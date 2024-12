Kissingers letzte Drohung enthüllt das dystopische Endspiel der Globalisten: „Bioingenieure müssen mit der KI koexistieren – oder sterben“

Teile die Wahrheit!

In seiner letzten Botschaft an die Menschheit ist Henry Kissinger Mitautor eines verstörenden Buches mit dem Titel Genesis, das letzte Woche veröffentlicht wurde. Kissingers letzte Botschaft an die Menschheit warnt, dass künstliche Intelligenz (KI) „Übermenschen“ hervorbringen werde, was bedeutet, dass gewöhnliche Menschen „nutzlos“ würden.

Kissinger starb letztes Jahr, doch seine Co-Autoren Eric Schmidt und Craig Mundie haben das Buch fertiggestellt, um seinem letzten Wunsch nachzukommen.

Ihre beunruhigende Botschaft: Um zu vermeiden, von hochentwickelten Maschinen überholt zu werden, müssen sich Menschen möglicherweise biologisch so verändern, dass sie nahtloser mit der KI verschmelzen können.

Sie argumentieren, dass Konzepte wie Gehirn-Computer-Schnittstellen zu einer Gesellschaft führen könnten, in der der Mensch neu definiert wird, um mit KI-Tools zusammenarbeiten zu können.

Die Autoren untersuchen sogar die dystopische Idee, genetische Erblinien zu schaffen, die speziell für die Interaktion mit KI entwickelt wurden.

Obwohl sie einräumen, dass dieses Szenario nicht wünschenswert ist – und warnen, dass es die Menschheit in dauerhaft ungleiche Machtklassen spalten könnte – bleibt es in ihrer Zukunftsvision eine Möglichkeit.

Patrick Wood hob einen Artikel hervor, der in der Washington Times über das Buch veröffentlicht wurde, und kommentierte :

„Die Mitglieder der Trilateralen Kommission, Eric Schmidt und der verstorbene Henry Kissinger, drücken das Endspiel von Zbigniew Brzezinskis Technetronischer Ära, auch bekannt als Technokratie, aus: Diejenigen, die die Welt kontrollieren werden, sind die Übermenschen, die genetisch gehackt oder auf andere Weise mit fortschrittlicher Technologie wie KI verschmolzen sind.

In ihrem Buch „Genesis" geht es darum, das intelligente Design aus Gottes Händen zu nehmen und es posthumanen Designern der Koevolution zu überlassen."

Das Folgende wurde ursprünglich am 19. November 2024 in der Washington Times veröffentlicht .

Die Menschheit muss sich darauf vorbereiten, wegen künstlicher Intelligenz nicht länger die Kontrolle über die Erde zu haben. Dies ist die Forderung eines neuen Buches des verstorbenen Staatsmannes Henry Kissinger und zweier führender Technologen des Landes.

Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz, die „übermenschliche“ Menschen hervorbringt, ist ein wichtiges Thema in „Genesis“, das am Dienstag bei Little, Brown and Company erschienen ist.

Laut Hachette, der Muttergesellschaft des Verlags, ist es Kissingers „letztes Buch“ . Kissinger war ein langjähriger US-Diplomat und Stratege, der letztes Jahr im Alter von 100 Jahren starb.

Kissingers Co-Autoren, der ehemalige Google-Chef Eric Schmidt und der langjährige Microsoft-Manager Craig Mundie, beendeten das gemeinsame Werk nach Kissingers Tod, und die Washington Times hat ein Vorabexemplar erhalten.

Schmidt und Mundie schrieben, sie seien zu den letzten Menschen gehört, die mit Kissinger gesprochen hätten, und versuchten, seinem letzten Wunsch nachzukommen, das Manuskript fertigzustellen.

Die Autoren übermitteln eine ermutigende Botschaft: Sie warnen davor, dass KI-Tools die menschlichen Fähigkeiten bereits übertreffen. Die Menschen sollten daher über eine biologische Technik nachdenken, um sicherzustellen, dass sie nicht durch fortschrittliche Maschinen unterlegen oder ausgelöscht werden.

In einem Abschnitt mit dem Titel „Koevolution: Künstliche Menschen“ ermutigen die drei Autoren die Menschen, schon jetzt darüber nachzudenken, „wie wir unsere Rolle finden, wenn wir nicht mehr die einzigen oder gar die Hauptakteure auf unserem Planeten sind“.