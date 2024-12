Das Attentat von Magdeburg: Ein von langer Hand geplanter Terroranschlag

Plante er möglicherweise schon da das Attentat?

Ende Oktober ließ sich Al-Abdulmohsen krankschreiben. Bis zum 20. Dezember, dem Tag des Anschlags, der sich exakt um 19.03 Uhr ereignete.

Experten fragen sich bis zum heutigen Tag, wie das möglich sein konnte. Rund um den Weihnachtsmarkt waren überall Polizeikräfte postiert. Allerdings gibt es Hinweise, dass offenbar kurz vor der Tat ein Teil der Kräfte abgezogen wurde. Warum? Hatte der Attentäter möglicherweise Mitwisser in den Reihen der Behörden?

Es wird berichtet, dass der erste Notruf bereits schon um 19.02 Uhr in der Einsatzzentrale der Polizei einging. Für Zahlenmystiker spielen solche Angaben immer eine große Rolle. Vor allem dann, wenn sie im Zusammenhang mit einem Anschlag stehen.

Addiert man in diesem Fall die 1, die 9 und die 2 (19.02 Uhr), dann kommt man auf die Zahl 12, bei der Zeit des Attentats (19.03 Uhr) auf die Unglückzahl 13, die vor allem im Christentum eine besondere Bedeutung hat.

Beim letzten Abendmahl mit Jesus, saßen 13 Jünger am Tisch. Der 13. war der Verräter Judas. Er war der 13. Apostel, der dafür gesorgt hat, dass Jesus an Kreuz genagelt wurde.

Im Christentum steht die Zahl 13 auch für das Dutzend des Teufels. Aus diesem Grund ist die 13 im Christentum keine heilige Zahl, sondern die Zahl der Sünde und des Satans. Das Dunkle und Böse wird seit altersher mit dieser Zahl in Verbindung gebracht.

Auch die Wahl des Fahrzeugtyps, ein BMW X3, könnte eine tiefere Bedeutung haben. Die 3 steht im Christentum bekanntlich für die Dreiheiligkeit und auch für Vater, Mutter Kind, während das X Christus symbolisiert.

In einem interessanten gut zweistündigen Video (siehe unten) wird die Vermutung geäußert, dass es sich bei dem Anschlag möglicherweise um eine Art Ritual gehandelt haben könnte. Zumindest aber war es ein Anschlag auf das Christentum, wovon auch Rolf Tophoven ausgeht.

Weiter unklar ist, wie der Anschlag mit einem Fahrzeug verübt werden konnte, dass über einen Notbremsassistent verfügt, der seit 2022 in immer mehr Fahrzeugen verpflichtend installiert sein muss.

Das Fahrzeug leitet immer dann eine Notbremsung ein, wenn die Sensoren Hindernisse erkennen. Doch das geschah bei dem Anschlag nicht. Der Attentäter konnte ungebremst 250 Meter über den Alten Markt rasen, dabei fünf Menschen töten und 200 verletzten.

Laut Medienberichten mietete Al-Abdulmohsen den BMW bereits eine Woche vor dem Anschlag beim Autovermieter Sixt. Nun versuchen Kriminaltechniker herauszufinden, ob ein technischer Defekt vorlag, oder ob der Assistent vom Attentäter deaktiviert wurde.

Im Fokus der Ermittlung stehen die Kameras, die Seitenspiegel und der Radarsensor der Frontschürze. Ein Fachmann erklärte Reportern der Bild, dass der Attentäter möglicherweise die Kameras und Sensoren abgeklebt hat.

In diesem Fall meldet der Bordcomputer nur „Fußgängerschutz ohne Funktion“, eine Weiterfahrt ist aber trotzdem möglich. Noch einfacher wäre es nach Worten des Experten, den digitalen Helfer über eine Taste mit einem grünen Kreis in der Mittelkonsole außer Betrieb zu setzen.

Zu der häufig in den Netzmedien gestellten Frage, warum in dem Fahrzeug keine Airbags ausgelöst wurden, antwortete der Experte, dass die Masse wahrscheinlich nicht groß genug war, weil eine Person in einem ganz ungünstigen Winkel auftreffen muss, dass der Airbag auslöst.

