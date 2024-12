Wir leben wirklich in der Endzeit und 2025 wird ein Albtraum

Teile die Wahrheit!

Viele Menschen scheinen ein grundlegendes Missverständnis darüber zu haben, wo wir uns im großen Ganzen befinden. Wir leben nicht in einer Zeit des endlosen Friedens und Wohlstands. Von Michael Snyder

Stattdessen leben wir in einer Zeit des Krieges, des Hungers, der Seuchen und großer Naturkatastrophen. Wir leben wirklich in der Endzeit, und das kommende Jahr wird von einer Krise nach der anderen erfüllt sein.

Die gute Nachricht ist, dass Sie dabei sein können. Die gesamte Menschheitsgeschichte hat auf dieses besondere Kapitel hingearbeitet, und Sie gehören zu den Glücklichen, die es erleben werden.

Dem Institute for Economics & Peace zufolge ist die Zahl der gegenwärtigen militärischen Konflikte die höchste seit dem Zweiten Weltkrieg …

Ukraine, Gaza, Sudan, Äthiopien, Afghanistan, Syrien, Demokratische Republik Kongo, Kolumbien … und so weiter. Es gibt bis zu 56 aktive Konflikte auf der Welt, die höchste Zahl seit dem Zweiten Weltkrieg. Darüber hinaus haben diese eine zunehmend internationale Komponente, da 92 Länder in Kriege außerhalb ihrer Grenzen verwickelt sind.

Dies sind Daten aus dem neuesten Global Peace Index, der jährlich vom Institute for Economics & Peace (IEP) erstellt wird, einem Think Tank, der alles von Militärinvestitionen und den Kosten der Gewalt bis hin zu Militärgesetzen und Todesfällen im Kampf in 163 Staaten und Territorien analysiert. „Die Informationen zu bekommen ist eine Herausforderung, aber sie ermöglichen es uns, Dynamiken zu vergleichen. Und was wir sehen, ist eine Verschlechterung des Friedens im letzten Jahrzehnt, insbesondere in den letzten fünf Jahren“, sagt Michael Collins, Exekutivdirektor des IEP.

Ja, wir leben tatsächlich in einer Zeit der Kriege und Kriegsgerüchte. (US-Militär untersucht, ob ein Atomkrieg gegen Russland Milliarden Menschen verhungern lassen würde (Video))

Tatsächlich gab es diese Woche noch mehrere weitere äußerst besorgniserregende Entwicklungen. Eine detaillierte Analyse finden Sie in einem Artikel, den ich gerade geschrieben habe: „Der Dritte Weltkrieg heizt sich an mehreren Fronten auf, aber die meisten Amerikaner haben keine Ahnung“ .

Nächstes Jahr um diese Zeit wird unsere Welt ganz anders aussehen als heute. Die Staats- und Regierungschefs auf der ganzen Welt haben ein schlimmes „Kriegsfieber“ entwickelt, und wir sind einem Atomkrieg näher als je zuvor.

Gleichzeitig nimmt der Hunger in vielen Regionen der Welt weiter zu.

Wenn Sie genügend zu essen haben, sollten Sie sehr dankbar sein, denn es gibt zig Millionen Hungernde, die sofort mit Ihnen tauschen würden.

Tatsächlich leiden derzeit allein im Sudan zig Millionen Menschen an schwerem Hunger …

Mehr als die Hälfte der Bevölkerung dieses 50-Millionen-Einwohner-Landes leidet unter schwerem Hunger. Schätzungsweise sterben täglich Hunderte an Hunger und hungerbedingten Krankheiten.

Laut Reuters läuft eine Frau namens Fleg jeden Tag zwei Stunden hin und zurück, nur um ein paar Blätter zu pflücken, damit sie ihren Magen mit einem „kaum essbaren Brei“ füllen kann …

Also machen sich Fleg und andere ausgemergelte Frauen aus dem Lager jeden Tag nach Sonnenaufgang auf den zweistündigen Marsch in den Wald, um Blätter von Büschen zu pflücken. Bei einem kürzlichen Ausflug aßen einige die Blätter roh, um ihren Hunger zu stillen. Zurück im Lager kochten die Frauen die Blätter, indem sie sie in einem Topf mit Wasser kochten, das sie mit Tamarindensamen bestreuten, um den bitteren Geschmack abzumildern.

Für Fleg und Tausende andere im Lager ist der kaum essbare Brei ein alltägliches Grundnahrungsmittel. Es reicht nicht. Einige sind verhungert, sagen Lagerärzte. Flegs Mutter ist eine von ihnen.

„Ich kam hierher und fand nichts zu essen“, sagte Fleg. „Es gibt Tage, an denen ich nicht weiß, ob ich lebe oder tot bin.“

So leben die Menschen auf der anderen Seite des Planeten wirklich.