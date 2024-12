Astrophysiker: Flacherdler vs. Harald Lesch: Mit der Höhe sieht man weiter! (Video)

Teile die Wahrheit!

Astrophysiker Harald Lesch erklärt in einem Beitrag zum Thema flache Erde in seiner ZDF-Reihe Terra X Lesch & Co., steigt man höher, sieht man auf einer Kugel weiter. Unter den Anhängern der „Flache-Erde-Bewegung löste er damit einen Sturm der Entrüstung aus. Sie halten dagegen und behaupten, das sei schlichtweg falsch. „ Flo Plus“, ebenfalls Astrophysiker, vom gleichnamigen YouTube-Kanal macht die Probe aufs Exempel. Von Frank Schwede

Wie weit wir in die Ferne blicken können, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Zum einen vom Wetter und den Lichtverhältnissen, zum anderen von der Erdkrümmung – aber die wohl entschiedenste Rolle spielt die Höhe.

Das heißt, der Horizont ist umso weiter entfernt, je höher der Blickpunkt des Betrachters liegt. Der Grund ist die Krümmung der Erdoberfläche. Je weiter wir nach oben steigen, desto weiter können wir sehen.

Das kann man bildlich ganz gut darstellen, indem man einen Kreis auf ein Blatt Papier zeichnet und sich vorstellt, dass dieser Kreis die Erdoberfläche ist. Dann fügt man senkrecht zum Kreis einen Strich hinzu. Das ist der Betrachter.

Vom oberen Ende des Strichs zeichnen wir eine Linie, die den Kreis gerade berührt. Der Berührungspunkt stellt in unserem Fall den Horizont dar. Dann sollte jedem klar werden: Je länger der Strich ist, desto länger wird die Verbindungslinie zum Kreis.

Auch der bekannte Astrophysiker und Fernsehmoderator Harald hat sich vor einiger Jahren in einem Beitrag in seiner ZDF- Reihe Terra X Lesch & Co. mit diesem Thema beschäftigt. Titel der Sendung: Die Erde ist flach! Wirklich?.

Bereits kurz nach Ausstrahlung der Sendung zeigten sich Anhänger der „Flache-Erde Bewegung“ empört und behaupteten, dass die Argumente von Lesch schlichtweg falsch und nicht nachprüfbar seien. (Vendée Globe: Trotz Antarktis-Eiswand und Flacher Erde – die Hotspots auf der Route um die Welt!)

Am Ende seines Beitrags nannte Lesch schließlich das einleuchtende Argument gegen eine flache Erde, auf das Flacherdler nur selten eingehen. Der Astrophysiker erklärte das Kugelmodell der Erde so: je höher man steigt, desto weiter kann man auf einer Kugel sehen, während auf einer Fläche die Beobachtungshöhe keinen Unterschied macht.

In einem aktuellen Video greift Astrophysiker „Flo Plus“ vom gleichnamigen YouTube-Kanal den rund acht Jahre alten Fernsehbeitrag von Harald Lesch noch einmal auf und zerlegt einige Gegenargumente von Anhängern der Flache-Erde-Bewegung.

Auch das häufig genannte Argument der Lichtbrechung:

„Beste Voraussetzungen für so ein Beobachtungsexperiment bietet natürlich das Meer oder eine Salzwüste. Manche Flacherdler aber führen die dabei gemachten Beobachtungen auf Lichtbrechung zurück. In der Tat kann man oft eine untere Luftspiegelung erkennen.

Dieses Phänomen beobachtet man häufig bei Zoomaufnahmen über Wasseroberflächen. Der Grund ist, dass bei bestimmten Wetterlagen eine dünne Warmluftschicht direkt über dem Wasser entsteht.“

Alles nur eine Frage der Perspektive?

Aufgrund der höheren Temperatur weist diese Schicht eine geringere Dichte auf als die darüber liegende kühlere Luft. Wie wir im Physikunterricht gelernt haben, wird Licht beim Übergang zwischen Medien mit unterschiedlicher optischer Dichte gebrochen.

Bei den flachen Winkeln in großen Entfernungen kommt es an der wärmeren Luftschicht zu Ablenkungen, die wie eine Spiegelung aussehen. Jeder kennt diesen Effekt von den scheinbar nassen Straßen im Sommer. Auch in diesem Fall wird das Licht an einer dünnen Luftschicht über der erwärmten Straße gebrochen.