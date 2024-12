Gesundheit: Vergleich natürlicher Schutzhüllen: Erd-Atmosphäre versus Körperhaut

Teile die Wahrheit!

Die Natur ist klug vernetzt und verschränkt. Überall finden sich dazu treffliche Vergleiche – sowohl im Großen wie im Kleinen. Wir alle kennen das prägnante Charakteristikum einer Schutzhülle in Bezug auf die Außenwelt – ob im Kosmos oder in unserer Umwelt. Diese Schutzschilder fungieren als Filter und Barriere. Von Hans-Jörg Müllenmeister

So besteht die Atmosphäre aus mehreren Schichten: Die Troposphäre von der Erdoberfläche bis zur Tropopause in Höhen zwischen 7 bis 17 km, die Stratosphäre bis zur 50 km Höhe, die Mesosphäre bis zur 85 km Höhe.

Das „ausschleichende Ende“ der Erdatmosphäre beginnt in einer Höhe von etwa 80 Kilometern und endet in etwa 800 Kilometern an der Thermopause. Alle Schichten erfüllen jeweils unterschiedliche Funktionen. Auch unsere Haut ist mehrschichtig aufgebaut, sie besteht aus Oberhaut (Epidermis), Lederhaut (Dermis) und Unterhaut (Subkutis), die jeweils spezifische Funktionen erfüllen.

Schichtaufbau der beiden Schutzschilder

Die Epidermis, unsere äußere, wehrhafte Hautschicht, bildet den ersten Schutzwall gegen Umweltfaktoren wie UV-Strahlung, Chemikalien und Mikroorganismen. In der vergleichbaren untersten Schicht der Atmosphäre, der Troposphäre, brauen sich die Wetterphänomene zusammen; sie bietet Schutz vor UV-Strahlen, indem sie das Sonnenlicht filtert.

Die Dermis liegt unter der Epidermis und enthält Strukturen wie Blutgefäße, Nerven und Haarfollikel. Sie sorgt für Elastizität und Stärke und unterstützt die Epidermis. Ihr Pendant, die Stratosphäre, liegt oberhalb der Troposphäre und enthält die Ozonschicht, die das meiste UV-B und UV-C Licht absorbiert und dadurch die Troposphäre und die Erdoberfläche schützt.

Die Subkutis ist die tiefste Schicht der Haut, die Fettgewebe enthält und als Isolator und als Stoßdämpfer dient. Sie schützt die inneren Organe und speichert Energie. Das ausgedachte Gegenstück, die Mesosphäre, liegt oberhalb der Stratosphäre und schützt die Erde vor Meteoriten, die in dieser Schicht meistens verglühen und so die darunterliegenden Schichten und die Erdoberfläche schützen.

Bereits diese Analogien zeigen, wie beide Systeme – die menschliche Haut und die Erdatmosphäre – aus komplexen und mehrschichtigen Strukturen bestehen. Allesamt dienen sie dem Schutz und Erhalt des Lebens. Jede Schicht erfüllt spezifische Funktionen, die optimal zusammenarbeiten, um eine effektive Schutzbarriere zu bilden.

Haut und Atmosphäre als Lebensretter

Die Atmosphäre hilft, die Temperatur der Erde zu regulieren, indem sie Wärme speichert und wieder abgibt, ähnlich wie eine Daunendecke. Und die Haut hilft, die Körpertemperatur zu regulieren durch Schwitzen und Anpassung der Blutgefäße. Die Atmosphäre verhindert das Eindringen von schädlichen chemischen Substanzen und Partikeln aus dem Weltraum. Die Haut schützt den Körper vor dem Eindringen von schädlichen Chemikalien und Mikroorganismen.

Funktion der Atmosphären-Schichten und Analogien mit den Hautschichten

Die Atmosphäre filtert schädliche UV-Strahlen und kosmische Strahlung aus, die sonst die Erdoberfläche erreichen könnten. Zudem schützt sie die Erde vor kleineren Meteoriten und Weltraumtrümmern, die bereits in der Atmosphäre verglühen. Außerdem reguliert sie das Klima und hält die Temperaturen auf der Erde innerhalb eines lebensfreundlichen Bereichs.

Die Haut schützt unseren Körper vor physikalischen Verletzungen und Abrieb. Sie bildet die Barriere gegen Bakterien, Viren und andere Krankheitserreger. Außerdem reguliert sie die Körpertemperatur und schützt vor Feuchtigkeitsverlust.

Beide dieser Schutzhüllen zeigen, wie essenziell es ist, eine Grenzbarriere zu haben, die gleichzeitig schützt und den Austausch lebenswichtiger Elemente ermöglicht. Diese Balance zwischen Schutz und Durchlässigkeit ist der Schlüssel zum Aufrechterhalten eines stabilen und gesunden Zustands.

Erneuerungs- und Reparaturmechanismen

Die Atmosphäre enthält Mechanismen, die helfen, Ozon und andere schützende Gase zu regenerieren und zu reparieren. Ähnlich dazu hat verletzte Haut die Fähigkeit, sich selbst zu heilen und zu erneuern.