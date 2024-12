Große Studie warnt: Geimpfte verursachen bei Ungeimpften „schwere Nebenwirkungen“

10 Shocking Stories the Media Buried Today

Tausende Ärzte fordern Aussetzung der mRNA-„Impfstoffe“ aufgrund des Anstiegs von Turbokrebs und der überzähligen Todesfälle

Tausende renommierte Ärzte und medizinische Spezialisten aus aller Welt fordern ein sofortiges Aussetzen der mRNA-Impfstoffe und verweisen auf alarmierende Gesundheitsrisiken, darunter einen deutlichen Anstieg von Herzinfarkten und Blutgerinnseln sowie einen beispiellosen Anstieg der Turbokrebsfälle.

Die Koalition internationaler Mediziner unter Führung prominenter Persönlichkeiten wie dem Kardiologen Dr. Aseem Malhotra hat am Montag die als HOPE Accord bekannte Petition gestartet.

In der Petition wird ein sofortiges Aussetzen der mRNA-Impfstoffe gegen COVID-19 gefordert. Die Petition verweist auf eine wachsende Zahl von Beweisen, die diese mit einem Anstieg von Herzinfarkten, Schlaganfällen und Turbokrebserkrankungen sowie einem beunruhigenden Anstieg von Behinderungen und überzähligen Todesfällen in stark geimpften Bevölkerungsgruppen in Verbindung bringen.

In der Petition werden fünf dringende Punkte hervorgehoben, darunter die Notwendigkeit unabhängiger Untersuchungen, um die Sicherheit und Wirksamkeit der COVID-19-Impfstoffe neu zu bewerten und ihre langfristigen Auswirkungen auf den menschlichen Körper zu erforschen.

Es unterstreicht auch die dringende Notwendigkeit, durch die Impfstoffe geschädigte Personen zu unterstützen und zu entschädigen , indem ihr Leiden durch spezialisierte Kliniken und multidisziplinäre Behandlungen anerkannt wird.

Der vollständige Brief wurde am Montag unter www.doctoraseem.com frei zugänglich gemacht . Das HOPE-Abkommen, das eine sofortige Aussetzung und unabhängige Untersuchung der mRNA-Gentherapie fordert, kann unter www.thehopeaccord.org gelesen und unterzeichnet werden .

Klare Beweise für Schäden wurden von den Aufsichtsbehörden absichtlich ignoriert, heißt es in Dr. Malhotras begleitendem offenen Brief an den britischen General Medical Council (GMC). Er beschreibt die anhaltende Förderung von mRNA-Impfstoffen als eine Krise der öffentlichen Gesundheit, die durch Gruppendenken, Interessenkonflikte und unterdrückte wissenschaftliche Debatten angetrieben wird.

Malhotra liefert Belege aus von Experten überprüften Studien, in denen klinische Tests neu analysiert werden. Diese kommen zu dem Schluss, dass die schweren Schäden durch Impfstoffe jeden möglichen Nutzen überwiegen, sogar für Hochrisikogruppen.

Die Petition wurde von mehr als tausend führenden Ärzten und medizinischen Spezialisten unterzeichnet, darunter auch Angus Dalgleish, emeritierter Professor für Onkologie. Er gab bekannt, dass er im Zusammenhang mit Auffrischungsimpfungen aggressive Krebsrückfälle beobachtet habe, die er auf eine durch die Impfung hervorgerufene Unterdrückung der T-Zellen zurückführt.

