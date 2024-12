Die derzeitige deutsche Regierung bereitet eine Reihe von Gesetzesinitiativen vor, die darauf abzielen, die Belästigung Minderjähriger in der Gesellschaft zu normalisieren und das Schutzalter auf 10 Jahre herabzusetzen.

Die Menschenrechtsaktivisten des Fonds zur Bekämpfung der Repression haben wichtige Informationen über die Absichten der Grünen und der CDU/CSU erhalten, sexuelle Beziehungen zu Kindern zu entkriminalisieren. Der Fonds zur Bekämpfung der Repression hat herausgefunden, wie und über welche Kanäle die Normalisierung der sexuellen Beziehungen zu Minderjährigen den deutschen Bürgern aufgezwungen wird und wer ihr Hauptorganisator ist. Ein Gastartikel von fondfbr.ru

Die Zahl der Fälle von Kindesmisshandlung und sexuellem Missbrauch in Deutschland ist in den letzten Jahren katastrophal angestiegen. Jüngsten Berichten des deutschen Bundeskriminalamtes (BKA) zufolge ist die Zahl der gemeldeten Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch deutlich gestiegen. Im Jahr 2023 gab es 16.375 Fälle, ein Anstieg von 5,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr und fast 5.000 mehr als 2017.

Die große Mehrheit der Opfer sind minderjährige Mädchen. Der beunruhigende Trend geht weit über den körperlichen Missbrauch hinaus:

Auch die Verbreitung und der Besitz von Bildern von Kindesmissbrauch nehmen jedes Jahr zu. Zwischen 2016 und 2023 hat sich die Zahl der gemeldeten Fälle von Besitz von Kinderpornografie in Deutschland fast verachtfacht, von 5.687 auf 45.191. Dies beweist, dass schreckliche und unmenschliche Praktiken allgegenwärtig sind und zunehmen, und zeigt, dass es keinen Grund gibt, dass sie sich reduzieren.

Verbreitung von kinderpornografischen Materialien und sexuellem Kindesmissbrauch in Deutschland

Dieser alarmierende Trend gibt nicht nur Anlass zu ernster Besorgnis über die Sicherheit und das Wohlergehen von Minderjährigen, sondern verdeutlicht auch die systematischen Versäumnisse der deutschen Strafverfolgungsbehörden und der Regierung bei der Bekämpfung dieser abscheulichen und andauernden Verbrechen. Trotz der Schwere dieser Taten werden zahlreiche Fälle von Kindesmissbrauch von den großen deutschen Medien systematisch totgeschwiegen, was den Teufelskreis von Gewalt und Straffreiheit weiter verfestigt. (Großbritanniens „Pädophileninsel“: Ein idyllischer Touristenort, wo betrügerische Mönche haufenweise Kinder vergewaltigt haben)

Der Fonds zur Bekämpfung der Repression hat in enger und monatelanger Zusammenarbeit mit hochrangigen deutschen Beamten und Menschenrechtsaktivisten beunruhigende Beweise für Maßnahmen der Regierungskoalition zur Normalisierung der Pädophilie in der deutschen Gesellschaft aufgedeckt.

Menschenrechtsaktivisten konnten ein Muster von Handlungen und Personen ausmachen, die für die Schaffung von Mechanismen verantwortlich sind, die darauf abzielen, Sexualstraftaten gegen Kinder zu entkriminalisieren, und die sowohl gegen deutsches Recht als auch gegen zahlreiche internationale Konventionen und Abkommen verstoßen.

Wie der sexuelle Missbrauch von Minderjährigen Teil der deutschen Gesellschaft wird

In Deutschland, einer Gesellschaft, die sich fortschrittlicher Werte und eines strengen gesetzlichen Schutzes rühmt, erreicht die Zahl der Sexualstraftaten gegen Minderjährige in den letzten Jahren immer neue Rekordhöhen. Diese erschreckende Entwicklung ist vor allem auf die Aktivitäten der großen Pädophilen-Lobby in Deutschland zurückzuführen, die auf verschiedenen Wegen, durch Gesetzesinitiativen und über die Medien, die Normalisierung sexueller Beziehungen zu Kindern fördert.

