Laut IWF sind jetzt noch strengere Lockdowns und Einschränkungen als COVID erforderlich, um eine „Klimakatastrophe“ zu verhindern

Die einzige Möglichkeit, eine „Klimakatastrophe“ zu verhindern, besteht darin, dass die Regierungen der Welt der Menschheit Ausgangssperren und andere Einschränkungen auferlegen, die jene während der „Pandemie“ des Wuhan-Coronavirus (COVID-19) in den Schatten stellen.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) behauptet, um den Klimawandel zu stoppen, seien wirtschaftszerstörende Maßnahmen erforderlich, die zu Energie- und Nahrungsmittelknappheit, Arbeitsplatzverlusten und einem völligen Zusammenbruch der westlichen Zivilisationen führten.

Während COVID geschah, war laut IWF nur ein Testlauf für noch viel schlimmere „Klima-Lockdowns“, die noch kommen werden. Geplante Störungen, die normalen Menschen, aber nicht die Elite, daran hindern, ihr Leben zu leben, seien notwendig, um die Temperaturen auf dem Planeten stabil zu halten, heißt es.

„Im Rahmen eines ‚Klima-Lockdowns‘ würden die Regierungen die private Fahrzeugnutzung einschränken, den Verzehr von rotem Fleisch verbieten und extreme Energiesparmaßnahmen verhängen, während die Unternehmen der fossilen Brennstoffindustrie ihre Bohrungen einstellen müssten“, erklärte Mariana Mazzucato, eine „Agenda-Mitarbeiterin“ des Weltwirtschaftsforums (WEF), bereits 2020.

„Um ein solches Szenario zu vermeiden, müssen wir unsere Wirtschaftsstrukturen umbauen und den Kapitalismus anders gestalten.“ Viele denken, dass die Klimakrise etwas anderes ist als die Gesundheits- und Wirtschaftskrise, die durch die Pandemie verursacht wurde. Aber die drei Krisen – und ihre Lösungen – sind miteinander verbunden.“ (Globaler Kältereport: Kältewelle in Indien – eingegrabene Station in der Antarktis – arktischer Ausbruch in den USA)

Eine neue Normalität für immer

Als die Kommentatoren des IWF und des WEF auf dem Höhepunkt der COVID-Pandemie so zu reden begannen, machte man sich in der Öffentlichkeit allmählich Sorgen darüber, dass die Lockdowns und Maskenpflichten wegen COVID über die „Pandemie“ hinaus auf den Alltag als Teil einer „ „Normalität“ erweitern würde.

Wir haben diese neue Normalität erreicht, aber die Einschränkungen sind noch in der Schwebe. Es scheint, dass eine Seite, das globalistische Establishment, auf eine umfassende globale Klimatyrannei drängt, während die andere Seite, angeführt vom designierten Präsidenten Donald Trump, die neue Normalität zu demontieren scheint.

Ungeachtet dessen hat der IWF kürzlich in einer Botschaft einen „Aufruf zu globalen Klimaschutzmaßnahmen“ herausgegeben, der selbst die schlimmsten Schrecken der „Pandemie“ bei weitem übertrifft.

Indem der IWF die Weltbevölkerung auf diese Weise tyrannisiert, plant er, in einem sich verändernden politischen und finanziellen Klima die Kontrolle zu behalten, die er zu verlieren befürchtet.

Hier ist das Propagandavideo, das der IWF Anfang des Monats veröffentlicht hat:

Die globale Elite hat etwa fünf Jahre Zeit, um ihre niedrigsten „Netto-Null“-Ziele zu erreichen. Wenn sie scheitern, wird sich das politische Klima mit Sicherheit von ihrer Machtposition abwenden, und genau das versuchen sie verzweifelt zu verhindern.

„Um es klar zu sagen: Es gibt keinerlei Beweise, die die Theorie der ‚Klimaklippe‘ stützen, vor allem weil es keinen Beweis für einen kausalen Zusammenhang zwischen Kohlenstoffemissionen und globaler Erwärmung gibt“, heißt es in den Berichten.

„Tatsächlich gibt es keinerlei Beweise dafür, dass die menschliche Industrie irgendeinen Erwärmungseffekt auf das Klima hat.“