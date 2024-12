Die Geschichte zweier PSYOPS

Es war einmal auf einem Planeten namens Erde ein globales kapitalistisches Imperium. Es war das erste globale Imperium in der Geschichte der Imperien. Es beherrschte den gesamten Planeten.

Niemand wusste, wie man dieses Imperium nennen sollte, denn so etwas hatte es in der Geschichte noch nie gegeben. Es hatte keine äußeren Gegner, also blieb ihm nichts anderes übrig, als „zu räumen und zu halten“, das heißt, den inneren Widerstand zu neutralisieren und seine Vorherrschaft über den Planeten zu festigen.

Und genau das machte man sich an die Arbeit.

Dies geschah zunächst auf den Gebieten seines letzten ideologischen Gegners, eines Reiches namens Sowjetunion, dessen Ideologie als „Kommunismus“ bekannt war.

Diese Zeit wurde als die „Ära nach dem Kalten Krieg“ bezeichnet.

Als nächstes geschah dies im erweiterten Mittleren Osten, wo die Menschen noch immer versuchten, ihr Leben gemäß einer Religion zu leben, die als „Islam“ bekannt ist.

Dieser Krieg wurde als „Globaler Krieg gegen den Terror“ bezeichnet.

Der globale Krieg gegen den Terror sollte ursprünglich ewig andauern, und das hätte er auch getan und wird er auch. Doch er musste vorübergehend ausgesetzt und umbenannt werden, weil etwas Unerwartetes passierte.

Eines Tages, im Sommer 2016 – bis dahin offiziell der „Sommer der Angst “ – bemerkte das globale kapitalistische Imperium, dass sich eine neue Form des Widerstands gegen seine Beherrschung des gesamten Planeten erhoben hatte, und zwar nicht in der ehemaligen Sowjetunion oder dem Erweiterten Mittleren Osten, sondern im gesamten Westen, mitten im Herzen des Imperiums. (Jan van Helsing: Kommt mit Donald Trump das Armageddon?)

Damit wurde der Krieg gegen den Terror ausgesetzt und der Krieg gegen den Populismus begann.

Der Krieg gegen den Populismus wütete vier Jahre lang und gipfelte in der Einführung der neuen Normalität, die offiziell als „Covid-Pandemie“ bekannt ist.

300x250

Über zwei Jahre lang, also von März 2020 bis etwa Dezember 2022, verwandelte sich das globale kapitalistische Imperium in eine neue Form des Totalitarismus, eine global-kapitalistische Form des Totalitarismus, die keiner anderen vorherigen Form des Totalitarismus glich.

Dieser Zeitraum war die Schock-und-Ehrfurcht-Phase der Einführung des „New Normal Reich“.

Der Übergang zum Reich der Neuen Normalität wurde im gesamten globalen Imperium ausgestrahlt. Die Botschaft war unmissverständlich klar. Von nun an würde es eine „Neue Normalität“ geben. Es wäre wie ein permanenter Kriegszustand, ein permanenter Bürgerkrieg. Und so müsste von nun an jeder dem Reich der Neuen Normalität seine Treue schwören und Befehle befolgen, oder er würde als „Extremist“, „Wissenschaftsleugner“, „Verschwörungstheoretiker“ oder eine andere Art aufrührerischer Abweichler abgestempelt werden.

Die überwiegende Mehrheit der westlichen Bevölkerung verstand die Botschaft, befolgte die Befehle und schwor dem Reich der Neuen Normalität Treue. Eine beträchtliche Minderheit tat dies jedoch nicht. Das globale kapitalistische Imperium musste diese beträchtliche Minderheit neutralisieren.

300x250 boxone

Die Mehrheit dieser beträchtlichen Minderheit bestand aus Konservativen, Libertären und anderen grundsätzlich rechtsgerichteten Menschen. Es gab auch einige Linksgerichtete der alten Schule, aber sie waren eine Minderheit innerhalb einer Minderheit und spielten daher bei der Neutralisierung der größeren Minderheit, womit sich das Imperium umgehend befasste, keine wirkliche Rolle.

Die psychologische Operation zur Meinungsfreiheit auf Twitter

Im Oktober 2022 kauften Elon Musk, der Multimilliardär, Militärunternehmer, Elektroautoverkäufer und Transhumanismus-Enthusiast, und ein Kreis seriöser globaler kapitalistischer Unternehmen und Einzelpersonen die Social-Media-Plattform Twitter, Inc. für 44 Milliarden US-Dollar.

Musk betrat mit einem Schimpansengrinsen und einem Waschbecken in der Hand die Twitter-Zentrale in San Francisco, und die psychologische Operation zur Förderung der Redefreiheit auf Twitter begann .

Während des Krieges gegen den Populismus und der Schock-und-Angst-Phase der Einführung des „New Normal Reich“ fungierten Twitter, Inc. und alle anderen Social-Media-Plattformen und Massenmedien der westlichen Welt als Ministerium für Wahrheit des Imperiums, verbreiteten offizielle Propaganda des „New Normal“, zensierten abweichende Meinungen und entehrten jeden, der die offiziellen Narrative des Imperiums infrage stellte. Damit boten sie die perfekte Bühne für die psychologische Operation, die das Imperium gerade durchführen wollte.

Musk hat eine Reihe bekannter, vor allem konservativer Twitter-Konten wiederhergestellt. Diese waren gesperrt worden, weil sie „Fehlinformationen“ über Hunter Bidens Laptop und die „Covid-Impfstoffe“ gepostet und „Aufwiegelung“ und „Verherrlichung von Gewalt“, Fanatismus und andere derart beleidigende Inhalte gepostet hatten. Darunter befand sich auch der Account von Donald Trump und Zehntausenden von Trump-Anhängern.

