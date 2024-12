Mysteriöse „Himmelsbeben“ verursachen seltsame „Booms“ am Himmel, und Wissenschaftler haben keine Erklärung

Was verursacht die extrem lauten „Knallgeräusche“, die Menschen auf der ganzen Welt am Himmel hören? Uns wird gesagt, dass „Himmelsbeben“ dafür verantwortlich sind, aber Wissenschaftler haben keine Ahnung, warum diese „Himmelsbeben“ auftreten.

In einigen Fällen verursachen die „Himmelsbeben“ so starke Erschütterungen, dass die Menschen tatsächlich denken, etwas sei in ihre Häuser eingeschlagen. Aber wenn Wissenschaftler nachsehen, gibt es in der Region oft keine nachweisbare seismische Aktivität.

Dies ist ein großes Rätsel, und hoffentlich können die Experten uns einige Antworten geben, denn dieses Phänomen scheint sich zu verstärken.

Laut der New York Post werden diese seltsamen dröhnenden Geräusche am Himmel im Jahr 2024 „den Globus auf furchterregende Weise erschüttern“ …

Das hier wird Sie zum Zittern bringen.

Für die dröhnenden Phänomene, die derzeit den Globus in schrecklicher Weise erschüttern, haben die Wissenschaftler kaum eine Erklärung – obwohl sie als unheilvolle Vorboten von Erdbeben gelten. (DARPAs 5G-Endspiel für die Menschheit: Aufdeckung der unheilvollen Verbindung zwischen HAARP, CERN und der dunklen Zukunft menschlicher Kontrolle)

Ja, es hat Fälle gegeben, in denen „Himmelsbeben“ bedeutenden Erdbeben vorausgingen, doch in den meisten Fällen stehen „Himmelsbeben“ in keinerlei Zusammenhang mit seismischen Aktivitäten. Von Michael Snyder

Beispielsweise wurde der Süden Idahos vor kurzem von einer Reihe sehr lauter „Booms“ erschüttert , doch damals gab es keine größeren Erdbeben …

In den sozialen Medien herrschte in den letzten 48 Stunden ein regelrechter Wirbel wegen der Anfragen nach lauten „Knallen“, die in Süd-Idaho zu hören waren.

Wenn Sie schon länger in der Gegend von Twin Falls leben, sind Sie wahrscheinlich mit den gelegentlichen Rumpelgeräuschen vertraut, die wir von Zeit zu Zeit spüren. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Knallgeräusche durch ein Gebäude hallen und Fenster erzittern, was wohl dem ähnelt, was Sie bei einem kleinen Erdbeben spüren könnten. Aber das sind (normalerweise) keine Erdbeben … Was sind sie also?

An diesem Punkt haben wir mehr Fragen als Antworten.

300x250

Laut Wikipedia kommt es buchstäblich überall auf der Welt zu Himmelsbeben, und in den meisten Fällen ist nicht klar, warum sie auftreten …

Ein Himmelsbeben ist ein Phänomen, bei dem ein lautes, knallendes Geräusch vom Himmel kommt. Das Geräusch kann spürbare Vibrationen in der Decke oder in einem bestimmten Raum verursachen. Wer ein Himmelsbeben erlebt, hat normalerweise keine klare Erklärung für die Ursache und das Beben wird als mysteriös wahrgenommen.

Man hat Himmelsbeben an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt gehört, an verschiedenen Orten in der Nordsee, im Ganges, in Kanada, Kolumbien, Japan, Finnland, Australien, Italien, Irland, Indien, den Niederlanden, Norwegen, Feuerland in Argentinien, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Mexiko, Malaysia (insbesondere Ipoh) und Indonesien (insbesondere Jakarta und Java).

300x250 boxone

Wissenschaftler hatten vermutet, dass viele dieser „Himmelsbeben“ wahrscheinlich mit seismischen Ereignissen geringer Stärke zusammenhängen, doch eine Studie aus dem Jahr 2020 scheint dies ausgeschlossen zu haben …

Im Jahr 2020 führte ein Team der University of North Carolina eine umfassende Analyse seismischer und akustischer Daten des EarthScope Transportable Array (ESTA) durch.