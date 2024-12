Die Welt-Illusion: Wie alles erschaffen wurde und wie wir belogen werden

Teile die Wahrheit!

Ich schreibe dieses Kapitel, weil es wichtig ist, dass die Menschen erkennen, dass unsere Geschichte eine große Lüge ist, die uns als Spezies daran hindern soll, unser wahres Potenzial zu erkennen. (Auszug aus dem Buch „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“)

Nur wenn wir unsere Vergangenheit verstehen, haben wir Hoffnung, die Gegenwart zu versöhnen und die Zukunft anzunehmen.

Unsere Geschichte ist lediglich eine Version der Ereignisse, die normalerweise von jenen erzählt und geschrieben wird, die die Öffentlichkeit in Unwissenheit halten wollen. Sie fragen sich vielleicht, warum das so ist, denn Wissen ist Macht, da können Sie sich nicht täuschen.

Diejenigen, die die Wahrheit nicht kennen, suchen nie danach und werden einfach die Version der Realität akzeptieren, die unsere Historiker uns präsentieren.

Ich war schon immer fasziniert von alten Zivilisationen, schon seit meiner frühen Kindheit. Doch als ich älter und weiser wurde, erkannte ich durch ständige Forschung und das Lesen von Büchern zu diesem Thema, dass die Menschheit viel älter (Millionen Jahre älter) und weiter entwickelt ist, als uns unsere Schulbildung zugesteht.

Tausende von Entdeckungen, die nicht zu dem passen, was wir in der Schule lernen, wurden systematisch aus unserem Lehrplan zensiert, und Tausende weitere wurden ohne Erklärung geschickt umgangen.

Die meisten von uns haben gelernt, keine Fragen zu stellen, die den Unterricht, unsere Eltern oder den Status quo der Gesellschaft stören könnten. Ich gehöre nicht zu diesen Menschen.

Jahrelang habe ich die verbotenen Bücher gelesen – die Bücher, die eine alternative Geschichte unseres Planeten erzählen, von der der Durchschnittsmensch nie gehört hat und die er auch nicht akzeptieren würde. Ich habe nach Antworten gesucht und, was noch wichtiger ist, gelernt, die tieferen Fragen zu stellen, die zu überraschenden Schlussfolgerungen geführt haben.

Wenn Sie sich wie ich für die Wahrheit interessieren und Ihren Geist für neue Möglichkeiten, Ideen und Konzepte öffnen können, dann ist dieses Kapitel genau das Richtige für Sie. Wenn Sie mit Ihrem Paradigma darüber, wie die Welt funktioniert, der Rolle der Menschheit darin und der Geschichte unserer Vergangenheit, die in das konventionelle Denken und die Bildung der Gesellschaft passt, zufrieden sind, dann hören Sie jetzt mit dem Lesen auf.

„Was wir ‚Welt‘ und ‚Universum‘ nennen, ist nur ein Frequenzbereich in einer unendlichen Zahl, die sich denselben Raum teilt. Die interdimensionalen Wesenheiten, über die ich schreibe, können sich zwischen diesen Frequenzen oder Dimensionen bewegen und unser Leben beeinflussen.“ (David Icke)

Taras Geschichte führt zu unserer Geschichte

300x250

Um zu verstehen, woher die Menschen wirklich kamen, müssen wir erkennen, dass unser Bewusstsein nicht in diesem Universum begann, sondern im Harmonischen Universum 2 oder HU-2. Die Erde befindet sich im Harmonischen Universum 1, und unser eigenes Sonnensystem entstand aus Ereignissen, die im völlig anderen Harmonischen Universum 2 stattfanden.

Vor etwa 560 Millionen Jahren kombinierte eine Gruppe metaterrestrischer Rassen ihr genetisches Material und ihre Energie, um eine Herrenrasse von Schutzwesen zu erschaffen, die als Beschützer eines Planeten namens Tara dienen sollten. Dies wurde als Turaneusiam-Experiment oder T-1 bezeichnet. Die praktischen Aufseher dieses Projekts waren in erster Linie der Sirius-Rat von HU-2.

Diese metaterrestrischen Rassen stammten aus dem vierten und fünften Harmonischen Universum, verwendeten aber eine Saatrasse aus dem dritten Harmonischen Universum, bekannt als die Lyraner. Diese Lyraner schufen dann eine Rasse von Wesen, bekannt als die Elohim, die als Aufseher dieses Projekts arbeiteten und ihre Beiträge an genetischem Material für dieses Projekt nutzten.

300x250 boxone

So entstand eine Rasse namens Turaneusiam, die sich vor etwa 552 bis 560 Millionen Jahren 8 Millionen Jahre lang ohne nennenswerte Zwischenfälle auf dem Planeten Tara entwickelte. Diese Rasse teilte sich in 12 Unterrassen auf, wobei jede Rasse eine Variation der zwölf primären metaterrestrischen Rassen in sich trug, die zum T-1-Experiment beitrugen. Es ist interessant, die Namen der zwölf Unterrassen zu beachten.

Bra-ha-Mann Dhr-ah-Männer Atoni Tri-t-zehn Azurtan Kelten Addami Yut-Arans Luri Cerrasz Nezak-tai Melchizedakz

Diese zwölf Unterrassen lebten etwa 8 Millionen Jahre lang in Harmonie, bis sie durch Kreuzung mit verschiedenen Sternenrassen in ihrer Evolution abzuschweifen begannen. Zwei Rassen, die später aus diesen Unterrassen entstanden, wurden jedoch vor etwa 552 Millionen Jahren zu den Hauptrassen auf dem Planeten.