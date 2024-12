Die Kreditkartenblase: Ein wachsendes Risiko für die Wirtschaft

Teile die Wahrheit!

Die US-Wirtschaft steht vor einer potenziellen Kreditkartenblase, die nicht nur die finanzielle Stabilität vieler Haushalte bedroht, sondern auch weitreichende Auswirkungen auf die Inflation und den Verbraucherpreisindex (CPI) hat. Die jüngsten Entwicklungen in der Kreditaufnahme, die steigenden Zinssätze und die wachsenden Schuldenlasten werfen ein kritisches Licht auf die Belastbarkeit der Verbraucher und die langfristigen Risiken für die Wirtschaft.

Die Kreditkartenblase: Ein Überblick

Die Kreditkartenschulden in den USA haben im Jahr 2024 ein Rekordniveau erreicht. Laut der Federal Reserve Bank of New York stiegen die Kreditkartensalden im dritten Quartal 2024 auf 1,17 Billionen US-Dollar, ein Anstieg von 24 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorquartal. Dies geschieht in einem Umfeld, in dem die Zinssätze für Kreditkarten auf ein Rekordhoch von 23,37 % gestiegen sind.

Gleichzeitig verzeichneten die USA im August 2024 den größten Rückgang der Kreditkartensalden seit März 2021, was darauf hindeutet, dass Verbraucher zunehmend Schwierigkeiten haben, ihre Schulden zu bedienen. Die Kreditkartenblase breitet sich somit weiter aus.

Die Delinquenzraten bei Kreditkartenschulden sind ebenfalls besorgniserregend. Im zweiten Quartal 2024 erreichte der Anteil der neu überfälligen Kreditkartenschulden 9,05 %, den höchsten Stand seit 12 Jahren. Diese Zahlen verdeutlichen, dass viele Haushalte an der Grenze ihrer finanziellen Belastbarkeit stehen.

Besonders betroffen sind jüngere Generationen wie die Gen Z, die laut einem Bericht von Bloomberg im Oktober 2024 mit einer Kombination aus hohen Schulden, stagnierenden Löhnen und steigenden Lebenshaltungskosten zu kämpfen haben. Daher ist die Kreditkartenblase nicht nur eine Beobachtung eines langsam zusammenbrechenden Finanzsystems, sondern ein grundlegendes Symptom für die Schwäche der amerikanischen Verbraucher. (Bitcoin-FOMO ist erst am Anfang: Krypto-Hype, da geht noch mehr)

Die wirtschaftlichen Risiken der Kreditkartenblase

Die hohe Verschuldung der Verbraucher birgt erhebliche Risiken für die US-Wirtschaft. Der Konsum, der etwa 70 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) ausmacht, könnte durch die steigenden Schuldenlasten und die hohen Zinssätze erheblich beeinträchtigt werden. Wenn Verbraucher gezwungen sind, ihre Ausgaben zu reduzieren, um ihre Schulden zu bedienen, könnte dies die wirtschaftliche Dynamik bremsen.

Ein weiteres Problem ist die ungleiche Verteilung der Schuldenlast. Während wohlhabendere Haushalte in der Lage sind, ihre Schulden zu managen, stehen einkommensschwächere Haushalte vor erheblichen Herausforderungen.

Laut einem Bericht von Bloomberg vom November 2024 sind insbesondere jüngere und einkommensschwächere Verbraucher von den steigenden Delinquenzraten betroffen. Dies könnte zu einer weiteren Verschärfung der wirtschaftlichen Ungleichheiten durch eine Vergrößerung der Kreditblase führen.

Die Auswirkungen auf den Verbraucherpreisindex

Die Entwicklungen auf dem Kreditmarkt haben auch direkte Auswirkungen auf den Verbraucherpreisindex (CPI), der die Inflation misst. Der CPI für Oktober 2024 zeigt eine Jahresinflationsrate von 2,6 %, was eine leichte Beschleunigung gegenüber den Vormonaten darstellt.

Besonders bemerkenswert ist, dass die Kategorie „Dienstleistungen ohne medizinische Versorgung“ um 4,8 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist, was auf die steigenden Kosten für Mieten und andere Dienstleistungen hinweist. Die Kategorie „Mieten“ allein, die einen erheblichen Anteil am CPI ausmacht, stieg um 4,9 % im Jahresvergleich.

Die hohen Kreditkartenzinsen und die damit verbundenen finanziellen Belastungen der Verbraucher könnten indirekt dazu beitragen, dass die Nachfrage nach bestimmten Gütern und Dienstleistungen sinkt, was wiederum die Preisentwicklung in diesen Kategorien beeinflusst. Gleichzeitig könnten steigende Delinquenzraten und die Zurückhaltung bei der Kreditaufnahme die Konsumausgaben dämpfen, was sich negativ auf die wirtschaftliche Dynamik auswirkt.

Die Kreditkartenblase und ihre Enteignung durch Zinszahlungen

Die Kreditkartenblase in den USA ist ein komplexes Phänomen, das durch verschiedene wirtschaftliche Faktoren und Verhaltensweisen der Konsumenten angetrieben wird.