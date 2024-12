Jay-Z wird beschuldigt, zusammen mit P. Diddy bei einer drogengetränkten Afterparty ein 13-jähriges Mädchen vergewaltigt zu haben

Teile die Wahrheit!

Der Rapper Jay Z soll einer neuen Klage zufolge vor über zwei Jahrzehnten ein 13-jähriges Mädchen vergewaltigt haben.

NBC News berichtete , dass in der Klage, die erstmals im Oktober im südlichen Bezirk von New York eingereicht wurde, ursprünglich der umstrittene Rapper Sean „Diddy“ Coombs als Angeklagter aufgeführt war.

Allerdings wurde die Klage am Sonntag erneut eingereicht, um auch Jay Z einzubeziehen, dessen richtiger Name Shawn Corey Carter ist.

In der Klage wird behauptet, Carter und Combs hätten das Mädchen bei einer Afterparty der MTV Video Music Awards angegriffen, als sie noch kaum ein Teenager war.

Darin wird behauptet, dass das Mädchen, nachdem sie versucht hatte, ohne Eintrittskarte auf die Party zu gelangen, mehrere Limousinenfahrer angesprochen und versucht habe, sich hineinzumogeln.

NBC erklärt:

In der Klageschrift heißt es, ein Freund habe sie bei den VMAs in der Radio City Music Hall abgesetzt. Sie hatte kein Ticket und sprach verschiedene Limousinenfahrer an, um Zutritt zur Show oder einer After-Party zu erhalten.

Ein Fahrer, so die Klageschrift, habe ihr gesagt, er arbeite für Combs und sie „passe zu Diddys Vorstellungen“. Er lud sie zu einer Party im Anschluss an die Show ein und sagte ihr, sie solle später am Abend zu seinem Auto zurückkehren, nachdem er Carter und Combs transportiert habe, so die Klageschrift. (Pädo-Elite: Tom Hanks als Diddys „krankster Teilnehmer“ an Ermittlungen zur Pädophilie benannt (Video))

Später habe der Fahrer sie abgeholt, heißt es in der Klage, und nach 20 Minuten sei sie bei einem weißen Haus mit einer U-förmigen Auffahrt angekommen. Bei ihrer Ankunft musste sie ein Dokument unterschreiben, das sie für eine Geheimhaltungsvereinbarung hielt – und erhielt keine Kopie –, um die Party betreten zu können, auf der laut Klage viele Prominente und Leute waren, die Marihuana und Kokain konsumierten.

Man habe ihr ein Getränk angeboten, das sie „schwindelig und benommen machte und ihr das Gefühl gab, sie müsse sich hinlegen“, heißt es in der Klage.

Sie ging in ein Zimmer, um sich auszuruhen. Kurz darauf, so die Klage, betraten Combs und Carter das Zimmer und Combs sagte: „Sie sind bereit zum Feiern!“

300x250

Dann behauptet sie, Carter habe ihr die Kleider ausgezogen, sie festgehalten und vergewaltigt, während Combs und eine andere, nicht namentlich genannte Berühmtheit zusahen. Sie sagt, Combs habe sie ebenfalls vergewaltigt, während Carter und die Frau zusahen.

In der Klageschrift heißt es, sie habe sich dagegen wehren können, Combs oral zu befriedigen, indem sie ihm in den Nacken schlug, woraufhin er „aufhörte“.

Nach dem angeblichen Übergriff, so heißt es in der Klageschrift, „schnappte sie sich ihre Klamotten“ und ging. Sie machte sich auf den Weg zu einer Tankstelle, von wo aus sie ihren Vater anrief.

300x250 boxone

Carter gilt weithin als der vielleicht erfolgreichste Rap-Künstler aller Zeiten und derartige Anschuldigungen könnten seinem Ruf schaden.

Gemeinsam mit seiner Frau Beyoncé Knowles gilt das Paar als eines der ultimativen Powerpaare Hollywoods mit einem Nettovermögen von mehreren Milliarden Dollar.