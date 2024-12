Teile die Wahrheit!

Wenn Russland über genug Oreschnik-Raketen verfügt, wird der Einsatz von Atomwaffen praktisch nicht mehr notwendig sein, erklärt Präsident Wladimir Putin. Daher sollte man derzeit nicht an der Nukleardoktrin, sondern an der Vervollkommnung des neuen Raketensystems arbeiten.

Eine ausreichende Zahl der Raketensysteme „Oreschnik“ im Dienste der russischen Streitkräfte senkt die Notwendigkeit eines Atomwaffeneinsatzes auf ein Minimum. Dies hat der russische Präsident Wladimir Putin am Dienstag während einer Sitzung des nationalen Menschenrechtsrates in Moskau erklärt.

Damit antwortete das Staatsoberhaupt auf die Frage einer Journalistin bezüglich der Verschärfung der russischen Nukleardoktrin. Putin präzisierte, dass Moskau das Dokument nie verschärft, sondern optimiert habe. Nun zeige die Entwicklung von Oreschnik, dass Russland sich vorrangig mit diesem Raketensystem und nicht mit der Nukleardoktrin beschäftigen sollte. RIA Nowosti zitierte den Staatschef mit den Worten:

„Im Großen und Ganzen müssen wir jetzt nicht die Nukleardoktrin, sondern Oreschnik verbessern. Denn wenn man es begreift, macht eine ausreichende Zahl dieser modernen Systeme den Einsatz von Atomwaffen so gut wie nicht mehr notwendig.“

Der Präsident betonte, dass die Russische Föderation „sorgfältig und zurückhaltend“ vorgehe. Wenn nötig, werde das Land aber seinen Willen demonstrieren.

Zum ersten Mal war die Existenz der Oreschnik-Rakete am 21. November 2024 bekannt geworden. Putin teilte damals mit, dass russische Truppen mit dieser Waffe einen ukrainischen Maschinen- und Raketenbaubetrieb in der Stadt Dnjepr angegriffen hätten. Mit diesem Schlag habe Russland die ATACMS-Angriffe vonseiten der Ukraine vergolten. (Kriegshetzer des Tiefen Staates in Panikmodus, während Trump und Putin darauf arbeiten einen Atomkrieg zu vermeiden)

Übersetzt aus dem Russischen. Der Artikel ist am 4. Dezember 2024 zuerst bei RIA Nowosti erschienen:

Der Westen sieht seine letzte Chance auf einen Sieg über Russland

Seitdem bekannt ist, dass Russland über den Raketentyp „Oreschnik“ verfügt, häufen sich in westlichen Medien unterschiedlichste Vorschläge zu Friedensabkommen mit der Ukraine. Könnte es sein, dass diese nur dazu dienen, das russische Volk zu spalten?

Die „Erscheinung des Oreschnik vor dem Volk“ hatte einen paradoxen Effekt: Sofort wurden von der anderen Seite der Front Rufe nach Frieden, Waffenstillstand und Aussetzung der Feindseligkeiten laut. „Haltet den Zug an, wir müssen aussteigen!“ – schrie der kollektive Westen.

Jeden Tag präsentieren uns die westlichen Medien immer neue Ideen, was man Moskau anbieten könnte, ohne dabei Kiew zu sehr zu kränken und die Europäer völlig in den Ruin zu treiben, während gleichzeitig Trumps Gesicht gewahrt bleibt – Trumps Gesicht ist bei alledem natürlich das Wichtigste.

Es wird vorgeschlagen, aus den verbleibenden Gebieten der Ukraine Südkorea zu machen, sodass Russland samt seinen neuen Regionen die Rolle von Nordkorea übernehmen würde. Anstelle einer Grenze zwischen den Ländern wird es dann eine Demarkationszone geben, in der westliche Friedenstruppen stationiert werden sollen.

Vorgeschlagen wird auch eine Teilung nach dem Vorbild von West- und Ostdeutschland, wobei Noworossija (Neurussland) die Rolle Ostdeutschlands übernehmen sollte. Nach diesem Plan erhalten die von Russland befreiten Gebiete keine internationale Anerkennung, sondern einen gewissen Status quo und einen labilen Frieden, der besser sein soll als ein glorreicher Krieg.

Es wird auch eine Option wie Südzypern in Betracht gezogen, wobei Noworossija ein nicht anerkanntes Nordzypern wäre.

Weiter wird vorgeschlagen, die Ukraine wie Israel mit Waffen und Ausrüstung vollzustopfen, den lokalen militärisch-industriellen Komplex zu sponsern und die Armee mithilfe westlicher Ausbilder zu vergrößern und auszubilden. Diese Option versetzt Europa in Angst und Schrecken:

„Warum benötigen wir eine so mächtige Armee mit einem solchen militärisch-industriellen Komplex an unserer Grenze? Und was passiert, wenn dort ein uns feindlicher Führer an die Macht kommt?“

Die Europäer sind nervös, aber natürlich fragt sie niemand.

Es wird auch die Möglichkeit erwogen, so etwas wie Finnland zu schaffen – aber nicht als das der NATO beigetretene Land, sondern als seine frühere Version, die Neutralität praktizierte und geschickt sowohl von der UdSSR als auch von Westeuropa profitierte.