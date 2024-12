Die Welt-Illusion: Die Archonten-Theorie  

Teile die Wahrheit!

Wenn wir in den Weltraum blicken, wie absurd wäre es, wenn auf all diesen Planeten (100 Milliarden allein in unserer Galaxie, wie man uns sagt) überhaupt kein Leben wäre? Wie verrückt wäre es, das zu denken?

Bedenken Sie nun, dass alles, was wir im Weltraum wahrnehmen können, nur innerhalb eines winzigen Frequenzbandes existiert, denn das ist alles, was gemäß unserer äußerst begrenzten menschlichen Fähigkeit, die Realität wahrzunehmen, existiert. Sichtbares Licht ist im Verhältnis zum gesamten elektromagnetischen Spektrum winzig – es ist lächerlich zu glauben, wir seien das einzige intelligente Leben, das im Universum existieren könnte. (Auszug aus dem Buch „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“)

Was wir sehen und wahrnehmen können, ist so wenig, dass es im Vergleich zu dem, was wir nicht sehen oder wahrnehmen können, fast gar nicht existiert. Glauben Sie, dass „da draußen“, in dieser ganzen Unendlichkeit der Ewigkeit, keine anderen intelligenten Wesen existieren? Das scheint mehr als absurd, aber es gibt Leute, die Sie trotzdem für geistig instabil halten, wenn Sie das Gegenteil behaupten.

Es ist, als würden Sie einen Blinden fragen, wie viele Enten in einem Teich sind. Wie könnten Sie das? Sie können es nicht. Und wir, mit unserer grundlegenden und fundamentalen Form der Blindheit als Menschen, können es nicht besser machen, wenn es um das geht, was „da draußen“ ist.

Das Universum muss einfach voller Leben sein. Es müssen einfach alle möglichen Lebensformen existieren. Man muss sich nur all die verschiedenen Möglichkeiten ansehen, wie sich das Leben auf diesem einen kleinen Planeten namens Erde ausdrücken kann. Wir haben keine Ahnung, was oder wer tatsächlich dort draußen ist oder bereits hier ist.

In Wirklichkeit ist es sehr wahrscheinlich, dass ein Teil dieses intelligenten Lebens, das einfach im Universum existieren muss, bereits mit uns interagiert – vielleicht hat es schon immer mit uns interagiert und wir sind uns dessen nur nicht wirklich bewusst.

Es ist auch möglich, dass unsere physische Dimension mit Bewusstseinen aus anderen Dimensionen interagiert, die wir nicht als „physisch“ betrachten würden. Wir neigen dazu, nur in drei Dimensionen zu denken, manchmal in vier, wenn wir die Zeit miteinbeziehen, aber die Wissenschaft ist zu dem Schluss gekommen, dass es viel mehr Dimensionen gibt, als wir wahrnehmen können.

Einige Physiker glauben, dass es eine unbegrenzte Anzahl anderer Dimensionen geben kann. Diese Ideen werden sehr bizarr und seltsam, aber sie sind genauso möglich wie alles andere.

Archonten

Was wäre, wenn es Wesen in anderen Dimensionen gäbe, die denselben „Raum“ und dieselbe „Zeit“ wie wir teilen, die wir jedoch nicht physisch wahrnehmen oder mit denen wir nicht interagieren können? Und was wäre, wenn diese Wesen die wahre Macht wären, die wahre verborgene Hand, die wahre kontrollierende Kraft auf der Erde?

Einige Forscher glauben, dass dies wahr ist. Das klingt alles sehr seltsam, aber wie sich herausstellt, glauben die meisten Menschen bereits, dass dies wahr ist – auch wenn sie es noch nicht zu realisieren scheinen. Den Menschen ist oft nicht bewusst, dass sie dasselbe sagen, es aber nur mit anderen Worten beschreiben.

Alles in allem sind alle „Götter“ der antiken Welt unterschiedliche Interpretationen und Beschreibungen derselben Kraft. Überall auf der Welt wurde dasselbe auf dieselbe Weise beschrieben, aber mit unterschiedlichen Namen. Im Fernen Osten wurden sie „Schlangengötter“ genannt, in Afrika „Chitahuri“, im alten Sumer „Anunnaki“, die Hopi-Indianer nannten sie ihre „Schlangenbrüder“, und weiter in Nordamerika wurden sie von den Eingeborenen „Sternenmenschen“ genannt.

Christen und Juden nennen sie „Dämonen“, und im Islam heißen sie „Dschinn“, Gnostiker nannten sie „Archonten“. All diese Namen werden verwendet, um dieselben Wesenheiten darzustellen, und sie werden in der ganzen antiken Welt auf sehr ähnliche Weise beschrieben, und in der Neuzeit werden diese Wesen mit einem anderen Namen bezeichnet – Außerirdische.

Wie auch immer sie genannt werden, diese Wesen werden in ihrer ursprünglichen Natur als energetisch beschrieben, haben aber die Fähigkeit, verschiedene Formen anzunehmen und werden so ähnlich beschrieben, dass einfach nichts anderes gemeint sein kann.

Die Gnostiker beschrieben ihre Archonten als „leuchtendes Feuer“, während die Dschinn des alten Islam als Wesen aus „rauchlosem Feuer“ beschrieben wurden. Diese Art von Korrelationen findet man überall, wo man nach der Beschreibung dieser Wesen sucht.

Die Nag-Hammadi-Schriften beschreiben die Glaubensvorstellungen und Wahrnehmungen der Gnostiker, die zu so ziemlich allem eine ganz andere Sicht hatten. Wir wissen, dass alle alten Schriften, wie zum Beispiel die Bibel, im Laufe der Jahrhunderte stark bearbeitet und manipuliert wurden. Dies scheint jedoch nicht auf die gnostischen Texte zuzutreffen.