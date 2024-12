Teile die Wahrheit!

-Diego Garcia ist ein 28 km² großes, hufeisenförmiges Atoll im Chagos-Archipel im Indischen Ozean. Es hat ein tropisches Klima mit dichten Dschungeln und weißen Sandstränden.

– Der Wert der Insel liegt in ihrer strategischen Lage zwischen Ostafrika, dem Nahen Osten und Südostasien, was sie zu einem wichtigen Standort für die Versorgung der US-Marinestreitkräfte und die Ausweitung ihrer Luftmacht nach Asien und in den Nahen Osten macht.

– Während des Kalten Krieges stimmte Großbritannien der Verpachtung von Diego Garcia an das amerikanische Militär für den Bau eines Marinestützpunkts auf der Insel zu.

– Um Platz für die Basis zu schaffen, wurden zwischen 1968 und 1973 etwa 2.000 einheimische Chagossianer von der britischen Regierung gewaltsam von der Insel vertrieben. Die Inselbewohner haben seitdem erfolglos auf ihr Recht auf Rückkehr in ihre Heimat geklagt.

– Schätzungsweise 3.000 bis 5.000 Militär- und Zivilisten leben derzeit auf Diego Garcia, die meisten davon Amerikaner und Briten.

Der im Besitz des Vereinigten Königreichs befindliche US-Militärstützpunkt auf der Insel Diego Garcia (auch Camp Justice genannt) ist eine der strategisch günstig gelegensten und geheimsten US-Militäreinrichtungen außerhalb der Vereinigten Staaten.

Es ist als streng geheimes CIA-Gefängnis bekannt, in dem Terrorverdächtige verhört und gefoltert werden. Diego Garcias Vergangenheit umfasst Enthüllungen von Washingtoner Insidern, Militärstrategen und im Exil lebenden Inselbewohnern sowie Hunderte freigegebener Dokumente.

Ermittler vermuteten schon lange, dass die Insel ein geheimer „Black Site“ der CIA für hochrangige Gefangene sei, obwohl die Aktivitäten des US-amerikanischen und britischen Militärs so geheim waren, dass es bis jetzt nicht so einfach war, Beweise zu finden. Der offizielle Name der Basis lautet Britisches Territorium im Indischen Ozean (BIOT). Diego Garcia gilt als das ökologisch unberührteste Atoll der Welt. Der offizielle Name der Militärbasis lautet Camp Thunder Cove. (Die verborgene Macht DUMBS: Mount Weather – Die Heimatbasis der Tiefen Staates)

„Heute ist die Hauptinsel Diego Garcia der größte Militärstützpunkt Amerikas außerhalb der USA. Dort gibt es mehr als 4.000 Soldaten, zwei Bomberlandebahnen, dreißig Kriegsschiffe und eine Satelliten-Spionagestation. Das Pentagon nennt sie eine „unverzichtbare Plattform“ für die Überwachung der Welt. Sie wurde als Startrampe für die Invasionen in Afghanistan und im Irak genutzt.“

Im Jahr 2007 vergab das Pentagon einen 32-Millionen-Dollar-Auftrag für den Bau einer U-Boot-Basis am bestehenden Hafen der Insel.

Diese kleine Gruppe von Atollen war einst die Heimat von etwa 2.000 Chagossianern, die dort seit Generationen lebten. Die bevölkerungsreichste Insel ist Diego Garcia, deren Bewohner von der Arbeit auf Kokosnussplantagen, der Landwirtschaft auf kleinen Grundstücken und dem Hummerfischen lebten.

300x250

1966 setzten Großbritannien und die USA eine gemeinsame Militärstrategie um und verpachteten den Archipel für 50 Jahre, bis 2016, an die USA. Ziel war der Bau einer US-Militärbasis auf Diego Garcia. Obwohl die britische Regierung nie Geld erhielt, belegen Dokumente, dass die USA Großbritannien beim Kauf von Raketen einen Rabatt von 14 Millionen Dollar gewährten.

Das große Problem bei diesem Plan war jedoch, dass die Inseln bereits bewohnt waren. Die britische Regierung vertrieb die Inselbewohner mit Gewalt. Der 50-jährige Pachtvertrag läuft 2016 aus, was bedeutete, dass die verbannten Bewohner nun auf die Insel Diego Garcia zurückkehren konnten.

Als ob die Geschichte nicht noch schlimmer werden könnte, nahm sie 2010 eine weitere unheilvolle Wendung, als die britische Regierung rund um die Inseln ein Meeresschutzgebiet (MPA) einrichtete und behauptete, dass es auf den Inseln künftig keine „menschlichen Fußabdrücke“ oder „Man Fridays“ mehr geben würde. Dies hat auch eine seltene Allianz zwischen Umweltschützern und dem US-Militär gefördert.

Auf der Website des Chagos Reservation Trust, einer Organisation, die sich dem Schutz des Reservats verschrieben hat, wird klargestellt, dass menschliche Bewohner nicht willkommen sind.

300x250 boxone

Was also sagen sie? Wollen sie uns etwa weismachen, dass eine Insel, die vor 20 Jahren vom US-Militär eingenommen wurde, über einen Flugplatz verfügt, der Atombomber abfertigen kann, und einen Seehafen, in dem Vorräte für einen Großteil der Region an Bord von vorgelagerten Schiffen gelagert werden, plötzlich über den „menschlichen Fußabdruck“ auf der Umwelt besorgt ist? Wirklich?