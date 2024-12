Teile die Wahrheit!

Ein Gastbeitrag von Professor Gabriel Oon, Singapurs führendem Onkologen

„Meine Kollegen berichten von einem Anstieg an Blutkrebs, Leukämie, Rezidiven sowie Darm- und Brustkrebs.“

Ich freue mich, einen Gastbeitrag von Professor Gabriel Oon zu veröffentlichen, dem erfahrensten Onkologen Singapurs. Seine Arbeit hat die Krebsbehandlung nicht nur in Singapur, sondern weltweit maßgeblich geprägt.

Er spielte eine entscheidende Rolle im Kampf gegen Leberkrebs, als diese Krankheit eine große Herausforderung für Singapurs Gesundheitssystem darstellte.

Als Gründungspräsident der Singapore Society of Oncology (SSO) und der Singapore Society of Immunology and Rheumatology (SSIR) sowie als Generalsekretär der Asia Pacific Association for the Study of the Liver (APASL) förderte Professor Oon die medizinische Kooperation in Singapur und darüber hinaus.

Bevor irgendjemand Professor Gabriel Oon in die „Antivaxxer“-Schublade steckt, ist es wichtig zu betonen, dass er eine Schlüsselrolle in der Entwicklung des Hepatitis-B-Impfstoffs spielte.

Seine Arbeit war entscheidend im Kampf gegen Hepatitis B und Leberkrebs. In den 1970er Jahren war Hepatitis B in Singapur stark verbreitet, mit einer Rate von 9,1 % unter Blutspendern. (Die Krebsursache wurde 1923 entdeckt, der Schutz vor dieser tödlichen Krankheit ist ganz einfach!)

Seine Zusammenarbeit mit der WHO führte dazu, dass Singapur das erste Land mit einem landesweiten Hepatitis-B-Impfprogramm wurde, was die Rate von Leberkrebs und Hepatitis-B-Infektionen deutlich senkte.

Professor Oon arbeitete sogar mit Nobelpreisträger Professor Baruch Blumberg, dem Entdecker des Hepatitis-B-Virus, zusammen und erweiterte so das Wissen über Hepatitis und Leberkrebs.

Droht Singapurs Gesundheitssystem zu kollabieren?

Singapur blühte jahrzehntelang unter der außergewöhnlichen Führung des Premierministers Lee Kuan Yew und seines visionären Teams. Ich kehrte 1975 nach Singapur zurück, um unter seiner strengen, aber vorausschauenden Leitung meinen Beitrag zu leisten.

Heute sehen wir jedoch, dass unser Gesundheitssystem unter enormem Druck steht.

2020 investierte Temasek, Singapurs staatliche Investmentgesellschaft, 330 Millionen SGD in das deutsche Biotech-Unternehmen BioNTech, das zusammen mit Pfizer einen mRNA-Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelte.

Was sind mRNA-Impfstoffe?

Als WHO-Berater begleitete ich die Einführung neuartiger Hepatitis-B-Impfstoffe in Singapur. mRNA-Technologie, ursprünglich für gezielte Krebstherapien entwickelt, war ursprünglich nicht für Massenimpfungen gedacht.

Der Pfizer-Impfstoff basiert auf einem Spike-Protein des SARS-CoV-2-Virus, für das das USCDC seit 2004 ein Patent hält. Die Zugabe eines HIV-Glykoproteins führte zu Fragen zur Wirksamkeit.