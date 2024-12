Neue Produkte: Weihnachts-Rabatt-Aktion

Wachsfackeln mit Handschutz

Ein echter Hingucker: Schaffen Sie besonders stimmungsvolle Momente im Freien!

10er-Set Wachsfackeln inkl. Handschutz, bis zu 90 Min. Brenndauer

Diese Wachsfackeln eignen sich perfekt für eine lange Nachtwanderung, einen gemütlichen Abend im Garten, eine Geburtstagsfeier oder ein Firmenevent. Kurz – für jedes Ereignis, bei dem Sie das stimmungsvolle Licht von Fackeln benötigen.

Ein voller Erfolg für viele Veranstaltungen:

Raketenofen für Dutch Oven, Gusspfanne, Gusstopf oder Grill / mit Gusseiserner Kochplatte

Das Multitalent für die Nutzung von Holz, Kohle oder anderen brennbaren Materialien!

Ursprünglich für den Einsatz in Entwicklungsländern konzipiert, hat sich die robuste Bauweise der Raketenöfen und ihre Effizienz unter schwersten Bedingungen immer wieder bewährt.

Durch seine kaminartige Bauweise und die Luftzufuhr von unten kann der Raketenofen Holz und andere brennbare Materialien sehr effizient verbrennen. Mit der unteren Klappe können Sie die Luftmenge und damit die Heizleistung einfach regulieren. Auch Anzünder lassen sich durch das untere Fach einschieben. Der Brennraum ist durch die dicke Gehäuseisolierung relativ klein, dadurch geht die Hitze konzentriert nach oben und erwärmt auch die gusseiserne Kochplatte. Dadurch ist der Raketenofen auch bei widrigsten Bedingungen und bei Wind und Wetter sehr effizient einsetzbar.

Mit einer Füllung Holzkohle brennt der Raketenofen ziemlich genau eine Stunde. Mit Briketts ungefähr 1,5 Stunden. Alternativ kann er auch mit längeren Holzstücken befeuert werden, diese werden auf die mitgelieferte Ablage gelegt und können dann einfach nachgeschoben werden. Dank der stabilen Temperatur beim Betrieb können Sie mit ihm nicht nur kochen und braten, sondern auch backen (mit einem passenden Gusseisentopf).

Der Raketenofen ist nicht nur für die Outdoorküche sinnvoll, sondern kann auch bei Stromausfällen den Herd ersetzen. Er ist stabil, hat eine lange Lebensdauer und besteht aus widerstandsfähigem grauem, pulverbeschichtetem, rostfreiem Metall. Die Tragegriffe sind isoliert, Sie können ihn also problemlos auch während des Betriebs anheben und versetzen.

Gewicht: 8,5 kg

Maße (aufgebaut): 32 × 31 cm (Durchmesser × Höhe)

Gulaschkanone/Eintopfofen / emailliert / 15 Liter / mobile Kochmöglichkeit / plus Pfanne (9 Liter) und Grillrost

Mobile Kochmöglichkeit, die mit nahezu jedem Brennmaterial betrieben werden kann

Mit dem emaillierten Eintopfofen können leckere Eintopfgerichte, Suppen oder auch Glühwein sowohl im Sommer als auch im Winter praktisch und unkompliziert zubereitet werden. Selbstverständlich können Sie damit aber auch nur Wasser für eine größere Menge Kaffee oder Tee erhitzen. Der Topf fasst ein Volumen von ca. 15 Litern und bietet daher die beste Versorgung auch für größere Personengruppen.

Mit diesem Kessel steht in Krisenzeiten sofort eine mobile Kochmöglichkeit zur Verfügung, die praktisch mit jeder Art von Brennstoff betrieben werden kann. Geeignet sind: Stroh, trockenes Gras, Rinde, Holz, Tannen- oder Kiefernzapfen, Kohle und Torf.

Besonders praktisch sind die Feuertür für ein einfaches Nachlegen von Brenngut und der herausziehbare Aschebehälter für ein einfaches Entsorgen von Brennrückständen. Abgerundet und zum Lieferumfang gehörend wird eine Edelstahl-Schöpfkelle mitgeliefert. Besonders hervorzuheben ist ebenfalls der hochwertig emaillierte Topf. Dieser wird separat in den Brennkessel gestellt und kann wie jeder Haushaltstopf unter dem Wasserhahn gereinigt werden. Außerdem stehen Ihnen eine riesige Pfanne mit Holzgriff (9 Liter) und ein Grillrost (Ø 32,5 cm) zur Verfügung. Das Produkt wurde erfolgreich auf Materialgüte und Anwendbarkeit geprüft.

Von der Krisenvorsorge abgesehen, ist dieser Eintopfofen der Hingucker und Anziehungspunkt bei jeder Gartenparty, beim Wintergrillen oder bei jeder sonstigen Veranstaltung.

