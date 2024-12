Drohnen-Sichtungen halten die Welt weiter in Atem – jetzt werden die mysteriösen Objekte von roten Kugeln vom Himmel geholt (Video) 

Teile die Wahrheit!

Die mysteriöse Drohnenwelle in den USA hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Mittlerweile werden Sichtungen aus nahezu dem gesamten Land gemeldet. Weiter ist aber unklar, was das für Objekte sind. Vor wenigen Tagen ist es über dem US Bundesstaat Arizona zu einem spektakulären Zwischenfall gekommen.

Eine pulsierende orangefarbene Kugel setzte eines der Objekte außer Gefecht und brachte es zum Absturz. Indes warnt UFO-Forscher Steven Greer vor einer Eskalation der Lage. Von Frank Schwede

Niemand scheint wirklich eine Erklärung zu haben, was da am Himmel über den Vereinigten Staaten wirklich los ist. Begonnen hat die Drohnenwelle Ende November über dem US Bundesstaat New Jersey. Mittlerweile gibt es Sichtungen in nahezu allen Bundesstaaten.

Über Kalifornien wurden riesige schwarze Dreiecke gefilmt, die an legendärer TR3-B-Technologie erinnert. In Arizona wurde vor wenigen Tagen von einer Augenzeugin eine pulsierende orangefarbene Kugel beobachten, die eines der mysteriösen Objekte offenbar zum Absturz brachte. Der Frau ist es gelungen, dass Spektakel mit der Handykamera zu filmen.

Nachdem sie das Video auf TikTok gepostet hat, wurde es auch in anderen sozialen Medien geteilt, unter anderem auf X. Die Aufnahme hat Experten und Bundesbehörden ratlos zurückgelassen, weil offensichtlich niemand weiß, wer hinter dieser Technologie gesteckt, geschweige was sie überhaupt ist.

Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die rote Kugel eine der vermeintlichen Drohnen außer Gefecht gesetzt und zum Absturz gebracht hat, ist davon auszugehen, dass sich da offenbar zwei unterschiedlichen Fraktionen am Himmel begegnen und wohl auch bekämpfen.

Das macht die Sache noch komplizierter, vor allem aber eins, gefährlicher, weil niemand genau sagen kann, welche Technologie da zum Einsatz kommt, was sie kann und welche Gefahr von ihr ausgeht.

Bisher haben die Behörden noch keine Erklärung für das Phänomen und den Anstieg der Sichtungen geliefert. Der designierte US Präsident Donald Trump erklärte vor wenigen Tagen, dass die Regierung sehr wohl weiß, was da am Himmel vor sich geht.(Plötzlich sind überall Drohnen – jetzt auch über Deutschland. Läuft im Hintergrund bereits die Alien-Invasion?)

Wörtlich sagte Trump:

„Unser Militär weiß, von wo aus sie gestartet werden. Sie wissen, woher sie kamen und wohin sie geflogen sind und aus irgendeinem Grund wollen sie sich nicht dazu äußern – und ich denke, es wäre besser, wenn sie sagen würden, was es ist.“

UFO-Forscher warnt vor Eskalation der Lage

Der ehemalige Trump-Berater Steve Bannon hält es laut einem Bericht der Daily Mail für möglich, dass Joe Biden hinter den Drohnen steckt, um Donald Trump zu schaden, dass er damit möglicherweise sogar die Vereidigung am 20. Januar verhindern will.

Viele Beobachter halten es mittlerweile sogar für möglich, dass sich neben irdischer Geheimtechnologie auch außerirdische Objekte am Himmel befinden, wie beispielsweise die orangene Kugeln.

Indes hat sich auch UFO-Forscher Steven Greer zu Wort gemeldet und behauptet, dass eine großangelegte Operation der US Regierung unter falscher Flagge bevorsteht, die zum Ziel hat, Chaos und Angst zu verbreiten, um die Wahrheit eines mehr als sechzig Jahre alten Geheimprogramms zu verbergen.

Greer beschreibt die Situation als ausgesprochen gefährlich. Er sagt, dass Anstrengungen unternommen würden, ein Ereignis zu inszenieren, um die Öffentlichkeit abzulenken.

Weiter sagte der Forscher, dass in den kommenden dreißig Tagen Informationen aus sechs geheimen schwarzen Orten ein verdeckten Programms enthüllen werden, das bis spät in die 1950er Jahre zurückreicht, dass die US Regierung über fortschrittliche elektromagnetische Impulswaffen verfügt, mit denen UFOs abgeschossen werden könnten.

Greer warnt eindringlich, dass vom tiefen Staat eine gefährliche Eskalation zwischen jetzt und Januar geplant sei.