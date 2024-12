Die letzte große Schlacht – vor dem Eintritt in das Goldene Zeitalter

Teile die Wahrheit!

Die letzte Schlacht – so steht es schon in den Heiligen Schriften – ist der Kampf der Söhne der Finsternis gegen die Söhne des Lichts. Diese Schlacht in unserer künstlich erschaffenen 3D-Matrix wird nicht mit Waffen geschlagen werden.

Vielleicht werden sie noch Teil der Schlacht sein, allen voran die digitalen Waffen, siegen wird jedoch unsere Bewusstseinserweiterung durch Frequenzerhöhung.

Die alte Angstmatrix wird von uns, dem Kollektiv, durch eine göttliche Intervention überwunden werden, indem die Zentralsonne bis zu 150 MHz große Wellen kosmischen Lichts zur Erde schickt und damit eine DNS-Aktivierung auslöst.

Dadurch werden sich unsere noch schlummernden DNS-Stränge sowie unsere Zirbeldrüse, die für unser spirituelles Erwachen zuständig ist, in individuellen Transformationsprozessen entfalten. Dies ist der allseits genannte Aufstiegs- oder Lichtkörperprozess.

Als Endresultat werden wir uns unserer eigenen Göttlichkeit und damit unserer wahren Größe bewusst und werden uns nicht mehr kontrollieren und bevormunden lassen wollen.

Bei diesem Prozess des Aufstiegs werden sich bei jedem Einzelnen speziell die Themen zeigen, die nicht in der Liebe sind und die er bisher erfolgreich versucht hat zu unterdrücken. (Auserwählt: Wenn du deine Schwingung einstellst, wirst du Zugang zu allem haben… (Video))

All die disharmonischen Gefühle und verstaubten, übernommenen Programme, auch die verkrusteten und veralteten Strukturen des Bildungssystems, Gesundheitssystems, Finanzsystems und der Religionen, um nur die wichtigsten zu nennen, werden einem neuen menschenfreundlichen, hochschwingenden System weichen müssen.

In der künstlich erschaffenen Welt gab es für Liebe keinen Platz, doch nun wird alles zerschlagen werden, was auf die Menschheit Macht und Kontrolle ausgeübt hat und nicht in der liebenden göttlichen Wahrheit ist.

Das ist die eigentliche Schlacht! Der Sieger steht und stand bereits zu Beginn fest. Jedoch fällt es den Regierenden und Eliten schwer, ihre wirtschaftlichen und persönlichen Interessen loszulassen, da sie jahrtausendelang Gewinner dieser alten Systeme bei der Ausbeutung der Menschheit waren.

Der Wandel, der uns Menschen Liebe, Frieden, Freiheit, Fülle und Wahrheit bringt, vollzieht sich in erster Linie im Inneren jedes Menschen. Er dient der Reinigung und Durchlichtung unseres Geistes und unseres Körpers und wird uns in deren Folge alle Fehlentwicklungen sehen lassen.

Letztendlich wird er dafür sorgen, alles infrage zu stellen und neue Systeme anzustoßen.

Deshalb ist dieser Krieg ein Bewusstseinskrieg. Es geht dabei um unsere innere Freiheit, unsere inneren Werte, um unser wahres Selbst und darum, die Wahrheit von der Lüge zu unterscheiden.

Welche Kampfmethoden wurden bisher eingesetzt? Es sind dies die Desinformation, Manipulation und der Betrug, die in uns Menschen Verwirrung erschaffen.

Die Ablenkungen im Außen durch Konsum und Konkurrenzdenken, die Zerstörung der Familien durch übergroße Stressbelastung sowie die überbetonte Transgeschlechtlichkeit und der Transhumanismus durch Geninjektion sind in vollem Gange.

All das verursacht Konflikte in unserem Geist, unserer Seele, unserem Körper und raubt uns Energie. Wir sprechen hier von einem spirituellen Krieg. Der desorientierte Mensch, der sich nur noch im Überlebensmodus befindet, soll in den letzten Tagen noch vom Aufstieg abgehalten und sich auf keinen Fall seines Gefängnisses bewusst werden.