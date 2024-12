P. Diddy führte „akribische Aufzeichnungen“ über seine Partys und „hat genug Dreck, um halb Hollywood aufzuhängen“ (Video)

Teile die Wahrheit!

„Die Namen, die wir nennen werden – vorausgesetzt, unsere Ermittler bestätigen und bekräftigen, was uns gesagt wurde – werden Sie schockieren.“

Sean „P. Diddy“ Combs hat keinerlei Unterstützung von seinen Ex-Freundinnen erhalten, darunter Jennifer Lopez und Cameron Diaz . Diese sind in großer Panik und befürchten, dass er sie durch die Verraten schmutziger Geheimnisse über sie herunterziehen könnte, wenn er am Ende eine Nummer trägt, wie eine Quelle In Touch exklusiv verriet .

„Es ist nicht so, dass sie ihn verunglimpfen, aber alle machen einen großen Bogen um ihn. Er ist mittlerweile radioaktiv, auch wenn er nicht für schuldig befunden wurde, sein Name ist Dreck, und es wäre sozialer Selbstmord, irgendetwas mit ihm zu tun zu haben“, sagt die Quelle.

Der 54-jährige Combs wartet derzeit auf seinen Prozess wegen einer Reihe grausamer Verbrechen – Erpressung, sexueller Missbrauch und Transport zum Zwecke der Prostitution – und wurde von der Branche, die ihn einst als einen der erfolgreichsten Musikmogule seiner Generation betrachtete, zur persona non grata erklärt.

Der Sänger von „Can’t Nobody Hold Me Down“ hat die Vorwürfe zurückgewiesen, bleibt aber bis zum Beginn seines Prozesses im Mai in Bundesgewahrsam.

Während die Staatsanwälte ihren Fall vorbereiten, wartet der in Ungnade gefallene Diddy auch darauf, dass ein Team von Anwälten, die Dutzende von Klägern vertreten, bis zu 120 Klagen einreichen wird, zusätzlich zu denen , die bereits 2024 eingereicht wurden.

Tony Buzbee , ein Anwalt dieses Teams, bestätigte, dass weitere Angeklagte hinzukommen werden, und sagte: „Die Namen, die wir nennen werden – vorausgesetzt, unsere Ermittler bestätigen und bekräftigen, was uns gesagt wurde – werden Sie schockieren.“ (Jay-Z wird beschuldigt, zusammen mit P. Diddy bei einer drogengetränkten Afterparty ein 13-jähriges Mädchen vergewaltigt zu haben)

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Combs ein Leben auf großem Fuß geführt, sich mit einigen der einflussreichsten A-Promis Hollywoods umgeben und aufwendige Partys veranstaltet, bei denen laut seinen Anklägern ein Großteil der Missbräuche stattgefunden haben soll .

Wie die Quelle anmerkt, riskiert niemand seinen Ruf, indem er Diddy verteidigt, obwohl der Chart-Top-Musiker erwartet, dass seine ehemaligen Freunde ihm beistehen.

„Er leugnet es immer noch völlig und hat eigentlich erwartet, dass all seine prominenten Freunde und sogar seine Ex-Freundinnen wie J. Lo und Cameron für ihn einstehen“, sagt der Insider.

„Er kann nicht begreifen, dass ihn alle gerade fallen gelassen haben und will nichts mit seinem schmutzigen Skandal zu tun haben.“

300x250

Dem „I’ll Be Missing You“-Musiker fehlt nun sicherlich die Unterstützung seiner Ex-Freundinnen – J. Lo, 55, mit der er zwei Jahre lang zusammen war, bevor sich die beiden 2001 trennten, und Cameron, 52, mit der er vor und nach der Ehe der „ Drei Engel für Charlie“ -Schauspielerin mit Alex Rodriguez in Verbindung gebracht wurde .

„Viele Leute in Hollywood – darunter auch J. Lo und Cameron – befürchten berechtigterweise, dass er sie in große Verlegenheit bringen könnte, wenn er darüber spricht, was sie damals mit ihm geteilt haben und was ziemlich intim war.“

„Aber ihnen sind die Hände gebunden, sie können ihn nicht erreichen und ihm in irgendeiner Form Unterstützung zu zeigen, kommt nicht in Frage. Sie können also nur hoffen und beten, dass er den Mund hält“, fährt der Insider fort.

300x250 boxone

„Natürlich verstärken all die Gerüchte, dass er all die verrückten Dinge, die auf seinen großen Partys über die Jahre hinweg passierten, akribisch dokumentiert und sogar auf Video aufgezeichnet hat, die Panik nur noch. Es heißt, er habe genug Schmutz, um halb Hollywood aufzuhängen.“

Ex-Bodyguard packt aus – Diddy soll ein Tier als Ritual für Gerichtsprozess geopfert haben