Enthüllt: Die mysteriösen Botschaften, die in Leonardo da Vincis „Abendmahl“ versteckt sind! (Video)

Eines der berühmtesten und umstrittensten Gemälde Leonardo da Vincis ist sein Fresko „Das letzte Abendmahl“ aus dem späten 15. Jahrhundert.

Überall in der Komposition sind verschiedene Symbole zu sehen, deren Bedeutung bis heute umstritten und unklar ist. Seit Jahrhunderten versuchen Gelehrte und Kunsthistoriker herauszufinden, was Leonardo seinem Publikum mit diesem außergewöhnlichen Werk genau sagen wollte.

In dieser ersten Folge der neuen Patheos-Reihe über Kunst und Religion untersuchen wir die verschiedenen Botschaften, die in diesem beliebten Stück verborgen sind, und versuchen zu entschlüsseln, was sie sind und was sie über Leonardo, Jesus, das letzte Abendmahl und den Glauben aussagen.

Analyse von Leonardo da Vincis „Das letzte Abendmahl“: Geheimnisse und Symbolik

Das wohl berühmteste Gemälde Leonardo da Vincis ist seine Darstellung des „Abendmahls“ aus dem 15. Jahrhundert. Obwohl da Vinci nicht der erste Künstler war, der diese heilige Szene aus dem Leben Christi darstellte, hat sein einzigartiger Ansatz seine Version über Jahrhunderte hervorstechen lassen.

Dieses kraftvolle Kunstwerk war Gegenstand zahlreicher Theorien und Spekulationen, von denen sich viele mit den geheimnisvollen Botschaften befassen, die angeblich im Gemälde verborgen sind. Lassen Sie uns die komplexe Symbolik und die verborgenen Erzählungen erkunden, die da Vinci nach Ansicht von Wissenschaftlern und Enthusiasten in dieses ikonische Werk eingebettet hat.

Kontext und Ort. „Das letzte Abendmahl“ befindet sich an einer prominenten Stirnwand im Speisesaal des Klosters Santa Maria delle Grazie in Mailand. Allein die Platzierung ist bedeutungsvoll. (Geheimes Gewölbe unter dem Vatikan nach 500 Jahren geöffnet und birgt erschreckende Entdeckung – Hier enden die Lügen! (Video))

Wie passend, dass diese Darstellung einer heiligen Mahlzeit an einem Ort ausgestellt wird, an dem Mahlzeiten eingenommen werden, um die Verbindung zwischen der körperlichen und der geistigen Nahrung, die Christus bereitstellt, zu verstärken.

Zentrale Szene und Anordnung. Das Gemälde fängt den dramatischen Moment unmittelbar nach Christi Ankündigung ein, dass einer der Apostel ihn verraten würde.

Da Vinci platziert Jesus in die Mitte der Komposition und verwendet geschickt eine dreieckige Formation, um die Heilige Dreifaltigkeit zu symbolisieren. Die Apostel, aufgeteilt in vier Dreiergruppen, schaffen eine symmetrisch ausgewogene Szene, die das Konzept der Dreifaltigkeit kontinuierlich hervorhebt.

Symbolik von Judas Iskariot

Unter den zahlreichen Symbolen sticht Judas Iskariot als bedeutende Figur hervor. Verschiedene Elemente rund um Judas heben seinen berüchtigten Verrat an Jesus hervor:

Position und Aussehen : Judas‘ Kopf ist tiefer als der aller anderen, was optisch auf seinen moralischen Niedergang hindeutet. Darüber hinaus ist sein Teint merklich dunkler, was die schattenhafte Natur seiner Handlungen betont.

Objekte : Judas hält einen Beutel mit Geld, vermutlich die 30 Silberstücke, die er für den Verrat an Jesus bekommen hat. Er wird außerdem als Linkshänder dargestellt, ein Detail, das in der Antike finstere und böse Neigungen symbolisierte.

Verschüttetes Salz : Judas hat einen Behälter mit Salz umgestoßen und dessen Inhalt auf den Tisch verschüttet. Im biblischen Kontext symbolisiert Salz den Bund. Indem Judas es verschüttet, symbolisiert er den Bruch seines heiligen Bundes mit Christus und die Ablehnung von Reinheit, Treue und Freundschaft.

Symbolik des Heiligen Petrus

Auch der heilige Petrus, der oberste Apostel, trägt in dem Gemälde eine verborgene Symbolik in sich: