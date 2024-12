Dritter Weltkrieg: Asche im Himmel

Angesichts der Panikmache rund um den Dritten Weltkrieg habe ich beschlossen, einen fiktionalen Bericht aus erster Hand über einen Atomangriff und seine Folgen zu schreiben.

Der Morgen begann wie jeder andere. Der Himmel über der Ostküste war von blassen Rosa- und Goldtönen durchzogen, als die Sonne sich durch einen Schleier dünner Wolken kämpfte.

Von meinem Haus auf dem Hügel aus konnte ich sehen, wie die weitläufige Stadt in der Ferne langsam erwachte. Auf den Straßen herrschte bereits reges Treiben, das ferne Brummen der Motoren vermischte sich mit gelegentlichem Hupen. Es war alltäglich, beinahe beruhigend – ein gewöhnlicher Auftakt zu einem außergewöhnlichen Tag.

In der Ferne sah ich einen riesigen Ballon, der lässig über dem Stadtzentrum schwebte. Er war mit Regenbogenstreifen, einigen Worten, die ich nicht entziffern konnte, und einer morbiden Karikatur von Präsident Donald J. Trump verziert. „War das überhaupt legal?“, fragte ich mich.

Warum ist niemand in der Gondel?

Die Schlagzeilen an diesem Morgen waren angespannt, aber vertraut: diplomatische Zusammenbrüche, eskalierende Spannungen zwischen Russland und der NATO und Forderungen nach dringenden „Friedensverhandlungen“, ironischerweise unterbrochen von Versprechen zusätzlicher Waffen für die Ukraine. Es gab widersprüchliche Berichte über den Einmarsch von NATO-Truppen in die Westukraine und neue Sanktionsrunden gegen Russland.

Russland wiederum beschuldigte die US-Regierung, der Drahtzieher der Covid-19-Pandemie zu sein. Der Kreml würde noch am selben Nachmittag belastende Dokumente vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen veröffentlichen. Ich war jetzt bei meiner zweiten Tasse Kaffee.

Abgesehen von flüchtigen Blicken auf die Schlagzeilen des Tages hatte ich schon vor Wochen aufgehört, allzu viel Aufmerksamkeit zu schenken. Dies waren Routinezyklen geopolitischer Konfrontationspolitik, die in letzter Minute immer eine magische Lösung zu finden schien. Zumindest zwischen Atommächten. Das war zumindest, was ich dachte. (Die Angst vor einem dritten Weltkrieg nimmt zu, nachdem die NATO angekündigt hatte, Russland flächendeckend zu bombardieren)

Dann, um 9:11 Uhr, veränderte sich die Welt.

Der Blitz

Ich saß an meinem Schreibtisch und starrte auf den Bildschirm meines Laptops, als der Raum plötzlich von Licht überflutet wurde. Es war so hell, so gleißend, dass es die Wände in strahlendes Weiß tauchte. Es dauerte nur Sekunden, aber in diesen Augenblicken fühlte es sich an, als ob die Zeit stillgestanden hätte. Mein Gehirn suchte verzweifelt nach einer Erklärung. Ein Blitzeinschlag? Eine große Sonneneruption? Aber tief in meinem Inneren wusste ich es bereits.

Auf das Licht folgte ein Donnerschlag von unvorstellbarer Stärke. Es war nicht nur ein Geräusch – es war eine Urgewalt, ein physischer Schlag, der meine Fenster erzittern ließ und Bücher aus den Regalen fallen ließ. Der Boden unter mir bebte, nicht wie bei einem Erdbeben, sondern wie das Ächzen von etwas Uraltem und Wütendem, das sich unter der Erde regte. Die Luft selbst schien zu kräuseln, als würde die Realität in sich selbst gefaltet.

