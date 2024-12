Teile die Wahrheit!

Dies berichtet Newsweek unter Berufung auf Queenslands Gesundheitsminister Tim Nichols.

Ihm zufolge gingen im Jahr 2021 323 Proben lebender Viren verloren, der Verlust wurde jedoch erst zwei Jahre später bemerkt. Der Verlust ereignete sich angeblich nach einem Ausfall der Gefrieranlage, in der die Proben gelagert wurden.

„Es ist möglich, dass biologische Materialien aus diesem sicheren Lager entfernt wurden, verloren gingen oder auf andere Weise verschollen sind “, sagte Nichols.

Die 100 „fehlenden“ Fläschchen enthielten das Hendra-Virus mit einer Sterblichkeitsrate von 57 %. Es wird von Fledermäusen übertragen und verursacht Blutungen, Lungenödeme und manchmal virale Meningitis.

Außerdem fehlten 223 Fläschchen mit Proben von tollwutähnlichen Lissaviren und zwei Hantavirus-Proben.

Gates: Eine weitere globale Pandemie ist innerhalb der nächsten 25 Jahre wahrscheinlich

Bill Gates warnt: Sollte es der Welt gelingen, einen großen Krieg zu vermeiden, besteht innerhalb der nächsten 25 Jahre eine sehr reale Möglichkeit einer globalen Pandemie.

Der Milliardär sagte gegenüber „Make It“ von CNBC, dass „viel Unruhe“ in der heutigen Zeit einen großen Krieg auslösen könnte, und fügte hinzu: „Wenn wir einen großen Krieg vermeiden … dann wird es in der Tat eine weitere Pandemie geben, höchstwahrscheinlich in den nächsten 25 Jahren.“ (Virologe der Gates-Stiftung gibt zu, dass die globale Elite Viren entwickelt, um Trumps Präsidentschaft zu schwächen (Video))

Fox Business berichtet: Nachdem Gates gesehen hatte, wie schlecht die Vorbereitung auf die COVID-19-Pandemie war, schloss er sich der Liga der Wissenschaftler an, die sich Sorgen darüber machen, wie es der Welt ergehen könnte, wenn es zu einem weiteren globalen Gesundheitsnotstand kommen sollte, der die Bevölkerung erfasst.

Gates verfasste 2022 zu diesem Thema ein Buch mit dem Titel „Wie lässt sich die nächste Pandemie verhindern“, in dem er sich mit Mängeln bei der Vorbereitung auf die Auswirkungen weit verbreiteter Krankheiten befasst, darunter verbesserte Quarantänetechniken und Investitionen in die Impfstoffforschung, heißt es in dem Bericht.

Er sagte gegenüber der Nachrichtenagentur: „Das Land, von dem die Welt erwartete, dass es führend und ein Vorbild ist, hat diese Erwartungen nicht erfüllt“, und meinte damit die Vereinigten Staaten.

Der COVID-19-Impfstoff sei der am schnellsten jemals entwickelte Impfstoff gewesen: Von der Identifizierung des Erregers bis zur Entwicklung eines Impfstoffs dagegen habe es weniger als 12 Monate gedauert, erklärte UCLA Health .

Doch auf die Probleme mit vollen Krankenhausbetten, einem Mangel an Beatmungsgeräten und dem Tod von Millionen Menschen weltweit folgten Behandlungen und Präventivmaßnahmen sowie eine Stärkung der natürlichen Immunität.

Experten für Infektionskrankheiten haben seitdem die Wahrscheinlichkeit des Ausbruchs einer weiteren Pandemie in naher Zukunft abgeschätzt.

Der Ursprung des Coronavirus ist nach wie vor umstritten. Experten beharren jedoch darauf , dass der Erreger irgendwann vom Tier auf den Menschen überspringen und eine neue Krankheit verursachen könnte.

Mpocken und die Vogelgrippe haben als potenzielle Bedrohung bereits Schlagzeilen gemacht. Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation erklärte Mpocken , das durch engen Kontakt oder die gemeinsame Nutzung von Gegenständen wie Handtüchern und Betten übertragen wird, im August zu einem „gesundheitlichen Notfall von internationaler Tragweite“.