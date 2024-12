Nukleare Proliferation: Wird die Menschheit überleben? Was die Bibel dazu sagt

Nicht nur die Anzahl und Stärke von Atomwaffen nehmen zu, sondern auch die verrückten Menschen, die bereit sind, sie zu benutzen.

Nukleare Waffen vermehren sich. Noch schlimmer ist, dass unsere Welt zunehmend von Verrückten regiert wird, die sie gerne einsetzen. Das Problem Nummer eins ist heute das Überleben der Menschheit – und es wird von Tag zu Tag größer. Ein Gastartikel von Die Posaune

Dennoch sprechen Kommentatoren und Journalisten selten über dieses Thema. Es ist eindeutig das wichtigste Thema, das wir diskutieren könnten, aber wir ignorieren es.

Warum ist das so? Ein wichtiger Grund dafür ist, dass weder die führenden Politiker der Welt noch Wissenschaftler oder religiöse Menschen eine Antwort haben.

Aber es gibt eine Antwort.

Ein existenzielles Problem

Die Welt hat im vergangenen Jahr schätzungsweise 92 Milliarden Dollar für Atomwaffen ausgegeben, das sind mehr als 10 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Das bedeutet, dass die Welt etwa 2600 Euro pro Sekunde für Atomwaffen ausgibt! Diese Zahlen sind erschütternd.

Wohin soll das führen? Was bedeutet das für unser Leben? Was für eine Zukunft haben unsere Kinder?

Wenn nur eine dieser Atombomben auf eine Stadt fällt, würde dies eine totale Katastrophe verursachen und einen noch schrecklicheren Atomkrieg auslösen. Die Folgen sind schwer zu ermessen. Deshalb sind unsere Medien und Politiker ständig mit Nicht–Themen beschäftigt. Sie sind bereitwillig blind für diese gefährliche Realität!

Wenn Sie sich ansehen, wer heute Atomwaffen erwirbt, müssen Sie zustimmen, dass es kein wichtigeres, gefährlicheres und dringenderes Thema für das Überleben der Menschheit gibt als dieses. Ich sage Ihnen, wir können es uns nicht leisten, dieses Thema nicht zu diskutieren. (Prophezeiungen für Europa: NEUZEIT – Chronik der Zukunft)

Wer hat diese Waffen?

China baut sein Atomwaffenarsenal rasant aus und baut jedes Jahr schätzungsweise 100 Atomsprengköpfe! Ihr Ziel ist es, in den kommenden zwei Jahrzehnten über ein wesentlich größeres und fortschrittlicheres Atomwaffenarsenal als die Vereinigten Staaten zu verfügen, wie die Heritage Foundation erklärte.

Das ist entsetzlich! China wird von einem Diktator, dem Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas Xi Jinping, regiert, der sein eigenes Volk versklavt, einen Völkermord an einer ethnischen Minderheit begeht, mit der Invasion Taiwans droht und in Nachbarländer eindringt. Sie bereitet sich sogar darauf vor, einen Krieg gegen die USA zu führen! Atomwaffen in der Hand dieses Mannes sind eine tickende Zeitbombe!

Aber er ist nicht einmal die größte Gefahr für den Weltfrieden.

Russland hat mehr Atombomben, ist mit China verbündet und wird von einem noch skrupelloseren Diktator regiert: Präsident Wladimir Putin. Wie ich in meiner Broschüre Der prophezeite „Fürst von Russland“ erkläre, prophezeit die Bibel, dass dieser Mann für mehr Tote verantwortlich sein wird als jeder andere Führer in der Geschichte der Menschheit! Seit ich diese Broschüre geschrieben habe, ist Putin in die Ukraine einmarschiert und hat viele andere Gräueltaten begangen. Aber das ist erst der Anfang. Dieser Mann ist sich sicher, dass er Atomwaffen einsetzen wird!

Russland und China sind auch mit Nordkorea verbündet, das derzeit von einem höchst unberechenbaren Diktator regiert wird: Kim Jong–un.

Nordkorea hat bewiesen, dass es in der Lage ist, seine Atomwaffen auf höchst gefährliche Weise einzusetzen. Es hat interkontinentale ballistische Raketen gestartet, die alle amerikanischen Städte erreichen können! Am besorgniserregendsten ist, wie der verstorbene Charles Krauthammer im April 2017 schrieb, dass „Nordkoreas Regime in höchstem Maße bizarr ist, ein Einsiedlerkönigreich, das von einem seltsamen, absolut rücksichtslosen und höchst unberechenbaren Gottkönig geführt wird. Auf Caligula können Sie sich nicht verlassen. Das Regime ist grausam und sektenartig, seine Leute sind roboterhaft.“

Was wird Kim Jong–un mit all den Atomwaffen tun, die ihm zur Verfügung stehen? Einige namhafte Experten, wie der ehemalige cia–Analyst Robert L. Carlin und der Atomwissenschaftler Siegfried S. Hecker denken, dass er in den Krieg ziehen wird. Andere sind anderer Meinung, aber in Wirklichkeit weiß es keiner dieser Experten, weil dieser „unberechenbare Gottkönig“ so unberechenbar ist!