Instinktiv rannte ich zum Fenster. Weit am Horizont, wo sich früher stolz die Skyline der Stadt erhob, stieg eine gewaltige Rauch- und Feuerwolke in den Himmel. Es war nicht irgendein Feuer; es war lebendig und pulsierte mit einem unheimlichen, jenseitigen Glühen. Und in seinem Herzen entfaltete sich mit langsamer, apokalyptischer Majestät ein aufsteigender Atompilz – ein Gespenst, das ich nur aus Geschichtsbüchern, Dokumentationen und Filmen kannte.

Das hätte nicht passieren dürfen. Auf keinen Fall auf diese Weise! Mein Lieblingsautor von Substack aus Malaysia war überzeugt, dass der nächste Weltkrieg begrenzt und sehr zielgerichtet sein würde. Er hatte die wahrscheinlichen Abläufe sogar in eine präzise Wissenschaft zerlegt.

Ist ein begrenzter Dritter Weltkrieg möglich?

Es gibt zahlreiche Anzeichen dafür, dass wir in naher Zukunft einem begrenzten Dritten Weltkrieg (L-WW3) gegenüberstehen könnten. Ein L-WW3-Szenario würde einen globalen Konflikt beinhalten, jedoch mit Beschränkungen, die eine totale Verwüstung verhindern sollen, wie etwa den Einsatz von Atomwaffen in großem Maßstab. Ein solcher Krieg könnte sich durch regionale Konflikte, Cyberangriffe, physische Infrastruktursabotage entwickeln …

Ja, sicher, Kumpel!

Beginn des Chaos

Die erste Reaktion war Schweigen – eine kollektive, fassungslose Stille, die alles überdeckte. Dann kamen die Schreie aus meiner unmittelbaren Nachbarschaft unten. Die Menschen strömten in blinder Panik auf die Straßen und fragten einander, was geschehen sei. Ich vermute, sie wussten es bereits, brauchten aber die vergebliche Beruhigung eines Nachbarn, den sie vor diesem Ereignis kaum kannten. Einige Personen klammerten sich an Kinder, während man eine Person sah, die einen Koffer hinter sich herzog, als ob das bloße Tragen von etwas einen Sinn, eine Richtung oder einen Weg in die Sicherheit geben würde.

Durch die Explosion wurden die Telekommunikations- und Stromnetze lahmgelegt.

Ich rannte sofort in meinen Keller und begann, mehrere mit Aluminiumfolie ausgelegte Behälter zu durchwühlen – die alle als EMP-sichere Faradaysche Käfige dienten –, um ein paar fehlende Kommunikationsgeräte herauszufischen. Als ich das Kurbelradio fand, schaltete ich weiter ein, bis ich ein paar funktionierende Kanäle fand.

Die Berichte waren, wenn sie verständlich waren, panisch. „Washington DC und mehrere große US-Städte wurden getroffen“, krächzte ein atemloser Mensch. „Wir haben keine bestätigten Opferzahlen, aber erste Schätzungen gehen von Zehntausenden aus – möglicherweise mehr. Der Aufenthaltsort des Präsidenten ist weiterhin unbekannt …“

Ich drehte die Lautstärke auf, während ich von einem Kanal zum anderen wechselte, und begann langsam das Ausmaß dessen zu begreifen, was da geschah. „Quellen zufolge kam der Angriff von der eurasischen Front, wahrscheinlich als Vergeltung für den NATO-Einsatz heute Morgen in Polen …“

Nein. Ich dachte, es lag daran, dass Russland damit drohte, diese Gain-of-Function-Akten zur biologischen Kriegsführung zu veröffentlichen.

Ich begann, meine Optionen abzuwägen. Ich hatte ein Vermögen ausgegeben, um meine Garage in einen Faradayschen Käfig umzubauen, und mein Toyota Land Cruiser sollte funktionieren. Aber die Explosion hätte die elektronischen Schaltkreise vieler Fahrzeuge beschädigt, was zu kilometerlangen Verkehrsstaus auf den Autobahnen geführt hätte. Das allein war schon eine Todesfalle. Kleinere Straßen und unbefestigte Straßen brachten ihre eigenen Gefahren mit sich. Ich beschloss, mich einzugraben und abzuwarten, zumindest bis sich ein klareres Bild ergab. Immerhin hatte ich genug Essen und MREs für 18 Monate und Wasser für fast 10 Wochen.

