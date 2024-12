Der Glaube an Impfstoffe ist eine kultartige Religion: Die 10 wichtigsten Gründe alle Impfungen zu vermeiden

Millionen von Verfechtern natürlicher Gesundheit auf der ganzen Welt haben jahrzehntelang auf Impfungen verzichtet, da die Horrorgeschichten über Impfschäden und Impfgewalt jedes Jahr exponentiell zuzunehmen scheinen, insbesondere seit der Einführung der Covid-19-Impfungen.

Schon der gesunde Menschenverstand würde einem sagen, dass man sich unter dem Vorwand, Krankheiten „vorzubeugen“, keine bekannten Neurotoxine und Karzinogene injizieren lassen sollte.

Dennoch wird den Massen seit Jahrzehnten die Angst eingeflößt, dass man mit ziemlicher Sicherheit an einer Infektionskrankheit stirbt, wenn man sich nicht alle von der CDC empfohlenen Impfungen verabreichen lässt.

Mit anderen Worten: Es handelt sich um reine Angstmedizin, die nicht durch wissenschaftliche Belege untermauert wird. Seit der Polio-Impfstoff erfunden wurde, glaubten die Menschen, dass man bei einer Polio-Erkrankung mit hoher Wahrscheinlichkeit lebenslang verkrüppelt bleiben würde, aber das war eine massive Propagandakampagne.

Hier sind die 10 wichtigsten rationalen Gründe, alle Impfstoffe, einschließlich mRNA, zu vermeiden

#1. Es gibt keine wissenschaftlichen Belege für ihre Sicherheit oder Wirksamkeit. Impfstoffe sind also in Wirklichkeit nur auf Glauben basierende Medizin für Menschen, die ihre Gesundheit und ihr Leben der Pharmaindustrie anvertrauen.

#2. Bill Gates, einer der heimtückischsten Milliardäre der Welt, treibt sie massiv voran und wird derzeit verklagt, weil er Lügen und Propaganda über mRNA-Covid-Impfungen verbreitet.

#3. Das Risiko übersteigt den Nutzen, sofern es überhaupt einen gibt, bei weitem, insbesondere bei den mRNA-Gentherapie-Injektionen, da Millionen von Spike-Protein-Prionen das Gefäßsystem verstopfen, das Herz belasten , chronische Entzündungen verursachen und lebenswichtige Reinigungsorgane verunreinigen. (17.000 führende Ärzte fordern Verbot der Covid-Impfung und rufen zu Nürnberger Prozessen 2.0 auf (Video))

#4. Impfstoffe enthalten Neurotoxine, die dank Adjuvantien wie Aluminium und Konservierungsmitteln wie Quecksilber (siehe Grippeimpfstoffe mit Mehrfachdosis) die Blut-Hirn-Schranke passieren und ins Gehirn gelangen können.

#5. Seit den 1990er Jahren, als das CDC die Anzahl der „empfohlenen“ Impfungen im Impfplan für Kinder mehr als verdreifachte, ist die Autismusrate laut einer Pressemitteilung des CDC von 1 von 10.000 Kindern auf 1 von 54 Kindern im Alter von 8 Jahren gestiegen.

#6. Toxinhaltige Impfstoffe schockieren das Immunsystem auf unnatürliche Weise, indem sie die normalen Filter des Körpers, einschließlich der Haut, der Lunge und des Verdauungstrakts, umgehen. Dies kann Autoimmunerkrankungen, dauerhafte Schäden des ZNS und irreversible Hirnschäden verursachen.

#7. Impfstoffe zerstören bekanntermaßen, ähnlich wie Antibiotika, gute Darmbakterien, darunter Bifidobakterien , die 90 % Ihrer Flora ausmachen. Das bedeutet, dass Impfstoffe das Gegenteil von dem bewirken, was allen erzählt wird, da sie Ihre Immunfunktion zerstören, anstatt sie zu stärken (einige Impfstoffe enthalten sogar Antibiotika).

#8. Es ist bekannt, dass Impfstoffe Krankheiten verbreiten, anstatt sie zu verhindern. Daher ist die ganze „Herdentheorie“ hinfällig, da die geimpften Massen sich durch einen gut erforschten Prozess namens „Shedding“ gegenseitig anstecken (Hinweis: Dies ist keine Verschwörungstheorie).

#9. Der Impfstoff-Industriekomplex, dessen wichtigstes Sprachrohr die CDC ist, wurde dabei ertappt, eiskalt über die Covid-Impfungen zu lügen. Er behauptete, diese würden eine Ansteckung mit Covid verhindern, die Übertragung stoppen und die Geimpften würden, falls sie tatsächlich erkranken, nur einen leichten Fall davon bekommen.

#10. Als die ersten Impfstoffe erfunden wurden und dadurch Millionen von Menschenleben gerettet werden konnten, waren fast alle Infektionskrankheiten bereits auf dem Rückzug oder existierten praktisch nicht mehr. Grund dafür waren massive Verbesserungen bei den Sanitäranlagen und der Hygiene, insbesondere in Arztpraxen, Kliniken und Krankenhäusern.