Wie Elon versprochen hatte, „ wurde der Vogel freigelassen “! Elons Anhänger und dankbare Trump-Anhänger und andere rechtsgerichtete Personen strömten auf Twitter, um ihrem Retter dafür zu danken, dass er die demografische Zielgruppe des Unternehmens umgekehrt und Amerika so vor „Kulturmarxismus“, „Kommunismus“ und dem „Woke Mind Virus“ gerettet hatte.

Die psychologische Operation wurde mit einem lehrbuchmäßigen, begrenzten Treffen namens „Twitter Files“ fortgesetzt. Musk ließ einige sorgfältig ausgewählte Journalisten einige Recherchen im Twitter-Hauptquartier durchführen, die enthüllten, wie die ehemaligen Mitarbeiter von Twitter mit Elementen der Biden-Administration (d. h. nicht mit dem globalen kapitalistischen Imperium) zusammengearbeitet hatten, um Menschen zu zensieren und ihnen die Plattform zu entziehen – hauptsächlich Menschen aus der neuen „roten“ Zielgruppe – und Teil eines ausschließlich von den USA betriebenen „Zensur-Industriekomplexes“ waren, der absolut keine globale Operation war und nichts mit irgendeinem globalen kapitalistischen Imperium oder einem „Reich der neuen Normalität“ zu tun hatte, denn die ganze Zensur und das „Shadowbanning“ – die jetzt, da Elon das Sagen hat, alles der Vergangenheit angehören – waren das Werk einer Kabale von liberalen Bürokraten des tiefen Staates, die allesamt ein Haufen „Kommunisten“ waren.

Diese Enthüllungen in den „Twitter Files“ veranlassten die Republikaner im US-Kongress, in Unterausschüssen eine Reihe von Anhörungen abzuhalten, die sich mit dem möglicherweise verfassungswidrigen Verhalten der Biden-Administration und ihrer liberalen Stellvertreter (also nicht des globalen kapitalistischen Imperiums) befassten, die Twitter Inc. und die anderen völlig hilflosen Internetkonzerne dazu gezwungen hatten, Amerikaner (also nicht alle anderen im gesamten Imperium, die diese Konzerne ebenfalls in offensichtlich koordinierter Weise zensierten) per „Shadowban“ zu zensieren.

Und dann, wie aufs Stichwort, nachdem die Geschichte in ein US-zentriertes „rot/blau“-Narrativ eingebettet war, schloss Musk den begrenzten Treffpunkt „Twitter Files“ , bevor dieser dem globalen kapitalistischen Imperium selbst Schaden zufügen konnte.

In den nächsten zwei Jahren überschwemmten Elon und seine Kumpanen ihre neue Zielgruppe mit „Free-Speech-Twitter“-Propaganda, sentimentaler Elon Musk-Heiligung und einer nicht enden wollenden Reihe von PR-Stunts. Twitter wurde offiziell in „X“ umbenannt. Musk zog in den Krieg gegen Brasiliens Darth Vader, Thierry Breton und diverse andere „Kommunisten“. Twitter-Nutzer wurden mit Memes von Elon belagert, der als Captain Free-Speech America verkleidet war. Und so weiter.

Und so wurde der Musk-Kult geboren.

In der Zwischenzeit zensiert und filtert X weiterhin Inhalte nach ihrer Sichtbarkeit, und zwar im Auftrag von Regierungen im gesamten Reich und auch zur Verfolgung seiner eigenen Ziele.

Wenn Sie meinen, diese Tatsache habe sich negativ auf die psychologische Operation zur Redefreiheit auf Twitter ausgewirkt, dann sollten Sie sich im Gegenteil vor Augen führen, dass der Musk-Kult nur breiter und stärker geworden ist. Wie jeder andere Kult ist er unempfindlich gegenüber Fakten . Alles, was zählt, ist Loyalität gegenüber dem Kult und seinem Anführer und der offiziellen Darstellung des Kults. Sie können Musk-Kultanhänger auf die Twitter-Sicherheitsseiten verweisen, auf denen die „Sichtbarkeitsfilterung“ erklärt wird , und unzählige Beispiele für Musks Heuchelei anführen , und es wird absolut keinerlei Wirkung haben. Wie jeder andere erfolgreiche Kultführer ist Elon über jeden Zweifel erhaben, unfähig zu sündigen, ein fleischgewordener Gott.

Doch die Vergöttlichung Elons war nicht das Hauptziel der Twitter-Psychooperation zur Förderung der Redefreiheit.

Das Hauptziel der Free-Speech-Twitter-PSYOP bestand darin, die Mehrheit der beträchtlichen Minderheit von Menschen, die sich weigerten, Befehle zu befolgen und dem „New Normal Reich“ Treue zu schwören, als es während der „Covid-Pandemie“ eingeführt wurde, zu bändigen, einzupferchen und unter Kontrolle zu bringen.

Diese Menschen mussten zu einer manipulierbaren Masse zusammengetrieben und vom globalen kapitalistischen Imperium weg in eine harmlose Sackgasse umgeleitet werden, wo sie die vom Imperium bestimmten Sündenböcke nach Herzenslust anschreien und anbrüllen konnten. Der Musk-Kult war nur ein Mittel, sie zusammenzutreiben und in diese Sackgasse zu führen.

About aikos2309 See all posts by aikos2309