Globaler Kältereport: Kältewelle in Indien – eingegrabene Station in der Antarktis – arktischer Ausbruch in den USA

Der Winter auf der Nordhemisphäre nimmt Fahrt auf, was sich in der rasant steigenden Zahl der Meldungen abzeichnet. Als Schwerpunkt extrem kalten Winterwetters kristallisiert sich immer mehr Zentral- und Ostasien heraus. Aber auch in Teilen der USA setzte zu diesem Wochenende extremes Winterwetter ein.

Und bei uns in Mitteleuropa? Nach Abklingen der Kältewelle zu Beginn der letzten Woche bleibt festzustellen, dass es bei uns vorerst nicht wieder richtig kalt wird – ist das nun Pech oder haben wir Glück?

Meldungen vom 25. November 2024:

Starke Schneefälle in Frankreich

Nach den heftigen Schneefällen der letzten Woche in UK wird nun auch das europäische Festland von starkem Schneefall und eisiger Kälte in Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Österreich und Italien heimgesucht.

Die Skigebiete nutzen die Gaben, und viele haben schon früh geöffnet.

In Frankreich gab es in den letzten Tagen bemerkenswerte Schneefälle, und Paris erlebte die größte Schneemenge in der Frühsaison seit 55 Jahren, seit 1969. Der Schnee, der Ende letzter Woche fiel, verwandelte die Stadt des Lichts in eine weiße Decke:

Auch die Nachbarländer wurden nicht verschont, Reiseverzögerungen und Stromausfälle waren an der Tagesordnung.

In höheren Lagen war der Schnee besonders beeindruckend. In den bayerischen Alpen und in den Schweizer Skigebieten wie Zermatt und Verbier hat es bereits sehr früh geschneit. In Österreich haben die Tiroler Hänge in nur zwei Tagen 80 cm Schnee erhalten. In Italien bereiten sich die Dolomiten auf einen Zustrom von Besuchern vor, und es werden dort „makellose Skibedingungen“ gemeldet.

In den französischen Alpen berichten Skigebiete wie Tignes und Val Thorens von außergewöhnlichen Bedingungen mit einer Schneehöhe von bis zu einem Meter, was eine frühzeitige Öffnung zur Folge hat.

Viel Schnee auch in der Türkei

Auch Osteuropa ist betroffen, insbesondere die zentralen und östlichen Regionen der Türkei.

Von Kayseri bis Niğde erwachten die Städte mit starkem Schneefall, wobei verbreitet Tiefstwerte von -5°C gemeldet wurden. In Kayseri begannen die Flocken am frühen Samstagabend. Die Behörden arbeiteten mit Hochdruck daran, die Straßen in den Bergregionen zu räumen, und auf dem Berg Erciyes, einem beliebten Skigebiet, fielen Schneemengen um 50 cm. In den höheren Lagen herrschten regelrechte Whiteout-Bedingungen. (Video!)

Winterwetter erreicht die USA

Die Hurrikansaison 2024 liegt hinter uns – mit nur 18 der 33 von Michael Mann vorhergesagten Stürme, die tatsächlich eintrafen – und die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die Winterstürme.