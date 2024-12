Teile die Wahrheit!

Die Rallye von Bitcoin und Altcoins hat sich mit dem Wahlsieg von Donald Trump noch einmal beschleunigt. Dennoch ist die jüngste 1-Billionen-Dollar-Rallye der Kryptowährungen noch weit von dem Hype der Pandemiezeit entfernt.

Während Bitcoin in den letzten Wochen eine fulminante Rekordjagd hingelegt hat, notieren viele der bekannten Altcoins noch unter ihren Höchstständen der letzten Krypto-Boom. Da geht also noch deutlich mehr an FOMO, wenn man den aktuellen Bullenmarkt mit dem letzten vergleicht.

Krypto im Spotlight

Der umstrittene Krypto-Mogul Justin Sun aß in Hongkong strahlend eine Banane im Wert von 6,2 Millionen Dollar – ein Spektakel, das die Aufmerksamkeit auf Kryptowährungen lenkte, während die Branche versucht, eine historische Marktrallye auf Kurs zu halten.

Die Bananen-Installation ist das Werk des Konzeptkünstlers Maurizio Cattelan und trägt den Namen „Comedian“. Es besteht aus einer Banane, die mit Klebeband in 1.6 Metern Höhe an eine Wand geklebt ist.

Sun hatte das Kunstwerk letzte Woche bei Sotheby’s ersteigerte. Für Sun wird der auffällige Konsum zu einem Teil der Kunstgeschichte, und als Eigentümer der Skulptur hat er das Recht, das Werk mit einer neuen Banane zu manifestieren. (Breaking News aus Russland: Bitcoin offiziell als Eigentum anerkannt! 🇷🇺💰)

Das Kunstwerk, wie auch die Kryptowährung, erhalte seine Bedeutung letztlich aus einer zugrunde liegenden Idee, sagte der in China geborene Sun, der bis vor kurzem eher als Zielscheibe von Betrugsvorwürfen der US-Börsenaufsicht bekannt war, die er zurückweist.

Die Verbindung von Memes, Krypto und Kunst sei „sehr bedeutungsvoll“, sagte er in einem Interview.

Ausstellungen wie die von Sun am Freitag lenken das Spotlight auf den Krypotmarkt, der mit der Dynamik lebt oder stirbt, und in den die Kleinanleger noch nicht mit der FOMO-Intensität eingestiegen sind, wie es bei der Pandemie der Fall war.

Vielleicht aufgrund schmerzhafter Erinnerungen an das schnelle Platzen der Blase im Jahr 2021. Der zurückhaltende Krypto-Hype spiegelt sich auch in der Underperformance der Altcoins im Vergleich zum Bitcoin wider.

300x250

Altcoins weit von Höchststand entfernt, während Bitcoin Rekorde bricht

Investoren an der Seitenlinie

„Aus Sicht der Kleinanleger nimmt das Interesse eindeutig zu, da der Handel mit Bitcoin deutlich zugenommen hat“, sagte Josh Gilbert, Marktanalyst bei eToro. „Wir haben jedoch noch lange nicht die Niveaus erreicht, die wir in früheren Zyklen gesehen haben, was darauf hindeutet, dass wir eine große Schar von Kleinanlegern haben, die noch an der Seitenlinie stehen und abwarten.“

Wenn die Angst, etwas zu verpassen – FOMO – ihren Höhepunkt erreicht, springt die Spekulationslust von Bitcoin auf Altcoins über. Doch während Bitcoin auf Rekordkurs ist und an der Marke von 100.000-Dollar gekratzt hat, handeln viele Altcoins unter den Höchstständen von vor drei Jahren.

300x250 boxone

Ein weiterer relevanter Indikator ist die südkoreanische Kimchi-Prämie, die die Kosten für Bitcoin in Südkorea mit dem Offshore-Preis vergleicht. Während des Krypto-Hypes steigt die Prämie tendenziell an, derzeit ist dies jedoch nicht der Fall. Andernorts liegt ein globaler Index für den Markt für Non-fungible Token (NFT) – Blockchain-basierte digitale Sammlerstücke – bei nur einem Fünftel seines Allzeithochs.

„FOMO bei Privathändlern ist nicht auf das Niveau von 2021 zurückgekehrt“, sagte Jupiter Zheng, Partner bei der Kryptofirma HashKey Capital. „Nur ein Teil der Altcoins entwickelt sich gut.“