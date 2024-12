Es war jahrelang verschlossen: Papst öffnet heiliges Petersdom-Tor – „der Papst der Apokalypse“ – Endzeitprophezeiung der Päpste!

9. Sollten sich Katholiken über die Prophezeiungen der Päpste Sorgen machen?

Nein. Es handelt sich nicht um eine anerkannte Erscheinung und die Beweislage spricht dafür, dass es sich um eine Fälschung aus dem Jahr 1590 handelt.

Grundsätzlicher noch: Jesus wies darauf hin, dass wir den Zeitpunkt des Endes nicht kennen würden. Entsprechend der Warnung unseres Herrn haben auf der Bibel basierende Vorhersagen des Endes der Welt eine düstere Erfolgsbilanz. Und der Versuch, den Zeitpunkt des Endes auf der Grundlage einer nicht genehmigten Privatoffenbarung vorherzusagen, die Anzeichen einer Fälschung aufweist, ist noch törichter.

Wir sollten Gott vertrauen, nach seinem Wort leben und die Zukunft in seine Hände legen.

Wie Jesus sagte:

Sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jeder Tag hat genug Plage für den Tag (Matthäus 6:34).

Der Mainstream berichtet derweil:

Papst Franziskus hat in einer symbolträchtigen Zeremonie an Heiligabend die seit mehreren Jahren verschlossene Heilige Pforte des Petersdoms geöffnet. Damit hat das Heilige Jahr der katholischen Kirche offiziell begonnen.

Franziskus (88) klopfte im Rollstuhl sitzend mehrmals an die schwere Bronzetür, worauf Helfer diese von innen öffneten. Der wegen eines schweren Knieleidens auf einen Rollstuhl angewiesene und gesundheitlich angeschlagene Franziskus saß zuvor vor der Schwelle der Tür und verharrte für einen Moment im stillen Gebet. Nachdem die Tür geöffnet worden war, wurde er über die Schwelle in den Petersdom gefahren.

„Brüder und Schwestern, in der Weihnacht des Herrn bereiten wir uns darauf vor, die Heilige Pforte im Glauben zu betreten. Die Schritte unseres Weges sind die Schritte der ganzen Kirche, Pilgerin in der Welt und Zeugin des Friedens“, sagte Franziskus. Mit dem Überschreiten der Schwelle träten die Gläubigen in die „Zeit der Barmherzigkeit und der Vergebung“ ein.

Anschließend zelebrierte der Pontifex im Petersdom die traditionelle Christmette. Franziskus ermahnte die Gläubigen in seiner Predigt, die Hoffnung als „Pilger des Lichts in die Finsternis der Welt zu bringen“. „Dies ist die Nacht, in der sich die Tür der Hoffnung für die Welt weit geöffnet hat; dies ist die Nacht, in der Gott zu jedem Einzelnen sagt: Auch für dich gibt es Hoffnung!“

Heilige Jahre in der Regel nur alle 25 Jahre

Die katholische Kirche feiert in der Regel alle 25 Jahre ein sogenanntes Heiliges Jahr, auch Jubeljahr genannt. Nach katholischem Verständnis können Gläubige während eines Jubeljahres durch Gebet und Buße einen Ablass ihrer Sünden erlangen. Dazu gehört auch die Wallfahrt nach Rom sowie das Durchschreiten Heiliger Pforten. Das Heilige Jahr 2025 endet offiziell am 6. Januar 2026.

Es steht unter dem Motto „Peregrinantes in Spem – Pilger der Hoffnung“. Dieses Motto soll nach Franziskus‘ Worten die Gläubigen weltweit anspornen, die „Hoffnung dorthin zu bringen, wo sie verloren gegangen ist“. Etwa „in die langen und leeren Tage der Gefangenen, in die engen und kalten Zimmer der Armen, an die Orte, die von Krieg und Gewalt geschändet sind“.