Ein von langer Hand geplanter Terroranschlag

Eine andere mögliche Erklärung ist, dass der Attentäter unter dem Armaturenbrett den entsprechenden Stecker gezogen oder im Kofferraum eine Sicherung umgelegt hat.

Tatsächlich deutet alles darauf hin, dass der Anschlag von langer Hand geplant und entsprechend vorbereitet wurde, wie Terrorismusexperte Rolf Tophoven in einem Gespräch mit Welt richtig einschätzt: Er sagt:

„Ich glaube, nachdem, was wir gesehen haben, ist es ein Anschlag, der vorbereitet gewesen sein muss. Sonst hätte ja angesichts der massiven Polizeimaßnahmen an Weihnachtsmärkten allen Orts in Deutschland das nicht passieren können.

Hier sind also noch elementare Fragen an die Ordnungsbehörden, an die Polizei und die Sicherheitsdienste zu stellen.“

Weiter erklärt Tophoven, soll es bereits Tage vor dem Anschlag in den sozialen Medien Hinweise auf einen geplanten Anschlag gegeben haben. Nach Worten des Terrorismusexperten ist weiter die Frage zu klären, ob diese Hinweise von den Behörden ernst genommen und ihnen entsprechend nachgegangen wurde.

Das ist offenbar nicht geschehen. Schon lange vor dem 20. Dezember war klar, dass mit Taleb al-Abdulmohsen etwas nicht stimmt. Seine Anschlagsdrohung in dem Telefonat mit der Ärztekammer, sein merkwürdiges Auftreten als Arzt, sein plötzliches wochenlanges Abtauchen im Mai und sein aggressiver Auftritt in den sozialen Medien hätten die Behörden dazu veranlassen müssen, Taleb al-Abdulmohsen genauer unter die Lupe zu nehmen. Lange vor dem Anschlag.

Bei Rentnern und alleinerziehenden Müttern, die in den sozialen Medien Politiker kritisieren oder auf die Schippe nehmen, oder bei Jugendlichen, die Redewendungen verwenden, die vermeintlich verfassungsfeindlich sind, steht morgens um 6.00 Uhr die Polizei mit einem Durchsuchungsbeschluss vor der Tür.

Handy und Computer werden zwecks Beweissicherung beschlagnahmt. Daten und Einträge werden genauestens unter die Lupe genommen und ausgewertet. Anschließend wird Anklage erhoben.

Bei Taleb Al-Abdulmohsen geschah nichts dergleichen. Niemand kümmerte es, was er postete, wie er sich im Netz äußerte und welche möglichen Motive er hatte. Der Attentäter hat behauptet, dem linken Spektrum nahezustehen.

Warum wurde dann in einige Medien behauptet, dass er ein AfD-Sympathisant sei? Das legt den Verdacht nahe, dass die Tat politisch instrumentalisiert wurde, um gegen die AfD noch kurz vor der Wahl Stimmung zu machen.

Tatsache scheint zu sein, dass das Augenmerk der Behörden in Deutschland einzig und allein auf harmlose Rentner, Mütter und Jugendliche gerichtet ist, die in den sozialen Medien ihren Frust über die Politik ablassen.

Taleb al-Abdulmohsen war bis zu seiner Festnahmen offenbar ein Schläfern, wie Terroristen in der Szene bezeichnet werden, der in Deutschland ungehindert eine Tätigkeit als Arzt nachgehen konnte, obwohl es berechtigte Zweifel an dessen Qualifikation gab, denen offensichtlich nicht nachgegangen wurde.

Allein das ist schon für sich ein Skandal. Dass das Attentat möglicherweise hätte verhindert werden können, steht schon jetzt außer Zweifel. Es war bereits der zweite Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Deutschland – und es wird wohl nicht der letzte gewesen sein.

Quelle

https://x.com/missdelein2/status/1870221134370615429

Quellen: PublicDomain Frank Schwede fuer PRAVDA TV am 30.12.2024