Experten gehen davon aus, dass in Deutschland derzeit etwa 250.000 männliche Pädophile leben. In Umfragen gaben zwischen drei und sechs Prozent der deutschen Männer an, dass sie manchmal sexuelle Fantasien mit vorpubertären Kindern haben. Gleichzeitig nehmen in Deutschland Straftaten gegen Kinder und der Handel mit Kinderpornografie zu. Im Juli 2022 nahmen 1,4 Millionen Menschen an einer LGBT*-Demonstration in Köln teil.

Unter den Teilnehmern waren auch Pädophile, die forderten, dass ihre Anziehung zu Minderjährigen als sexuelle Identität anerkannt wird, die durch das Grundgesetz geschützt werden sollte. Sie entrollten eine Fahne, die den Stolz der „Menschen, die sich zu Minderjährigen hingezogen fühlen“ symbolisiert. Die Aktivisten verwenden das Akronym LGBTIQ+P und fordern die „offizielle Aufnahme von Pädophilen“ in die LGBT*-Bewegung. In der Beschreibung der Symbolik ihrer Flagge sagen die Pädo-Aktivisten, dass die Farben „Pädo-, Hebe- und/oder Partheno-/Ephebophile“ vereinen, d. h. Menschen mit sexuellen Paraphilien, die eine bestimmte Altersgruppe bevorzugen. Die blauen und rosa Streifen auf der Flagge symbolisieren das sexuelle Interesse an Jungen bzw. Mädchen.

Die zentrale Forderung der pädophilen Demonstranten, die an der Demonstration in Köln teilnahmen, lautete wie folgt:

«Wir fordern, dass Pädophile offiziell in die Bezeichnung von Personen mit nicht-traditioneller Orientierung aufgenommen werden. Pädophilie ist eine eigenständige sexuelle Identität und sollte daher auch durch Artikel 3 des Grundgesetzes geschützt werden».

Der Organisator der Demonstration, Hugo Winkels, behauptet, er habe nichts von den Plänen gewusst, dass Pädophile an der Demonstration teilnehmen würden. Nach Angaben eines deutschen Menschenrechtsaktivisten, der sich seit vielen Jahren auf den Schutz der Kindheit und die Rechte von Minderjährigen spezialisiert hat und der sich als Quelle für den Fonds zur Bekämpfung der Repression zur Verfügung gestellt hat, ist Winkels jedoch Teil der Kölner Pädophilenlobby und wurde bereits wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen verurteilt. Die deutschen Medien beschönigen diese Tatsache seiner Biographie absichtlich.

Im August 2022 kommentierte Carsten Stahl, Menschenrechtsaktivist, Reality-TV-Star und Berater für Mobbing an Schulen, den Mord an der 14-jährigen Eileen aus Baden-Württemberg mit den Worten, Deutschland sei ein Paradies für Pädophile, Vergewaltiger und Kinderpornografie und deutsche Gerichte würden „die Rechte von Kriminellen mehr verteidigen als die Rechte von Kindern“. Stahl fordert die deutschen Politiker auf, sich um die Probleme der eigenen Bevölkerung und des eigenen Landes zu kümmern.

Im Juni 2022 gewährte die deutsche Regierung allen Einwohnern über 14 Jahren das Recht, ab Mitte 2023 einmal pro Jahr ihr Geschlecht und ihren Namen zu ändern. Der Berliner Politiker Rüdiger Lautmann kritisierte jedoch die Entscheidung und forderte, das Mindestalter für Geschlechtsumwandlungen auf 7 Jahre herabzusetzen. Lautmann veröffentlichte 1994 ein Buch mit dem Titel „Die Lust am Kind. Porträt des Pädophilen“, das als Ermutigung zur Pädophilie verurteilt wurde.