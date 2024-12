Die Gefahr eines dritten Weltkriegs rückt immer stärker in den Vordergrund. Der neue NATO-Generalsekretär und frühere niederländische Ministerpräsident Mark Rutte spricht eine eindringliche Warnung aus und fordert die Bürger der NATO-Staaten, darunter auch der USA, auf, sich auf eine „Kriegsmentalität“ einzustellen und sich auf große Opfer vorzubereiten.

In einer Rede vor dem Carnegie Endowment for International Peace in Brüssel forderte Rutte die Bürger der NATO-Staaten auf, sich eine „Kriegsmentalität“ anzueignen und mit dem Verzicht auf Luxus zu beginnen, um sich auf den Dritten Weltkrieg vorzubereiten.

Rutte betonte, dass die Militärhaushalte aufgestockt werden müssten, und wies darauf hin, dass die Verteidigungsausgaben möglicherweise auf Kosten sozialer Programme wie dem Gesundheits- und Rentensystem gingen.

„Im Durchschnitt geben europäische Länder locker ein Viertel ihres Nationaleinkommens für Renten, Gesundheit und soziale Sicherungssysteme aus“, betonte er.

„Wir brauchen einen kleinen Teil dieses Geldes, um unsere Abwehrkräfte deutlich zu stärken und unseren Lebensstil zu bewahren.“

Seine Äußerungen gingen einher mit der Behauptung, Russland führe einen „hybriden Krieg“, der darauf abziele, Europa zu destabilisieren. Die Angriffe erreichten zunehmend „unsere Haustüren, sogar unsere Häuser“.

Er nannte russische Drohnenschwärme und unkonventionelle Taktiken als dringende Bedrohungen, auf die sich die Nato vorbereiten müsse.

Admiral Rob Bauer, der ranghöchste Militäroffizier der NATO, wiederholte Ruttes düstere Einschätzung. Bauer erklärte, die europäischen Bürger müssten Opfer bringen und auf „Luxus“ verzichten, um der Verteidigung den Vorrang zu geben. (Die Angst vor einem dritten Weltkrieg nimmt zu, nachdem die NATO angekündigt hatte, Russland flächendeckend zu bombardieren)

„Wenn Sie die Abschreckung verstärken und die Ukraine unterstützen, bleibt weniger Geld für andere Dinge“, warnte Bauer.

Beide Politiker bezeichneten diese Maßnahmen als unabdingbar, um Russlands Versuchen entgegenzutreten, „unsere Freiheit und unseren Lebensstil zu zerstören“. Rutte ging sogar so weit zu sagen: „Freiheit gibt es nicht umsonst.“

Die Bemerkungen spiegeln die zunehmende Rhetorik der NATO wider, während Russlands Krieg in der Ukraine weitergeht und die globalen Spannungen zunehmen. Dadurch werden Befürchtungen geweckt, der Konflikt könnte sich zu einem größeren Krieg ausweiten.

Angesichts der ohnehin steigenden Militärausgaben in ganz Europa deuten Ruttes Äußerungen darauf hin, dass bald auch Sparmaßnahmen im Sozialbereich folgen könnten, die die Gesellschaft noch weiter destabilisieren würden.

Die freie Welt braucht dringend einen Führer, der sich dem Frieden und nicht der endlosen Kriegstreiberei verpflichtet fühlt.

Nato boss Mark Rutte calls on European members of Nato to spend less on pensions, health and social security and more on defence “to preserve our way of life”. So the poor must pay for endless Nato wars? pic.twitter.com/gWi6ABthez

— John Moran (@RueDaungier) December 12, 2024