Der Fallout

Die folgenden Stunden waren verschwommen. Ein zweiter Einschlag wurde in der Nähe von Chicago gemeldet, aber es gab nur wenige Einzelheiten. Ich holte meinen Geigerzähler aus einem der Behälter und begann, die Strahlungswerte zu messen. Sie waren mäßig hoch, aber nicht zu gefährlich.

Ich ging nach draußen und ging zwischen den benommenen Leuten in meiner Nachbarschaft umher. Zum ersten Mal hörte ich, wie zwei von ihnen ihre Namen austauschten. Schließlich blieb ich am Eingang des örtlichen Gemeindehauses stehen, wo sich die meisten von ihnen versammelt hatten.

Gegen Mittag heulten im ganzen Land die Luftschutzsirenen und die Regierung hatte eine Notrufmeldung herausgegeben, in der sie alle aufforderte, Schutz zu suchen. Zumindest war das das, was uns das Radio mitteilte. „Bleiben Sie nicht der Strahlung ausgesetzt“, warnte uns eine automatische Stimme. „Die Strahlungswerte sind kritisch.“ Ich überprüfte meinen Geigerzähler und er sagte mir etwas anderes. Nun ja, zumindest war das an meinem Standort der Fall.

Aus der Schar der Benommenen begannen sich Anführer zu schälen. Das war es, was ich am meisten fürchtete. Sie flehten alle an, im Keller des Gemeindehauses Zuflucht zu suchen. Nun, das war eine vernünftige Vorgehensweise. So weit, so gut! Ich gesellte mich zu zwei Dutzend Nachbarn, mit denen ich bis heute Morgen nicht mehr als einen flüchtigen Gruß ausgetauscht hatte. Jemand hatte die Voraussicht, ein paar Kerzen mitzubringen. Im schwachen, flackernden Licht tauschten wir Informationsfetzen, die Gerüchte aus, die im Umlauf waren, und vor allem unsere Ängste aus.

Ein stämmiger Kerl, der MAGA verkörperte, verkündete, das Pentagon habe Vergeltung geübt und Angriffe gegen Moskau und Peking gestartet. Woher konnte er das wissen? Im Hexenkessel der Angst wird jede vergebliche Hoffnung zur Wahrheit. Ein anderer behauptete, Europa sei bereits eine Wüstenlandschaft. Angesichts der kollektiven Ängste war es unmöglich, Fakten von Fiktion zu unterscheiden.

Aus den Stunden wurde eine ganze Nacht, und dann zwei. Mein Geigerzähler blieb stabil. Das Essen wurde unter den Nachbarn aufgeteilt und rationiert. Das Wasser ging zur Neige. Unter dem Vorwand, eine Zigarette zu brauchen, schlich ich mich abends hinaus und suchte Zuflucht in meiner eigenen Wohnung. Dort konnte ich wenigstens eine richtige Mahlzeit zu mir nehmen. Die Stadt glühte noch immer von den Nachwirkungen der Explosion.

Ich war vielleicht egoistisch und verschlossen, aber mehr noch war ich vorsichtig. Ich gebe ohne weiteres zu, dass der Umgang mit Menschen eine beruhigende Wirkung hatte, was der Hauptgrund war, warum ich mich der Gruppe im Gemeinschaftskeller angeschlossen habe. Die Milch der menschlichen Güte ist nach einer Katastrophe und ohne unmittelbare Gefahr am süßesten. Sie kann jedoch im Handumdrehen sauer werden, wenn jeder gezwungen ist, für sich selbst zu sorgen.

Das Kurbelradio, unsere Lebensader zur Außenwelt, wurde von Tag zu Tag leiser, bis es eines Morgens einfach verstummte.

