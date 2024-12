Mar Mari Emmanuel: Enthüllung für 2025 der vier Phasen der Reise Satans: Vom Himmel zur Erde (Videos)

timesnownews.com berichtet: Wer ist der australische Bischof Mar Mari Emmanuel, der Mann, der vorhersagte, dass im Dritten Weltkrieg viele Menschenleben verloren gehen würden? Lesen Sie weiter, um mehr über ihn zu erfahren.

Mar Mari Emmanuel ist ein australischer Bischof , der vor kurzem Schlagzeilen machte, weil er prophezeite, dass im dritten Weltkrieg ein Drittel der Weltbevölkerung ausgelöscht würde . Er sagte voraus, dass diejenigen, die den Krieg überleben, ihr Schicksal bereuen und sich wünschen werden, nie geboren worden zu sein.

Obwohl die Vorhersagen in der Tat düster sind, sind einige von Ihnen vielleicht neugierig, wer dieser australische Bischof ist und welche Qualifikationen er hat.

Nun, er wurde 1970 als Robert Shlimon geboren und entstammte einer assyrisch-christlichen Familie. Er wuchs in Bagdad auf, aber seine Familie verließ den Irak und ließ sich in Sydney, Australien, nieder.

Interessanterweise arbeitete er in seinen Zwanzigern als Bankmanager und wurde dann mit Ende 20 Diakon. Im Jahr 2009 wurde er Priester. Einige Jahre später, im Jahr 2015, wurde er Bischof einer unabhängigen Kirche namens Christ the Good Shepherd Church in Wakeley.

Sie fragen sich, wie der Bischof an Popularität gewonnen hat? Die Antwort lautet: durch soziale Medien. Durch TikTok und seinen YouTube-Kanal „Christ The Good Shepherd Church“ wurde er bekannt. (Die 10 schockierenden Voraussagen für 2025, die Sie kennen müssen! (Video))

Er veröffentlichte oft seine Predigten in den sozialen Medien, in denen er über christliche Werte predigte. In der Vergangenheit äußerte Emmanuel auch Kritik an Covid-19-Impfungen und sagte, das Coronavirus sei nur eine andere Art von Grippe. Er ist auch gegen die LGBTQ-Gemeinschaft und bezeichnete Homosexualität als „Verbrechen in den Augen Gottes“.

Im Jahr 2024 wurde der Bischof während einer Predigt in der Kirche ebenfalls von einem 16-Jährigen angegriffen. Obwohl er verletzt war, betete Emmanuel für den Angreifer und bat seine Anhänger, keine Rache zu nehmen. Angeblich verlor er durch den Angriff auch sein rechtes Auge, betrachtete dies jedoch als Opfer.

Es ist nicht bekannt, dass der Bischof in der Vergangenheit Vorhersagen über die Zukunft gemacht hat. Er stand für seine Ansichten zu verschiedenen Themen und seine Predigten über Moral und Spiritualität im Rampenlicht.

Sein neuestes Video ist das erste seiner Art, in dem man ihn bei Vorhersagen über die Zukunft sieht.

A prophecy of world War 3.

Almost one third of the population will perish.

It will be the most disastorous , times of humanity. pic.twitter.com/om9PIia9BH

— M. O. G. Bishop mar mari Emmanuel (@Bishopmurmuri) November 24, 2024