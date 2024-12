Teile die Wahrheit!

Was einst als weit hergeholte Verschwörungstheorie abgetan wurde, findet heute seinen Weg in die Mainstream-Diskussionen der Wissenschaft: das Versprühen reflektierender Partikel in der Atmosphäre zur Bekämpfung des „Klimawandels“.

Die als Stratosphärenaerosol-Injektion (SAI) bekannte Geoengineering-Methode wurde lange als „Verschwörungstheorie“ verspottet, doch nun wird sie von etablierten Wissenschaftlern als gangbarer Weg angepriesen, um „etwas Zeit zu gewinnen“, um die angebliche Bedrohung durch den „Klimawandel“ zu bekämpfen.

Wissenschaftler schlagen nun vor, Diamantstaub – winzige reflektierende Partikel – zu verwenden, um die durch menschliche Aktivitäten verursachte Erwärmung seit der industriellen Revolution fast vollständig auszugleichen.

Die Idee, so sagen sie, könnte den Planeten vorübergehend um 1,8 Grad Fahrenheit (1 Grad Celsius) abkühlen und so das Tempo des Klimawandels verlangsamen, während die Regierungen darauf hinarbeiten, Netto-Null-Kohlenstoffemissionen zu erreichen.

„Es ist ein sehr kontroverses Thema“, sagt Sandro Vattioni , Forscher für experimentelle Atmosphärenphysik an der ETH Zürich und Co-Autor der Studie. „Es gibt viele Wissenschaftler, die Forschung zu diesem Thema verbieten wollen – sogar Forschung überhaupt.“

Die im Oktober veröffentlichte Studie modellierte die Auswirkungen der jährlichen Einbringung von 5,5 Millionen Tonnen Diamantstaub in die Stratosphäre.

Die Stratosphäre, eine Schicht der Erdatmosphäre zwischen 12 und 50 Kilometern über der Oberfläche, bietet eine stabile Umgebung, in der die Partikel über ein Jahr lang schweben und das Sonnenlicht zurück in den Weltraum reflektieren können. (Explosives Filmmaterial eines mutigen Whistleblower-Piloten liefert unwiderlegbare Beweise für eine Chemtrail-Operation (Video))

Die Idee der Aerosol-Injektion in die Stratosphäre ist inspiriert von den natürlichen Abkühlungseffekten, die nach großen Vulkanausbrüchen beobachtet werden. Vulkane stoßen Schwefeldioxid aus , das sich in der Stratosphäre in Sulfataerosole verwandelt. Diese feinen Partikel reflektieren das Sonnenlicht und kühlen den Planeten vorübergehend ab. Der Einsatz von Schwefelaerosolen zur Bekämpfung des Klimawandels hat jedoch erhebliche Nachteile, erklärte Vattioni.

Schwefelsäurepartikel können Wärme absorbieren, wodurch die Stratosphäre erwärmt und globale Wind- und Niederschlagsmuster gestört werden können. Diese Auswirkungen könnten bis in die Troposphäre reichen und unbeabsichtigte Umwelt- und Wetterfolgen verursachen.

Diamanten, so die Studie, vermeiden diese Fallstricke. Ihre hohe Reflektivität und Widerstandsfähigkeit gegen Verklumpen machen sie zu einem idealen Kandidaten für Geoengineering. Anders als Aerosole auf Schwefelbasis reflektieren Diamantpartikel das Sonnenlicht, ohne Wärme zu absorbieren oder die Stratosphäre zu erwärmen. Dadurch wird das Risiko einer Störung globaler Wettersysteme minimiert.

„Die Materialeigenschaften von Diamantpulver machen es für diesen Zweck besonders gut geeignet“, sagte Vattioni.

Die Zeitschrift nature.com berichtet weiter:

Berechnungen legen nahe, dass feste Partikel aus Diamant oder Aluminiumoxid bei der Umleitung der Sonnenenergie sicherer sein könnten als Sulfattröpfchen.

Klimaforscher haben sich viele futuristische Methoden ausgedacht, um den Planeten abzukühlen . Eine am 26. Oktober 1 veröffentlichte Analyse untersucht jedoch ihre vielleicht wildeste Idee bisher: das Versprühen kleiner Diamanten hoch in die Atmosphäre.

Forscher diskutieren seit Jahren über die Vorteile, wasserbasiertes Sulfatspray in den Himmel zu pumpen, um die Sonnenenergie zu reflektieren und zu streuen – im Wesentlichen, um die Abkühlung durch Vulkanausbrüche nachzuahmen. Wie die meisten Arten von Geoengineering ist die Idee höchst umstritten und bislang ungetestet.

Sollte man dieses „Sonnenstrahlungsmanagement“ jedoch versuchen, wäre es möglicherweise sicherer, Stäube aus festen, nanometergroßen Partikeln zu verwenden, schlägt ein Forscherteam der Harvard University in Cambridge, Massachusetts, vor. In einem in Atmospheric Chemistry and Physics 1 veröffentlichten Artikel errechnen sie, dass Nanopartikel aus Diamant oder Aluminiumoxid wirksamer und weniger umweltschädlich sein könnten als Sulfate. Und obwohl Diamantstaub teuer ist, sei er nicht völlig ausgeschlossen, argumentieren die Forscher.