China hat eine ziemlich große Kontrolle über Nordkorea. Aber wenn Sie sich Chinas Ziele ansehen, ist das keine beruhigende Nachricht.

Außerdem teilt Kim Jong–un seine Nuklearmacht mit dem Iran, dem Land, das den Terrorismus am meisten fördert. Und der Iran hat einen religiösen Führer, der noch „bizarrer“ ist als sein nordkoreanisches Pendant: Der Oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei. Er glaubt, dass eine nukleare Katastrophe die Ankunft seines Messias beschleunigen würde!

Irans fanatisches Regime hat wiederholt damit gedroht, Israel von der Landkarte zu tilgen und auch Europa und die USA zu vernichten. Wenn man sie nicht bremst, werden sie ganz sicher Atomwaffen einsetzen, sobald sie genug davon haben, um ihre Ziele zu erreichen.

Der Iran und Nordkorea haben in mancher Hinsicht ein größeres Problem als jede andere Nation auf dieser Welt. Sie werden von Menschen regiert, die sich an der Aussicht auf einen Atomkrieg erfreuen! Das ist die erschreckende Welt, in der Sie und ich leben.

Es ist zwar schon beängstigend genug, die Gefahr von Atomwaffen in den Händen von Verrückten zu sehen, aber die Gefahr, die vom Herzen Europas ausgeht, muss uns ebenso beunruhigen.

Ein großer Teil der gestiegenen Ausgaben für Atomwaffen im vergangenen Jahr war auf die teure Aufrüstung der in Deutschland, Italien und anderen europäischen Ländern stationierten amerikanischen Atomwaffen zurückzuführen. Das wird Amerika noch bereuen!

Italien und Deutschland wurden im vergangenen Jahrhundert von Verrückten regiert. Die Offenbarung 17 zeigt, dass diese Wahnsinnigen das sechste Haupt eines schrecklichen Tieres waren, das einmal mehr auferstehen wird. Europa wird von 10 Königen oder Wahnsinnigen beherrscht werden, die glauben, es werde ihr Recht sein, Nationen zu erobern! Tatsächlich offenbart die Offenbarung 13, dass sie den Drachen, Satan dem Teufel, anbeten werden und von ihm bevollmächtigt werden. Das ist die höchste Form des Wahnsinns!

Das ist ein viel zu großes Problem, als dass es ein Mann oder eine Gruppe von Männern lösen könnte. Es ist eine erschreckende Tatsache, dass wir auf das schlimmste Leid zusteuern, das es je auf diesem Planeten gab!

Der einzige Weg, sich diesem Problem zu stellen und es zu lösen, besteht darin, zu Gott zu schauen. Es gibt eine echte Lösung! Gott gibt sie uns in der Bibel, wenn wir nur auf ihn hören und uns ihm unterwerfen .

Gottes Wort redigieren

Einige Menschen erkennen, dass nicht nur die Nationen, sondern auch die Menschheit selbst die Hilfe einer höheren Macht benötigt. Während einer kürzlichen Krise haben zum Beispiel mehrere Prediger auf Antworten in einer bestimmten Bibelstelle hingewiesen. Aber sie haben etwas ausgelassen. Und was sie ausgelassen haben, ist der Grund wir können dieses Problem Nummer eins nicht lösen und ignorieren es stattdessen einfach!

„Siehe, wenn ich den Himmel verschließe, dass es nicht regnet, oder die Heuschrecken das Land fressen oder eine Pest unter mein Volk kommen lasse und dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen“ (2. Chronik 7, 13–14). Dies ist die vollständige, ungekürzte Passage aus der Bibel.

Die Prediger, die sagten, dass wir Gott um Hilfe bitten müssen , haben diesen Teil zitiert: „[U]nd dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen“. Sie zitierten auch diesen Teil: „so will ich vom Himmel her hören … und ihr Land heilen.“ Das ist es, was Mike Pence in seinen Wahlkampfreden 2016 tat: Er legte seinen Amtseid als Vizepräsident auf der Familienbibel von Ronald Reagan ab, die mit genau diesem Vers aufgeschlagen war.

