisch Weltuntergangsnachrichten verbreiten. In dieser Zeit ist es ganz wichtig, dass man sich gut erdet, seinen Körper und idealerweise sein Herz spürt und seiner Intuition folgt.

Anna Selma, eine Energetikerin und ein Medium, hat auf ihrem Youtube-Kanal “DerZweite Blick” zwei Videos zu 2025 veröffentlicht. Im Video “WAS KOMMT IN 2025? EU? KI? Remote Viewing (JAHRESVORSCHAU)” macht sie eine Jahresvorschau, im Video “PROGNOSE – TRENDS in 2025 (Geld, Gesundheit, Immobilien, Menschliches) – REMOTE VIEWING” schildert sie, was sie mit Remote Viewing im Dezember 2025 wahrnimmt. In den Videos berichtet sie, dass sie im Jahr 2025 keinen Börsencrash und auch keinen Zusammenbruch des Euros sieht. Ich werden im zweiten Teil dieses Beitrags auf einige ihrer Schilderungen genauer eingehen.

Wenn ich die Energien des Jahres 2025 betrachte, bin ich etwas hin- und hergerissen. Einerseits freue ich mich auf die Energien und die damit verbundenen Änderungen, andererseits fürchte ich, dass es 2025 für viele Menschen schwer werden wird. Auf alle Fälle bietet das Jahr 2025 für offene, entwicklungsorientierte Menschen eine riesen Chance, sich weiterzuentwickeln.

An dieser Stelle möchte ich mich von den Lesern des freien, öffentlichen und kostenlosen Blogs verabschieden.

Ich wünsche allen bis zum nächsten Beitrag alles Gute und bleibt im Auge des Zyklons.

Beste Grüße

Egon Fischer alias eFisch