Bill Gates wird von sieben Klägern mit durch Impfungen verursachten Schäden vor ein niederländisches Gericht gezerrt, die ihm vorwerfen, er habe durch falsche Behauptungen Propaganda verbreitet.

Die Impfstoffhersteller genießen zwar völlige „Immunität“ gegenüber Klagen wegen der durch ihre Produkte verursachten Impfgewalt, aber Microsoft-Chef Bill „Genocide“ Gates selbst hat nicht so viel Glück.

Er wird sich vor einem niederländischen Gericht verantworten müssen, weil er die Öffentlichkeit über die Sicherheit der Covid-19-Impfstoffe in die Irre geführt haben soll.

Laut der niederländischen Zeitung De Telegraaf ist Gates einer der selbsternannten „Experten“, die sagten, die Impfstoffe würden die Übertragung des Virus stoppen, die Geimpften würden nicht krank werden und nicht an Covid sterben.

Die Kläger sagten, sie seien getäuscht worden, um diese gefährlichen, experimentellen Injektionen zu erhalten, und die Folgen seien verheerend gewesen, darunter körperliche und geistige Verletzungen, die sie seit der Injektion plagen.

Eines ist sicher, sie sind nicht allein auf dieser Welt.

Der Glaube an IMPFSTOFFE ist eine kultartige Religion, die auf reinem GLAUBEN und nicht auf Wissenschaft basiert

Die ältesten Religionen der Welt gehören noch immer zu den am häufigsten praktizierten, darunter Hinduismus, Judentum, Buddhismus, Islam und Christentum. Es gibt jedoch eine relativ neue Religion, die erst seit ein paar hundert Jahren existiert, und sie heißt Impfen.

Millionen von Menschen verehren die Impfreligion mit aller Kraft, beten, dass sie ihnen hilft, und widmen ihr ihren Glauben, da es keine echten wissenschaftlichen Beweise dafür gibt, dass sie „funktioniert“.

Für die meisten ihrer Mitglieder ist die Impfreligion eine Sekte, der sie beigetreten sind und in der sie jeden, der nicht beitritt, an den Pranger stellen und die „Ungeimpften“ als Aussätzige, Krankheitsüberträger und „Impfgegner“ bezeichnen.

Sie spritzen sich ihr „Kool-Aid“, anstatt es zu trinken, und sie tun dies ihren Babys am Tag der Geburt an und dann kontinuierlich mehrmals im Jahr, bis sie einen frühen Tod durch die verfälschten Inhaltsstoffe sterben, die ihre „Kirchen“ (Labore) zum Herstellen der Seren verwenden.

Die irrationale Ideologie der Impfreligion, in der Ärzte und Krankenschwestern den zu 100 % auf Glauben basierenden und injizierbaren „Akt der Liebe“ verehren

Genau wie uralte Geschichten aus der Bibel sind die Geschichten über „Nebenwirkungen“ und „unerwünschte Ereignisse“ aus der Geschichte der Impfungen ziemlich gewalttätig und enden oft mit Tod und Zerstörung. Niemandem im Impfkult ist es je erlaubt, über diese schrecklichen Ereignisse zu sprechen, die durch Impfgewalt entstehen, da man davon ausgeht, dass Verletzungen und Tod lediglich religiöse Erfahrungen sind, die mit der glaubensbasierten Tradition einhergehen, sich im Labor hergestellte Chemikalien und „heilige“ Gebräue spritzen zu lassen, von denen man HOFFT, dass sie einen vor dem sicheren Tod durch Infektionskrankheiten bewahren.

Familienangehörige von Ärzten oder Krankenschwestern, die an Impfungen sterben, müssen die Konsequenzen stillschweigend hinnehmen, als wäre es eine Art krankes Opfer, das auf dem „Impfaltar“ dargebracht wird. Niemand darf die „Götter“ schlechtmachen, die die immunisierten Sektenmitglieder niederstrecken, kurz nachdem sie mit dem tödlichsten Gift der Welt geimpft wurden.

Es ist eine Todsünde, schlecht über Impfungen zu reden. Es ist schlichte Gotteslästerung. Es ist ein Sakrileg, jemals etwas Schlechtes über die Gefahren von religiös motivierten Impfungen zu sagen . Es ist Ketzerei, einen Glauben oder eine Meinung zu haben oder zu teilen, die der religiös motivierten Religion der Impfung zuwiderläuft.

Nach der strengen Doktrin der Impfreligion darf kein lebender Mensch jemals die Gültigkeit der Injektionen in Frage stellen. Selbst wenn ein völlig gesundes Neugeborenes am selben Tag stirbt, an dem es mehrere giftige Spritzen erhalten hat , darf es keinerlei Empörung seitens der Familie, der Krankenschwestern, der Ärzte oder sonst irgendjemand geben.