Maße: 47 cm Durchmesser x 95 cm Höhe (inkl. Griffe und Kamin)

Lieferumfang:

Emaillierter Ofen (34,5 x 50 cm), pflegeleicht mit hohem Korrosionswiderstand

Deckel mit integriertem Thermometer (50-350 °C: damit auch zum Pizzabacken mit einem Pizzastein geeignet), Lüftungssystem und Kunststoffgriff

Emaille-Kochtopf, 15 l

Emaille-Pfanne mit Griff, 9 l

Grillrost, Ø ca. 32,5 cm

Hähnchenbräter mit Abtropfschale

Edelstahl-Schöpflöffel

Kohlenschale

Ofenrohr aus Edelstahl

Emaillierter Aschebehälter

Inklusive Aufbau-Anleitung

Mobiles Notstromaggregat zur Stromversorgung bei Stromausfällen

Ihre besonderen Vorteile:

sehr effiziente Stromerzeugung

kompaktes und robustes Gehäuse – sehr mobil

leise

einfach in der Bedienung

sparsam durch ECO-Modus

geschützt gegen Überlastung

geschützt gegen Öl-Niedrigstand

Der Hyundai-Stromgenerator HY6500SEi D ist ausgestattet mit einer fortschrittlichen Hyundai-Inverter-Technologie. Der hochwertige Strom ohne Spannungs- und Frequenzschwankungen kann ohne Bedenken zum Betreiben von sensibler Elektronik wie TV, Hi-Fi oder Notebook eingesetzt werden. Auch elektrische Geräte wie Leuchten, Mikrowellen, Kühlschränke oder Kochherde können problemlos damit betrieben werden.

Super Pot für Raketenofen

Der Super Pot passt perfekt auf Ihren Raketenofen, ist aber genauso gut für jeden anderen Herd oder jede Feuerstelle geeignet. Mit diesem Super Pot kochen Sie Wasser und bereiten Ihre Gerichte ab sofort deutlich effizienter zu. Mit seinen 7 Litern Fassungsvermögen ist er durchaus zur Verköstigung einer größeren Personengruppe geeignet und hat sich deshalb auch schon in der Entwicklungshilfe, bei Hilfswerken und Expeditionen im härtesten Einsatz bewährt.

Der Super Pot besteht aus hochwertigem Edelstahl. Achten Sie bitte darauf, da häufig auch minderwertigere Töpfe angeboten werden. Im Vergleich zu herkömmlichen Töpfen werden nicht nur der Topfboden, sondern auch die Seitenwände erhitzt. Die Konstruktion ist so aufgebaut, dass in der doppelwandigen Hülle die Hitze wie in einem Kamin aufsteigen kann. So wird der Super Pot von unten und von der Seite her erhitzt. Die Folge dieses Kamineffektes ist ein gleichmäßiges und schnelleres Erhitzen. So können in nur wenigen Minuten 7 Liter Wasser zum Kochen gebracht werden.

Da der Super Pot aus Edelstahl gefertigt ist, lässt er sich spielend leicht reinigen.

Vollendete Kochergebnisse mit Gusseisen

Gusseiserne Pfannen sind an Vielseitigkeit kaum zu überbieten und verbinden Tradition mit moderner Technologie auf höchstem Niveau. Ob zum Kochen, Braten, Schmoren, Grillen oder sogar zum Backen – dieses Modell lässt Sie weder in der heimischen noch in der Outdoor-­Küche im Stich.

Intensive Geschmackserlebnisse und hervorragende Materialeigenschaften Die gusseiserne Pfanne ist für nahezu alle Gerichte geeignet und überzeugt mit extremer Hitzebeständigkeit und gleichmäßiger Wärmeverteilung. Damit werden Ihre Speisen optimal gegart und behalten ihr intensives Aroma. Freuen Sie sich auf krosse und gleichzeitig saftige Ergebnisse. Die original Kelly Kettle aus Edelstahl: Die »Sturmkanne«, die funktioniert, wenn andere Kocher längst nicht mehr einsetzbar sind Die berühmte original Storm-Kettle kommt aus Westirland und wird dort heute noch häufig von Schafhirten, Fischern und Leuten auf dem Land verwendet.

Die berühmte original Storm-Kettle kommt aus Westirland und wird dort heute noch häufig von Schafhirten, Fischern und Leuten auf dem Land verwendet.

Die Sturmkanne ist eine Art Wasserkocher, mit der man binnen kürzester Zeit – mit jeder Art von brennbarem Material (Holz, Zweige, Karton, trockenes Gras, Torf usw.) – Wasser kochen kann. Und das auch bei windigstem oder nassem Wetter in Rekordzeit. Die Kanne besteht aus hochwertigem Edelstahl. Achten Sie bitte darauf, da häufig auch minderwertigere Kannen aus Aluminium angeboten werden. Die Konstruktion ist so aufgebaut, dass in der doppelwandigen Hülle (in der sich das Wasser befindet) das Wasser zum Kochen gebracht wird, während die Hitze und der heiße Rauch in der Mitte – wie bei einem Kamin – aufsteigen. So wird das Wasser von unten und von innen her erhitzt. Die Folge dieses Kamineffektes ist, dass in ca. drei bis fünf Minuten 1,5 Liter Wasser zum Kochen gebracht werden und das bei jedem Wetter und mit jedem Material, das brennt. Der grüne Stopfen ist mit einer Pfeiffunktion ähnlich einem alten Teekessel ausgerüstet – sie werden durch einen Pfeifton informiert, sobald das Wasser kocht.

