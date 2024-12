Fasten – Die Reinigung für Körper, Geist und Seele

Emanuell Charis, international renommierter Star-Hellseher und spiritueller Lebensberater, ist weithin bekannt für seine tiefgründigen Einsichten und seine Fähigkeit, Menschen zu inspirieren.

Im Rahmen seiner Arbeit hebt er immer wieder hervor, wie wichtig es ist, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Eine der kraftvollsten Methoden, um diese Balance zu erreichen, ist das Fasten.

Ob in den spirituellen Traditionen des Ostens, im Christentum, im Islam oder im Buddhismus – das Fasten war schon immer ein Mittel, um sich nicht nur körperlich zu reinigen, sondern auch geistig und seelisch zu erneuern.

Liebe Leserinnen und Leser, das Fasten ist praktisch so alt wie die Menschheit selbst. Schon in den ältesten Überlieferungen der Geschichte finden wir Hinweise darauf, dass der bewusste Verzicht auf Nahrung ein Weg ist, um die Verbindung zu höheren Ebenen des Bewusstseins zu stärken.

In diesem Artikel erklärt Emanuell Charis, warum Fasten eine transformative Wirkung auf unser gesamtes Wesen hat, welche Methoden besonders geeignet sind und worauf Sie achten sollten, um das Beste aus dieser heiligen Praxis herauszuholen.

Diese jahrtausendealte Praxis findet sich in nahezu jeder Kultur und spirituellen Tradition. Fasten ist nicht nur eine Möglichkeit, den Körper von Belastungen zu befreien, sondern öffnet auch eine Tür zu einem tieferen Verständnis unseres Selbst.

Doch warum ist Fasten so universell? Weil es uns zu unserer Essenz zurückführt. In einer Welt voller Überfluss, Ablenkungen und toxischer Einflüsse – sei es in der Nahrung, den Gedanken oder den Emotionen – ist das Fasten vergleichbar mit einem inneren Großreinemachen.

Es schenkt uns Klarheit, Reinheit und die Möglichkeit, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren: unser wahres Selbst.

Was geschieht beim Fasten?

Wenn Sie fasten, tritt Ihr Körper in einen Zustand der Regeneration ein, der in unserer heutigen Zeit sehr selten geworden ist. Bereits nach wenigen Stunden beginnt er, gespeicherte Reserven zu nutzen und dabei auch Schadstoffe und Ablagerungen zu lösen. Doch die körperliche Reinigung ist nur der erste Schritt.

Auf körperlicher Ebene geschieht sehr viel, das eine wohltuende und gesunde Wirkung entfaltet. Ihre Leber und Ihre Nieren, die Hauptorgane der Entgiftung, werden entlastet und können ihre Arbeit effektiver ausführen.

Ihr Körper schaltet in den Zustand der sogenannten Autophagie, bei dem beschädigte Zellen abgebaut und durch neue ersetzt werden. Während des Fastens greift Ihr Körper auf Fettreserven zurück, was zu einem natürlichen Gewichtsverlust führen kann.

Auf geistiger Ebene erleben Sie eine große Klarheit. Die Gedanken beruhigen sich, das ständige Rauschen des Geistes wird leiser. Sie können besser reflektieren und klare Entscheidungen treffen.

Auch das Loslassen wird Ihnen leichter fallen: Alte Muster, Sorgen oder Ängste treten in den Hintergrund, während ein Gefühl von innerem Frieden entsteht.